Hiába a koksz, Milák Kristóf edzésen is lenyomta a doppingolimpia győztesét

Azt nem hozták nyilvánosságra, hogy ki mivel doppingolta magát.

A négy tiszta versenyző között volt a volt világbajnok amerikai Fred Kerley, aki 9.97 másodperces idővel nyerte meg a férfi 100 méteres síkfutást. A multisporteseményt egy amerikai milliárdos támogatta, s az ötletgazdák álláspontja szerint „a sport biztonságosabb lesz doppingellenőrzés nélkül”. Az Enhanced Games-t a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a különböző doppingellenes szervezetek élesen kritizálták.

„A kitalálók talán gyorsan akarnak pénzt keresni, de ezt a nyereséget azok a gyerekek fizetik meg világszerte, akik azt hiszik, doppingolniuk kell ahhoz, hogy valóra váltsák az álmaikat” – mondta Travis Tygart, az Egyesült Államok Doppingellenes Ügynökségének vezetője.