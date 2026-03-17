Ft
Ft
12°C
4°C
Ft
Ft
12°C
4°C
03. 17.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
Marco Rossi magyar válogatott Liverpool Galatasaray Sallai Roland kerethirdetés Szoboszlai Dominik

„Azt teljesen elképzelhetetlennek tartom” – Juhász Roland Szoboszlairól, Sallairól és az idei első válogatott keretről

2026. március 17. 05:40

Juhász Roland szerint két kulcsjátékosunk extra kvalitását mutatja, hogy gyakorlatilag bármilyen pozícióban világklasszis szintet tudnak hozni. Szoboszlai Dominik és Sallai Roland ettől még a nemzeti együttesben biztosan nem lesznek jobbhátvédek, más meglepetések viszont lehetnek.

null

Kedd délután kihirdeti a 2026-os naptári év első játékoskeretét a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi: a nemzeti együttesbe bekerülő futballisták készülhetnek majd a március végi nemzetközi szünetben esedékes két felkészülési mérkőzésre Szlovénia és Görögország ellen. A névsorban több meglepetés is várható, főleg a védelemben, az viszont, ahogy eddig is, kizárható, hogy a klubcsapatában rendszeresen jobbhátvédként szereplő Szoboszlai Dominik és Sallai Roland címeres mezben is hátravontabb szerepkörben játsszon. 

A magyar válogatottban végre kiélheti kreatív támadópotenciálját Sallai Roland és Szoboszlai Dominik / Fotó: MTI/ Bodnár Boglárka

Szoboszlai és Sallai is extra

Noha Szoboszlai és Sallai esetében alapvetően egyaránt támadó szellemű labdarúgókról van szó, előbbi a Liverpoolban leginkább kényszerből és csak szükség esetén (például a hétvégén, a Tottenham ellen megint), utóbbi viszont a Galatasarayban rendszeresen jobbhátvédként teljesít szolgálatot. A két univerzális klasszis ezt a feladatát is világklasszis szinten oldja meg, pedig egy támadó szellemű játékost hátravezényelni különleges pszichológiát igényel – ezt már Juhász Roland segítségével jártuk körbe.

„Egyértelműen a játékosok kvalitását mutatja, hogy huzamosabb időn át képesek helytállni egy számukra idegen pozícióban is, hiszen alapvetően mindkettejük esetében támadófutballistákról beszélünk. Viszont ha szükség esetén hátravontabb szerepkörben kell játszaniuk, akkor sem megsértődnek, hanem azt nézik, miként tudnak segítségére lenni a csapatuknak. Ez mind azt mutatja, mennyire kreatív, összetett játékosok. A modern fociban már jó esetben mindenki kiveszi a részét a támadásból és a védekezésből is – ki jobban, ki kevésbé –, de Dominik és Roli esetében is azt látni, hogy náluk szinte mindegy, éppen jobbhátvédet játszanak, a középpályán, vagy elöl, mindenhol egyenletesen magas szinten megállják a helyüket” – magyarázta a nemzeti csapat egykori alapembere.

Juhász Roland elismerően szólt Szoboszlai Dominik és Sallai Roland sokoldalúságáról / Fotó: MTI/Kovács Tamás

Rutinból, önbizalomból megoldják

Arra a kérdésre, hogy mennyire nehezítheti meg például Sallai életét, hogy a klubcsapatában rendszeresen más poszton – sőt, néha még másik oldalon is – játszik, mint a válogatottban, a 95-szörös korábbi válogatott Juhász így felelt: „Ő és Dominik is az a fajta játékos, akinek rendkívül nagy az önbizalma, nem veszi el a kedvét egy-egy gyengébb megoldás vagy meccs sem. Kettejük közül nyilván Roli az, aki a klubjában kevesebbet játszik az igazán kedvelt posztján, cserébe a válogatottban már pontosan tudja, mire számíthat a körülötte lévőktől, így nem okoz neki különösebb gondot az átállás. 

Biztosan örülne, ha a bajnokságban is többet játszhatna az eredeti posztján, de ő van annyira profi, hogy így is simán megoldja.”

S hogy a tavalyi világbajnoki pótselejtezős kudarc után vajon Marco Rossi ezúttal mennyire fog kísérletezni az összeállítás során? Nos, Szoboszlaival és Sallaival természetesen semennyire – egyéb meglepetések viszont akadhatnak a keretben.

Azt teljesen elképzelhetetlennek tartom, hogy a válogatottban bármelyikük is jobbhátvédet játsszon. Abban viszont biztos vagyok, hogy lesznek meglepetések a mostani keretben – akár fiatalok, akár visszatérők, és olyanok is, akik eddig ugyan kerettagok voltak, de kevesebb lehetőséget kaptak a stábtól

tippelte Juhász. – Fontos a fiatalok beépítése, ugyanakkor nyilván nem lehet teljesen félvállról venni az eredményességet sem, hiába beszélünk barátságos találkozókról – szerintem ez eleve nem is megfelelő kifejezés. Nincs sok idő és meccs felkészülni a következő tétmérkőzésekre, tehát bár lesznek váratlan húzások, azért a kísérletezgetéssel sem fog túlzásba esni a kapitány.”

A magyar válogatott 2026-os felkészülési programja:

Március 28.: Magyarország–Szlovénia, 18:00

Március 31.: Magyarország–Görögország, 19:00

Június 5.: Magyarország–Finnország

Június 9.: Kazahsztán–Magyarország 
 

A 2026-os Nemzetek Ligája-menetrend (B divízió):

Szeptember 25.: Magyarország–Ukrajna

Szeptember 28.: Észak-Írország–Magyarország

Október 2.: Magyarország–Georgia

Október 5.: Ukrajna–Magyarország

November 14.: Georgia–Magyarország

November 17.: Magyarország–Észak-Írország 

Nyitókép: 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!