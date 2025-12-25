Kiszúrták a villanyszámlán – így rontja el Brüsszel a zöldátmenetet
Kész jogilag kötelező érvényű, írásos garanciát adni arra Oroszország, hogy nem áll szándékában megtámadni a NATO-tagállamokat.
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője egy tájékoztatón elmondta, hogy a megbeszélések tárgya lehet egy írásos dokumentum formája, amelyben Oroszország megerősíti, hogy nem szándékozik megtámadni a NATO-országokat – közölte a TASZSZ.
Oroszország kész hivatalossá tenni a megfelelő kötelezettségvállalásokat írásos és jogilag kötelező érvényű dokumentum formájában.
Ennek konkrét formáját a tárgyalások során lehet meghatározni, de ennek egy teljes értékű nemzetközi jogi aktusnak kell lennie” – mondta a diplomata egy erre vonatkozó kérdésre válaszolva.
„Oroszország továbbra is nyitott a komoly tárgyalásokra, a komoly párbeszédre ezen a pragmatikus és méltányos alapon, szemben a legtöbb nyugati országgal, amelyek a katonai-politikai és gazdasági eszkalációt választották, amely nyomásgyakorlássá alakul és alakult” – közölte az orosz diplomata.
„Pontosan ezek az államok teljes mértékben felelősek a helyzet eszkalációjáért és az elvesztegetett lehetőségekért, mellesleg az európai és általában a globális biztonság garantálása terén is” – mondta Zaharova.
