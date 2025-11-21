Ft
magyar válogatott Mocsi Attila vb-selejtező Juhász Roland Írország

„Egy jól működő gépezet lett megbontva” – Juhász Roland a magyar válogatott drámájáról a Mandinernek

2025. november 21. 06:00

A nemzeti csapat egykori oszlopa védőszemmel az írek elleni meccs(ek)ről és a hajrában bekapott gólokról. Juhász Roland szerint nem Mocsi Attilára kell ráhúzni a vizes lepedőt, a magyar labdarúgó-válogatott koncentrációs problémáit pedig minél hamarabb rendbe kell tenni.

2025. november 21. 06:00
null
Kohán Gergely

Napok teltek el, de a hazai sportközeg azóta is csak próbál magához térni a vasárnapi sokkból a sorsdöntő világbajnoki selejtezőn elszenvedett vereség után. Mint ismert, a mesterhármasig jutó Troy Parrott repítette Írország egy 96. perces drámai góllal győzte le, s ütötte el a kétszer is vezető magyar labdarúgó-válogatottat a pótselejtezőtől a Puskás Arénában, így újabb vb-álom tört össze, ráadásul hazai közönség előtt. 

KERKEZ Milos magyar-ír
Padlón lévő magyarok, a Puskásban ünneplő írek: újabb vb-álom tört össze, ezúttal különösen fájó módon / Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

  • játékban, 
  • taktikában, 
  • fegyelemben egyaránt.

Nem túlzás tehát kijelenteni, egy felesleges tizenegyest leszámítva nyolcvan percen át uralta a sorsdöntő összecsapást.

Az összkép alapján egyáltalán nem volt előjele a drámai végjátéknak, ám az utolsó negyedórára beszorultunk, az írek pedig végül két beívelés után annak ellenére sikeresen érvényesítették utálatos stílusukat, hogy mindenki, a játékosok, a stáb és a szurkolók is pontosan tudták, hogy mi várható, mi az egyetlen igazi fegyverük. Mégsem sikerült kivédekezni – ugyanúgy, ahogy dublini „odavágón” sem (bár akkor legalább lehetett azt mondani, hogy a második félidő nagy részét emberhátrányban játszottuk le). Annak megfejtésére, hogy ennek vajon mi lehetett az oka, a mögöttes pszichológiája, a válogatott egykori oszlopát, Juhász Rolandot hívtuk segítségül, aki kiválóan fejelő középhátvédként számos alkalommal találkozott hasonló stílust képviselő ellenfelekkel.

Juhász Roland; Thelin, Isaac
Juhász Roland számtalan légi párbajt megvívott anno a magyar válogatottban / Fotó: MTI/Kovács Tamás

A magyar válogatott nyolcvan percig tökéletesen játszott – hiába

„A két ír meccset mindenképpen különvenném. Az első, dublini összecsapáson a kelleténél sokkal mélyebben védekeztünk, már a kiállítás előtt is, ott szerintem picit feljebb kellett volna tolni a védekezést. A statisztikákból is tisztán látszott, hogy rengeteg ír beívelés érkezett, ezt a magyar stáb is alaposan kivesézte – elvégre 

legyünk őszinték, ennek az ír csapatnak tulajdonképpen ez az egyetlen igazi erőssége a párharcok és a kontrák mellett, amiből meg a portugálok ellen csillogtattak meg valamicskét

– szögezte le az Anderlecht és a Videoton egykori kiválósága, hozzátéve, pont ezért duplán bosszantó a végkimenetel, mert egy ilyen csapat ellen, gyakorlatilag két megnyert meccsből hoztunk ki végül egyetlenegy pontot, ami nagyon fájó. A budapesti mérkőzés különösen az, mert Dublinban egyrészt emberhátrányban voltunk, másrészt az ottani tapasztalatokból okulva a sorsdöntő meccsre már sokkal jobb taktikát választottunk, magasabban és jól védekeztünk, nem hagytuk az íreket kibontakozni, és látszott is, hogy ezzel ők érdemben nem tudnak mit kezdeni. Végig jól működött a meccstervünk, uraltuk, kontrolláltuk a játékot, szép gólokat lőttünk, kezdett az egésznek egyfajta hurráhangulata lenni – pont ezért óriási döbbenet a vége, mert a vereség egyáltalán nem volt benne. Nyolcvan percig tökéletesen működött a taktikánk, ez idő alatt jóformán nem is volt nagyobb helyzetük az íreknek. Aztán az utolsó tíz percben már nyilván minden mindegy alapon, veszítenivaló nélkül nekünk rontottak, és a legvégén kihasználták a rendezetlen védelmünket, hogy Willi Orbán éppen a szélről iparkodott vissza középre. 

