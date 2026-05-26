Hiába a koksz, Milák Kristóf edzésen is lenyomta a doppingolimpia győztesét

Alakul ez: Milák Kristóf duplázott Monacóban!
Az ob után már nemzetközi versenyen is remekelt.
A magyar zseni lenyomta az Enhanced Games-en egyéni csúcsot úszó Marius Kuscht. A magyar szövetség szerint Milák Kristóf esete is bizonyítja, van, amit nem lehet az injekciós tűvel sem beadni: ez pedig a tehetség és az úszástudás.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Milák Kristóf a 100 méter gyorson aratott szombati sikerét követően vasárnap 100 méter pillangón sem talált legyőzőre a Mare Nostrum úszó-versenysorozat első állomásán, Monacóban. Az esemény honlapja szerint a kétszeres olimpiai bajnok Milák 50.66 másodperces idővel diadalmaskodott. Ennek kapcsán tett közzé posztot a Magyar Úszó-szövetség közösségi oldala, amelyet később eltávolított.
A 24.hu cikke mindenesetre felidézte a bejegyzés szövegét:
„Las Vegasban épp zajlik az ún. Enhanced Games, azaz a nyíltan doppingolt sportolók pénzdíjas versenye. Nincs egyetlen porcikánk sem, amely bármilyen közösséget vállalna a vállalhatatlannal, mégis szemet szúrt a viadal egyik büszke kiírása: úszásban a 100 pillangón győztes Marius Kusch 51.28-as győztes idejével road-showznak, ami egyéni csúcs.
Nos, vasárnap Milák Kristóf csupán edzésből 50.60-at úszott (az ob-n meg 50.22-t – az ő egyéni csúcsa az érvényes Európa-csúcs: 49.68). Van, amit nem lehet az injekciós tűvel sem beadni: ez pedig a tehetség és az úszástudás
– volt olvasható a szövetség Facebook-oldalán.
A Magyar Távirati Iroda (MTI) szerint is elmaradt a szervezők várakozásaitól az Enhanced Games elnevezésű sportesemény, amelyen engedélyezett volt az amúgy tiltott teljesítményfokozók használata. Az első „doppingolimpiát” vasárnap tartották Las Vegasban.
Ugyan a 22 úszó, súlyemelő és atlétikai számban több egyéni legjobb eredmény született, a remélt világcsúcsdömping elmaradt. Egyedül 50 méteres férfi gyorsúszásban „dőlt meg” a világrekord: a görög Krisztian Kolomejev 20.81 másodperc alatt teljesítette a távot, ezzel hét századdal gyorsabb volt, mint a 20.88-as hivatalos csúcs. Az európai sportoló – aki a 2010 óta már nem engedélyezett egésztestes dresszben úszott – a győzelemért járó 250 ezer dollár mellé egymilliós bónuszt is kapott a „világcsúcsért”.
A résztvevők a rajt előtti nyolc hétben minden tiltott szerrel, így tesztoszteronnal, növekedési hormonnal és EPO-val – növelhették a teljesítményüket – a házigazdák közlése szerint a 42 induló közül 38 élt is ezzel a lehetőséggel, orvosi felügyelet mellett.
Azt nem hozták nyilvánosságra, hogy ki mivel doppingolta magát.
A négy tiszta versenyző között volt a volt világbajnok amerikai Fred Kerley, aki 9.97 másodperces idővel nyerte meg a férfi 100 méteres síkfutást. A multisporteseményt egy amerikai milliárdos támogatta, s az ötletgazdák álláspontja szerint „a sport biztonságosabb lesz doppingellenőrzés nélkül”. Az Enhanced Games-t a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a különböző doppingellenes szervezetek élesen kritizálták.
„A kitalálók talán gyorsan akarnak pénzt keresni, de ezt a nyereséget azok a gyerekek fizetik meg világszerte, akik azt hiszik, doppingolniuk kell ahhoz, hogy valóra váltsák az álmaikat” – mondta Travis Tygart, az Egyesült Államok Doppingellenes Ügynökségének vezetője.
