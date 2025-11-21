„Egy jól működő gépezet lett megbontva” – Juhász Roland a magyar válogatott drámájáról a Mandinernek

Nem túlzás tehát kijelenteni, egy felesleges tizenegyest leszámítva nyolcvan percen át uralta a sorsdöntő összecsapást.

Az összkép alapján egyáltalán nem volt előjele a drámai végjátéknak, ám az utolsó negyedórára beszorultunk, az írek pedig végül két beívelés után annak ellenére sikeresen érvényesítették utálatos stílusukat, hogy mindenki, a játékosok, a stáb és a szurkolók is pontosan tudták, hogy mi várható, mi az egyetlen igazi fegyverük. Mégsem sikerült kivédekezni – ugyanúgy, ahogy dublini „odavágón” sem (bár akkor legalább lehetett azt mondani, hogy a második félidő nagy részét emberhátrányban játszottuk le). Annak megfejtésére, hogy ennek vajon mi lehetett az oka, a mögöttes pszichológiája, a válogatott egykori oszlopát, Juhász Rolandot hívtuk segítségül, aki kiválóan fejelő középhátvédként számos alkalommal találkozott hasonló stílust képviselő ellenfelekkel.

Juhász Roland számtalan légi párbajt megvívott anno a magyar válogatottban / Fotó: MTI/Kovács Tamás

A magyar válogatott nyolcvan percig tökéletesen játszott – hiába

„A két ír meccset mindenképpen különvenném. Az első, dublini összecsapáson a kelleténél sokkal mélyebben védekeztünk, már a kiállítás előtt is, ott szerintem picit feljebb kellett volna tolni a védekezést. A statisztikákból is tisztán látszott, hogy rengeteg ír beívelés érkezett, ezt a magyar stáb is alaposan kivesézte – elvégre