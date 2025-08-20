Nem ment ki Romániába Shane Tusup – az úszója tíz másodperccel elmaradt a legjobbjától

Jackl Vivien a hetedik helyen végzett 400 méteres vegyesúszásban a romániai Otopeniben zajló junior világbajnokság keddi nyitónapján – számolt be a Magyar Távirati Iroda. A Magyar Nemzet ehhez az eredményhez hozzáteszi, hogy az ideje jelentősen, csaknem tíz másodperccel elmaradt a legjobbjától.

Néhány hete a szingapúri felnőtt világbajnokságon Jackl egyik számában sem jutott tovább az előfutamokból, de lévén, hogy még mindig csak 16 éves, neki idén a junior vb lehetett az igazi értékmérő verseny. Erről árulkodott az is, hogy Szingapúrban azt mondta, a romániai viadal után kell átgondolni a jövőjét, többek között azt is értékelni kell, mennyire vált be, hogy idén Shane Tusup vette át a felkészítését – írta a Magyar Nemzet, amely hozzátette, hogy Jackl a hatodik helyen jutott be a romániai junior vb első napján a 400 vegyes döntőjébe. Ez az a szám, amiben 2022-ben az első jelentős nemzetközi sikerét aratta, amikor ugyanitt, Otopeniben bronzérmes volt a junior Eb-n. És ebben a számban robbant be a felnőttmezőnybe a tavaly áprilisi ob-n, amelyen 4:34,96 perces idővel nagyon megverte a szám korábbi világcsúcstartóját, Hosszú Katinkát.

Ettől, az egyéni legjobbjától most csaknem tíz másodperccel elmaradt Jackl a junior vb döntőjében, amelyben 4:44,42-vel a hetedik helyen végzett. Shane Tusup úszója a fináléban mintegy hét tizeddel lassabb volt, mint a reggeli előfutamban, és mellen teljesen elfogyott: féltávnál még harmadik volt, ám a mellúszás után az utolsó helyre zuhant vissza.”

A cikk a folyatásban arra próbált választ találni, hogy a magyar úszósport egyik legnagyobb tehetsége miért produkál most rosszabb eredményeket.

Jackl tavaly nyáron a belgrádi felnőtt Európa-bajnokságon 4:38,96-tal szerzett ezüstérmet 400 vegyesen, és 2024-ben összesen négyszer úszott 4:40-en belül még Kocsis Márta irányításával. Az idei évtől Tatabányáról Budapestre költözött, és Shane Tusup lett az edzője. Nem sokkal később kiderült, hogy az amerikai már csak heti két edzést tart neki, ami mellett Hutkai Dániel felügyeletével is készül. Ebben a felállásban Jackl idei legjobbja 4:40,40 volt, amit júliusban a junior Eb-n úszott, tehát a tavalyi eredményeit nem tudta megközelíteni. A mostani junior vb-döntős ideje pedig mindössze karrierje 11. legjobbja 400 vegyesen.

A visszaesés okai többrétűek lehetnek. Szerepet játszhat benne az edzőváltás és a szokatlan kettős felállás Tusup és Hutkai között, de más tényezők is okozhatják Jackl formahanyatlását. Az új környezet, a Budapestre költözés is megzavarhatta, Sós Csaba szövetségi kapitány pedig felhívta a figyelmet arra, hogy a serdülőkori változásoknak is lehet átmeneti negatív hatása”

– olvasható a Magyar Nemzeten, amely azt is megemlítette, hogy Jackl egyik edzője, Tusup és Hutkai sincs kint vele Otopeniben.

A fiatal úszó még 800 és 1500 gyorson ugrik vízbe a junior világbajnokságon Romániában.

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA