„A számok makacs dolgok, nem lehet velük vitatkozni” – nevelőedzőjét is meglepte Jackl Vivien

Elhagyta Shane Tusupot a magyar szupertehetség – már meg is van, hol folytatja
Véget érhet Jackl Vivien kálváriája.
Hullámvölgybe került az elmúlt év során, de mióta újra a jól ismert környezetben és a megszokott edzőjével készül, ismét hasít a medencében a magyar úszósport csillaga. Jackl Vivien a soproni országos bajnokságot négy arannyal és Eb-szintidőkkel zárta – nevelőedzője, Kocsis Márta szerint régen láthattuk ilyen felszabadultan mosolyogni tanítványát.
Meglepte tanítványa, Jackl Vivien teljesítménye az országos bajnokságon?
Nem mondanám, hogy váratlanul ért, mert az edzésidők és Vivien formája alapján nagyjából képben voltunk, de volt, ami meglepett. Büszkék lehetünk az egyéni csúcsokra, 200 pillangón és 800 gyorson is három másodpercet javított, ezek elég komoly idők. Eddig csak Kós Hubinak volt Eb-szintideje, de itthon ő volt most az első, aki megúszta.
Feltételezem, nem volt minden ennyire mesébe illő, mióta ismét együtt dolgoznak.
Szeptemberben keresett meg, hogy folytassuk a közös munkát, fizikailag akkor visszatért, de decemberig elsősorban arról szóltak a mindennapok, hogy benntartsam az úszósportban. Karácsonykor szünetet tartott, majd január végétől állt bele úgy a munkába, ahogy azt megszokhattuk tőle. Nekem se estek jól a korábban látottak, de már nincs értelme a múltról beszélni, csak előre érdemes tekinteni. A jövő nagyon reményteli, mert Vivien most is bizonyította, hogy milyen érett, intelligens, okos gyerek. Nem csak a medencében kiemelkedő, hanem az iskolapadban is, kitűnő tanuló és több idegen nyelven is beszél. Jó feje van, azzal is foglalkozni kell, a mai világban az élsporthoz már hozzátartozik, ezért sportpszichológus is segíti a mindennapokban.
Hogyan viselik a fokozott figyelmet a sajtó részéről?
Őszintén szólva nem igazán szeretjük, inkább dolgoznánk. A komolyabb eredményekről természetesen szívesen beszélünk, de a túlzott reflektorfény nem segít. Azt hiszem, az önmagáért beszél, ha csendben tesszük a dolgunkat.
Mi kerül fókuszba az ob után?
Június elején ifjúsági országos bajnokság, júliusban ifjúsági Eb, augusztusban pedig a párizsi felnőtt Európa-bajnokság – ezek a fő versenyek, de fél szemmel már Los Angelesig is előretekintünk. A fő csapás továbbra is a 400 vegyes, és emellett a két gyorsúszó szám is középpontban marad, de súlyozni kell, jól összehangolni, mert Vivien a 200 pillangót és a 200 hátat is nagyon szereti úszni, ám ezeket csak akkor vállalja, ha nem ütköznek a programban és nem jelentenek extra terhet. Úgy érzem, az országos bajnokságon elért eredmény mindenkit helyre tett, messzemenő következtetéseket viszont nem szabad levonni belőle, mert tavaly óta ez volt az első komolyabb versenye. Látszik, hogy jó úton haladunk, sikerült visszatérni a megszokott munkatempóba, amiben egészen kiváló.
Nincs élete formájában a magyar úszósport egyik legnagyobb tehetsége.
Nagy erőfeszítést igényelt mindkettejüktől?
Nem lehetett átkapcsolni egy gombot, voltak küzdelmesebb napjai, de úgy érzem, hogy most már visszatalált önmagához, ami egyértelműen jó neki. A számok makacs dolgok, nem lehet velük vitatkozni. Az ob-n szépen teljesített, jó az irány, sok munka vár azonban még rá. A legfontosabb, hogy tudja, mi a cél. Mindenki láthatta, hogy mosolygott, kezd kivirágozni. Nagyon régen láthattuk ilyen felszabadultan örülni, de most a helyén van és jól érzi magát. Ha ez nincs, nem is lehet jól teljesíteni. Ha lelkileg stabil, akkor tud szárnyalni, és ez nem csak a sportban igaz.
Mennyire könnyű motiválni Vivient?
Az biztos, hogy nyomást én nem helyezek rá. Sosem voltak elvárások vele szemben, sokkal inkább célok, amelyeket közösen meg tudunk valósítani. Mindig mindent megbeszélünk, bízom benne, hogy ő sem érez terhet magán, de pontosan tudja, hogy mik a közös céljaink.
Micsoda visszatérés!
Négy aranyéremmel zárta a Sopronban rendezett úszó országos bajnokságot a 17 éves tatabányai Jackl Vivien, aki a 200 pillangó és a 800-1500 gyors után 400 vegyesen is simán győzött, bónuszként a két gyorsúszó táv mellett utóbbin is megúszta az Eb-szintet; három kvóta egyedül neki sikerült eddig a magyar válogatottak közül. Nagy szó a tavalyi év után, a magyar úszósport jelenének és jövőjének egyik legfényesebben ragyogó csillaga 2025 februárjában ugyanis a Honvédba igazolt, ahol Shane Tusup felügyelete alatt edzett, ám az időeredményei jelentősen romlottak, így ősszel visszatért nevelőedzőjéhez, Kocsis Mártához.
A Budapesti Honvédban folytatja a pályafutását az Európa-bajnok úszó, Jackl Vivien és edzője, Shane Tusup.
Fotó: MTI/Derencsényi István