„A számok makacs dolgok, nem lehet velük vitatkozni” – nevelőedzőjét is meglepte Jackl Vivien

Meglepte tanítványa, Jackl Vivien teljesítménye az országos bajnokságon?

Nem mondanám, hogy váratlanul ért, mert az edzésidők és Vivien formája alapján nagyjából képben voltunk, de volt, ami meglepett. Büszkék lehetünk az egyéni csúcsokra, 200 pillangón és 800 gyorson is három másodpercet javított, ezek elég komoly idők. Eddig csak Kós Hubinak volt Eb-szintideje, de itthon ő volt most az első, aki megúszta.

Feltételezem, nem volt minden ennyire mesébe illő, mióta ismét együtt dolgoznak.

Szeptemberben keresett meg, hogy folytassuk a közös munkát, fizikailag akkor visszatért, de decemberig elsősorban arról szóltak a mindennapok, hogy benntartsam az úszósportban. Karácsonykor szünetet tartott, majd január végétől állt bele úgy a munkába, ahogy azt megszokhattuk tőle. Nekem se estek jól a korábban látottak, de már nincs értelme a múltról beszélni, csak előre érdemes tekinteni. A jövő nagyon reményteli, mert Vivien most is bizonyította, hogy milyen érett, intelligens, okos gyerek. Nem csak a medencében kiemelkedő, hanem az iskolapadban is, kitűnő tanuló és több idegen nyelven is beszél. Jó feje van, azzal is foglalkozni kell, a mai világban az élsporthoz már hozzátartozik, ezért sportpszichológus is segíti a mindennapokban.