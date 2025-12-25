Putyin rábólintott: Moszkva olyan dokumentumot adhat ki, amely valamennyi NATO-tagállamot érinti – de nem úgy, ahogy sokan gondolnák

Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője egy tájékoztatón elmondta, hogy a megbeszélések tárgya lehet egy írásos dokumentum formája, amelyben Oroszország megerősíti, hogy nem szándékozik megtámadni a NATO-országokat – közölte a TASZSZ.

Oroszország kész hivatalossá tenni a megfelelő kötelezettségvállalásokat írásos és jogilag kötelező érvényű dokumentum formájában.

Ennek konkrét formáját a tárgyalások során lehet meghatározni, de ennek egy teljes értékű nemzetközi jogi aktusnak kell lennie” – mondta a diplomata egy erre vonatkozó kérdésre válaszolva.