háború NATO Oroszország

Putyin rábólintott: Moszkva olyan dokumentumot adhat ki, amely valamennyi NATO-tagállamot érinti – de nem úgy, ahogy sokan gondolnák

2025. december 25. 17:27

Kész jogilag kötelező érvényű, írásos garanciát adni arra Oroszország, hogy nem áll szándékában megtámadni a NATO-tagállamokat.

2025. december 25. 17:27
Zaharova

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője egy tájékoztatón elmondta, hogy a megbeszélések tárgya lehet egy írásos dokumentum formája, amelyben Oroszország megerősíti, hogy nem szándékozik megtámadni a NATO-országokat – közölte a TASZSZ.

Oroszország kész hivatalossá tenni a megfelelő kötelezettségvállalásokat írásos és jogilag kötelező érvényű dokumentum formájában. 

Ennek konkrét formáját a tárgyalások során lehet meghatározni, de ennek egy teljes értékű nemzetközi jogi aktusnak kell lennie” – mondta a diplomata egy erre vonatkozó kérdésre válaszolva.

„Oroszország továbbra is nyitott a komoly tárgyalásokra, a komoly párbeszédre ezen a pragmatikus és méltányos alapon, szemben a legtöbb nyugati országgal, amelyek a katonai-politikai és gazdasági eszkalációt választották, amely nyomásgyakorlássá alakul és alakult” – közölte az orosz diplomata.

„Pontosan ezek az államok teljes mértékben felelősek a helyzet eszkalációjáért és az elvesztegetett lehetőségekért, mellesleg az európai és általában a globális biztonság garantálása terén is” – mondta Zaharova.

Nyitókép: SEFA KARACAN / ANADOLU / Anadolu via AFP

 

Hangillat
2025. december 25. 18:21
NATO-n belül nem támadhatják se a NATO-t, sem Ukrajnát; EUrsula & co zavartan, lefegyverzően kényszer- mosollyal nem fegyverkezhetnek. Világbéke, prosperitás és a kigyót-békát okádók leállnak. A DS is?
Válasz erre
1
0
csulak
2025. december 25. 18:19
vigyazanak mert Nyugat mindig, csal es hazudik
Válasz erre
5
0
Chekke-Faint
2025. december 25. 17:55
Persze Putyin sem hülye és, ha komoly hergelés és fenyegetést kap akkor lesz következménye. Ez a békés egymás mellett élés első lépése csak. Ha valaki nem akarja az egy másik történet Nagyon úgy néz ki az Unió egyes nagymarha és okosnak képzelt katonai és politikai vezető nem ezt akarják. Ők a hergelés és mindennapi uszítástban hisznek. Csakhogy Oroszország nem fog semit válasz nélkül hagyni, ebbe kellene komolyan elmélyülni nekik...
Válasz erre
11
0
kazmer99
2025. december 25. 17:48
HAZUDTOK GECIK!! RUSZKI TÖMEGGYILKOS FASISZTA PATKÁNYOK HAZUDTOK!!! A VÉRETEKBEN VAN A HAZUGSÁG OROSZ NÁCI TÖMEGGYILKOS PATKÁNYOK!!! AZ IS HAZUGSÁG AMIT KÉRDEZTEK!! GECI TÖMEGGYILKOS FASISZTA PATKÁNYOK!!!
Válasz erre
0
23