Így végül egy olyan góllal vertek meg minket az utolsó utáni pillanatban, amire pontosan tudta a csapat is, Marco Rossi is, hogy lehet számítani: felívelik, lefejelik, lepattan, berúgják… Annak a fajta fizikális focinak, amit az írek játszanak, sajnos az iskolapéldája ez a találat.”

Az a bizonyos gól a 96. percben, ami még sokáig visszaköszön rémálmainkban... / Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A cserékkel lábon lőttük magunkat

Hogy a második gólunk után miért vettünk látszólag vissza, s a végén miért hagytuk teljesen magunkra húzni az ellenfelet, aminek sajnos végzetes következményei lettek, azóta is megoldatlan rejtély. Ugyanakkor ezzel kapcsolatban Juhász Roland is felhívta a figyelmet a rengeteg beszédtémát szolgáltató, meglehetősen érdekes mérkőzés közbeni módosításokra, amelyekkel végül csak sikerült lábon lőnünk magunkat.

„Azért azt ne felejtsük el, hogy történtek itt kulcsfontosságú személyi változtatások a második félidőben, a középpálya közepén és a védelemben is – gondolok például Schäfer András korai lecserélésére, vagy a legvégén, a hosszabbításban behozott két emberre. Nem tudom, ezekben a döntésekben mennyire játszott közre esetleges sérülés, de az biztos, hogy 

egy jól működő gépezet lett megbontva. Eleve nem szerencsés a hosszabbításban megpiszkálni a védelmet, főleg egy olyan ellenfél ellen, amely akkor már jó ideje az életéért küzdve támad

– ez nemcsak a csapatnak, de a becserélt védőjátékosnak sem ideális. Szegény Mocsi Attilát elő is vette mindenki a döntő gól miatt, holott ilyen óriási nyomásnál beállva szinte lehetetlen egyből felvenni azt a ritmust és hőfokot, amelyen a meccs éppen pörög.”

PARROTT, Troy
Parrott előzi meg a Loic Nego helyére a 93. percben becserélt Mocsi Attilát / Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Le kell vonni a tanulságokat, és fejben erősödni kell

A 42 éves exvédőtől távol áll, hogy utólag akarja megmondani a tutit, ugyanakkor azzal ő is egyetért, ha már így alakult, mindenkinek le kell vonnia a megfelelő és szükséges konklúziókat – de csak azt követően, ha már kellően leülepedtek a történtek

„Utólag mindig könnyű okosnak lenni, mindenki tudja, mit kellett volna máshogy csinálni, de ez már nem változtat semmin. Éppen ezért szerintem inkább előre kell tekinteni – még ha ez most pokolian nehéz is –, és levonni a tanulságokat. Az például tisztán látszik, hogy 

több olyan mérkőzésünk volt, ahol nem tartott ki a végéig a megfelelő koncentráció: most nem csak a két ír meccsről beszélek, de ott volt a portugálok elleni hazai, vagy a kinti örmény, azzal az ordító helyzetükkel a 95. percben, ott sem rajtunk múlott a végjáték. Ezek márpedig nem először fordulnak elő, visszatérő problémák,

mindenképpen jó lenne megtalálni az okokat, és minél hamarabb kiküszöbölni őket. Sajnos most lesz rá tíz hónapunk…”

(Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert)

machet
2025. november 21. 09:27
Ez a fajta fizikai "taposás" nem része a magyar mentalitásnak.Megspórolni mindezt, az már inkább.Okosban, ugye?Még ha mást is mondanak a reflexekben ez van benne.Na és vannak még ügyetlen,fejben gyengébb játékosaink is.Csak Szalait említem.Nyilván nem véletlenül nem játszatták Európában.
Válasz erre
0
0
tikkadt-szocske
2025. november 21. 09:02
Az írek jobban tudtak harcolni a győzelemért mint mi a döntetlenért. Nem vagyok szakértő, de szerintem nem Dibuszon múlt, hiába ekézik.
Válasz erre
0
0
chief Bromden
2025. november 21. 07:48
Vargát lefejelték, Parrott a tizenhatoson kívülről indulva keresztbefutott és 3(!) méterről bepöckölte. Ennyin múlt a "dicsőség". :(
Válasz erre
0
0
kistv
2025. november 21. 07:30
Le kell vonni a tanulságokat: 40 éve ezt csinálják és mindig ugyanaz a vége: nem jutunk ki a vb-re. és fejben erősödni kell: inkább foci tudásban kellene felmutatni valamit és akkor nem az isteni jószerencsén múlna a kijutásunk. De ehhez meg szakértelem kellene ami azért nem a rendszer erőssége. Inkább ilyen hülyeségeket kell hallgatnunk: Én azt gondolom, hogy el tudunk jutni oda 7-8 év alatt, hogy legyen ötven olyan magyar játékos, aki az európai négy legjobb ligában, a spanyolban, a németben, az angolban, meg az olaszban játszik. Tehát nem kispados, meg azt írják róla, hanem aki minden héten kezdőként játszik
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!