Ft
Ft
29°C
14°C
Ft
Ft
29°C
14°C
08. 20.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 20.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Jackl Vivien úszás Shane Tusup Románia

Nem ment ki Romániába Shane Tusup – az úszója tíz másodperccel elmaradt a legjobbjától

2025. augusztus 20. 14:21

Nincs élete formájában a magyar úszósport egyik legnagyobb tehetsége.

2025. augusztus 20. 14:21
null

Jackl Vivien a hetedik helyen végzett 400 méteres vegyesúszásban a romániai Otopeniben zajló junior világbajnokság keddi nyitónapján – számolt be a Magyar Távirati Iroda. A Magyar Nemzet ehhez az eredményhez hozzáteszi, hogy az ideje jelentősen, csaknem tíz másodperccel elmaradt a legjobbjától.

Néhány hete a szingapúri felnőtt világbajnokságon Jackl egyik számában sem jutott tovább az előfutamokból, de lévén, hogy még mindig csak 16 éves, neki idén a junior vb lehetett az igazi értékmérő verseny. Erről árulkodott az is, hogy Szingapúrban azt mondta, a romániai viadal után kell átgondolni a jövőjét, többek között azt is értékelni kell, mennyire vált be, hogy idén Shane Tusup vette át a felkészítését – írta a Magyar Nemzet, amely hozzátette, hogy Jackl a hatodik helyen jutott be a romániai junior vb első napján a 400 vegyes döntőjébe. Ez az a szám, amiben 2022-ben az első jelentős nemzetközi sikerét aratta, amikor ugyanitt, Otopeniben bronzérmes volt a junior Eb-n. És ebben a számban robbant be a felnőttmezőnybe a tavaly áprilisi ob-n, amelyen 4:34,96 perces idővel nagyon megverte a szám korábbi világcsúcstartóját, Hosszú Katinkát.

Ettől, az egyéni legjobbjától most csaknem tíz másodperccel elmaradt Jackl a junior vb döntőjében, amelyben 4:44,42-vel a hetedik helyen végzett. Shane Tusup úszója a fináléban mintegy hét tizeddel lassabb volt, mint a reggeli előfutamban, és mellen teljesen elfogyott: féltávnál még harmadik volt, ám a mellúszás után az utolsó helyre zuhant vissza.”

A cikk a folyatásban arra próbált választ találni, hogy a magyar úszósport egyik legnagyobb tehetsége miért produkál most rosszabb eredményeket.

Jackl tavaly nyáron a belgrádi felnőtt Európa-bajnokságon 4:38,96-tal szerzett ezüstérmet 400 vegyesen, és 2024-ben összesen négyszer úszott 4:40-en belül még Kocsis Márta irányításával. Az idei évtől Tatabányáról Budapestre költözött, és Shane Tusup lett az edzője. Nem sokkal később kiderült, hogy az amerikai már csak heti két edzést tart neki, ami mellett Hutkai Dániel felügyeletével is készül. Ebben a felállásban Jackl idei legjobbja 4:40,40 volt, amit júliusban a junior Eb-n úszott, tehát a tavalyi eredményeit nem tudta megközelíteni. A mostani junior vb-döntős ideje pedig mindössze karrierje 11. legjobbja 400 vegyesen.

A visszaesés okai többrétűek lehetnek. Szerepet játszhat benne az edzőváltás és a szokatlan kettős felállás Tusup és Hutkai között, de más tényezők is okozhatják Jackl formahanyatlását. Az új környezet, a Budapestre költözés is megzavarhatta, Sós Csaba szövetségi kapitány pedig felhívta a figyelmet arra, hogy a serdülőkori változásoknak is lehet átmeneti negatív hatása”

– olvasható a Magyar Nemzeten, amely azt is megemlítette, hogy Jackl egyik edzője, Tusup és Hutkai sincs kint vele Otopeniben.

A fiatal úszó még 800 és 1500 gyorson ugrik vízbe a junior világbajnokságon Romániában.

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
you-brought-2-too-many
2025. augusztus 20. 16:23
What a shame, errr Shane.
Válasz erre
1
0
gullwing
•••
2025. augusztus 20. 15:26 Szerkesztve
Nem kellene az ilyen fiatalokat olyanokra bízni akik nem értenek sem az úszáshoz, sem az ifjakhoz...
Válasz erre
1
0
rugbista
2025. augusztus 20. 14:39
Egy éven belül eldől, hogy lesz-e jövője az úszásban a lánynak. Erre most kevés esély látszik, de voltak már csodák. (pl. Risztov Éva).
Válasz erre
0
0
dimaggio
2025. augusztus 20. 14:30
A cikk címe sugalmaz . Mintha csak az lenne a legjobbtól való elmaradásnak ,hogy az edzője nem volt ott . Lehet ,ha ott az edző akkor még többel marad el ? Ez se lenne igaz .
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!