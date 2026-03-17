„Azt teljesen elképzelhetetlennek tartom” – Juhász Roland Szoboszlairól, Sallairól és az idei első válogatott keretről

„Egyértelműen a játékosok kvalitását mutatja, hogy huzamosabb időn át képesek helytállni egy számukra idegen pozícióban is, hiszen alapvetően mindkettejük esetében támadófutballistákról beszélünk. Viszont ha szükség esetén hátravontabb szerepkörben kell játszaniuk, akkor sem megsértődnek, hanem azt nézik, miként tudnak segítségére lenni a csapatuknak. Ez mind azt mutatja, mennyire kreatív, összetett játékosok. A modern fociban már jó esetben mindenki kiveszi a részét a támadásból és a védekezésből is – ki jobban, ki kevésbé –, de Dominik és Roli esetében is azt látni, hogy náluk szinte mindegy, éppen jobbhátvédet játszanak, a középpályán, vagy elöl, mindenhol egyenletesen magas szinten megállják a helyüket” – magyarázta a nemzeti csapat egykori alapembere.

Juhász Roland elismerően szólt Szoboszlai Dominik és Sallai Roland sokoldalúságáról / Fotó: MTI/Kovács Tamás

Rutinból, önbizalomból megoldják

Arra a kérdésre, hogy mennyire nehezítheti meg például Sallai életét, hogy a klubcsapatában rendszeresen más poszton – sőt, néha még másik oldalon is – játszik, mint a válogatottban, a 95-szörös korábbi válogatott Juhász így felelt: „Ő és Dominik is az a fajta játékos, akinek rendkívül nagy az önbizalma, nem veszi el a kedvét egy-egy gyengébb megoldás vagy meccs sem. Kettejük közül nyilván Roli az, aki a klubjában kevesebbet játszik az igazán kedvelt posztján, cserébe a válogatottban már pontosan tudja, mire számíthat a körülötte lévőktől, így nem okoz neki különösebb gondot az átállás.