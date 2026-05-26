Milák Kristóf úszás dopping

Hiába a koksz, Milák Kristóf edzésen is lenyomta a doppingolimpia győztesét

2026. május 26. 09:29

A magyar zseni lenyomta az Enhanced Games-en egyéni csúcsot úszó Marius Kuscht. A magyar szövetség szerint Milák Kristóf esete is bizonyítja, van, amit nem lehet az injekciós tűvel sem beadni: ez pedig a tehetség és az úszástudás.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Milák Kristóf a 100 méter gyorson aratott szombati sikerét követően vasárnap 100 méter pillangón sem talált legyőzőre a Mare Nostrum úszó-versenysorozat első állomásán, Monacóban. Az esemény honlapja szerint a kétszeres olimpiai bajnok Milák 50.66 másodperces idővel diadalmaskodott. Ennek kapcsán tett közzé posztot a Magyar Úszó-szövetség közösségi oldala, amelyet később eltávolított. 

Milák Kristóf edzés gyanánt is jobbat úszott, mint a kokszolimpia győztese

Milák Kristóf és a doppingolimpia

A 24.hu cikke mindenesetre felidézte a bejegyzés szövegét:

„Las Vegasban épp zajlik az ún. Enhanced Games, azaz a nyíltan doppingolt sportolók pénzdíjas versenye. Nincs egyetlen porcikánk sem, amely bármilyen közösséget vállalna a vállalhatatlannal, mégis szemet szúrt a viadal egyik büszke kiírása: úszásban a 100 pillangón győztes Marius Kusch 51.28-as győztes idejével road-showznak, ami egyéni csúcs.

Nos, vasárnap Milák Kristóf csupán edzésből 50.60-at úszott (az ob-n meg 50.22-t – az ő egyéni csúcsa az érvényes Európa-csúcs: 49.68). Van, amit nem lehet az injekciós tűvel sem beadni: ez pedig a tehetség és az úszástudás

– volt olvasható a szövetség Facebook-oldalán.

A Magyar Távirati Iroda (MTI) szerint is elmaradt a szervezők várakozásaitól az Enhanced Games elnevezésű sportesemény, amelyen engedélyezett volt az amúgy tiltott teljesítményfokozók használata. Az első „doppingolimpiát” vasárnap tartották Las Vegasban.

Ugyan a 22 úszó, súlyemelő és atlétikai számban több egyéni legjobb eredmény született, a remélt világcsúcsdömping elmaradt. Egyedül 50 méteres férfi gyorsúszásban „dőlt meg” a világrekord: a görög Krisztian Kolomejev 20.81 másodperc alatt teljesítette a távot, ezzel hét századdal gyorsabb volt, mint a 20.88-as hivatalos csúcs. Az európai sportoló – aki a 2010 óta már nem engedélyezett egésztestes dresszben úszott – a győzelemért járó 250 ezer dollár mellé egymilliós bónuszt is kapott a „világcsúcsért”.

 

A résztvevők a rajt előtti nyolc hétben minden tiltott szerrel, így tesztoszteronnal, növekedési hormonnal és EPO-val – növelhették a teljesítményüket – a házigazdák közlése szerint a 42 induló közül 38 élt is ezzel a lehetőséggel, orvosi felügyelet mellett. 

Azt nem hozták nyilvánosságra, hogy ki mivel doppingolta magát.

A négy tiszta versenyző között volt a volt világbajnok amerikai Fred Kerley, aki 9.97 másodperces idővel nyerte meg a férfi 100 méteres síkfutást. A multisporteseményt egy amerikai milliárdos támogatta, s az ötletgazdák álláspontja szerint „a sport biztonságosabb lesz doppingellenőrzés nélkül”. Az Enhanced Games-t a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a különböző doppingellenes szervezetek élesen kritizálták.

„A kitalálók talán gyorsan akarnak pénzt keresni, de ezt a nyereséget azok a gyerekek fizetik meg világszerte, akik azt hiszik, doppingolniuk kell ahhoz, hogy valóra váltsák az álmaikat” – mondta Travis Tygart, az Egyesült Államok Doppingellenes Ügynökségének vezetője.

(Mandiner/ MTI)

Fotók: MTI/Derencsényi István

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cutcopy
2026. május 26. 09:49
A végén még kiderül hogy teljesen felesleges ellenőrizni a doppingot mert az csak hátráltatja a versenyzőket..
salátás
2026. május 26. 09:49
az olimpia is eléggé enhanced, csak azok még nem vállalják fel nyíltan ha ugyanis egyszer felvállaltad, utána nincs visszaút ennek évtizedek kellenek
