Kiszúrták a villanyszámlán – így rontja el Brüsszel a zöldátmenetet

A probléma gyökere, hogy a fogyasztók döntő többsége egyáltalán nem érti az energiaszámláját, ami alapvetően megakadályozza a döntéshozatalt és a piac hatékony működését.

Kelet-közép-európai sajátosságok

A régióban a lakosság energiapiaci tudatossága kiemelt jelentőségű lenne, mégpedig az európai felmérés szerint azért, mert az úgynevezett energiaszegénység kockázata itt magasabb, a jövedelmek alacsonyabbak, így az energiaárak társadalmi hatása is erősebb. Ez magyarázza a hazai lakossági és kisvállalati rezsivédelem létjogosultságát. A régióban különösen jelentős ez a probléma, mivel a fogyasztók túlnyomó többsége egyszerűen nem érti az energiaszámláját, és még a magasabb képzettségűek számára sem egyértelműek a különböző díjak, kedvezmények, díjstruktúrák, ami gyengíti a zöldtudatosság terjedését.

A zöldáram költségkihívása

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a zöldáram önköltsége általában magasabb a hagyományos energiaforrásokénál. Az energiatárolás rendszerszinten még nem megoldott, az akkumulátoros tárolók és a szivattyús tározók beruházási költségei pedig nagyon magasak, így a zöldáram még hosszú évekig drágább lesz.