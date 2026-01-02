Ft
Robert Kalinák NATO Ukrajna orosz-ukrán háború

Úthengerként ment neki Zelenszkijéknek a szlovák miniszter – egy pillanat alatt megváltozott az ukrán közhangulat, a NATO csak pisloghat

2026. január 02. 06:14

A miniszter kerek-perec kijelentette, hogy Ukrajna soha nem lesz NATO-tag, és úgy tűnik, ezt már az ukrán nép sem bánja.

2026. január 02. 06:14
null

Robert Kaliňák szlovák védelmi miniszter interjút adott a TASR hírügynökségnek, melyben többek között az európai hadsereg létrehozásának ötletét kritizálta, a föderalizáció elemeként aposztrofálva azt – írta meg a Kárpáthír.

Így fogalmazott:

Vagy a NATO-ban vagyunk, és akkor nincs rá szükségünk, vagy Európában.”

Emellett kijelentette: Ukrajna soha nem lesz a NATO része, és

az EU-ba történő felvétele sem lesz sétagalopp.

A miniszter elítélően nyilatkozott az Ukrajna támogatására összeállt, úgynevezett „elszántak koalícióját” is.

Ezek után Kaliňák szúrós kritikát fogalmazott meg Ukrajna békéért tett erőfeszítéseiről is:

Zelenszkijéknek ugyanis szerinte 2022-ben minden lehetősége megvolt rá, hogy békét kössenek, és vége legyen a vérontásnak.

A Kárpáthír által szemlézett Apostrophe-cikk a szlovák védelmi miniszterrel készített interjú után kitért egy friss felmérés eredményeire is.

Az Ilko Kucseriv Demokratikus Kezdeményezések Alapítvány és a Razumkov Központ közös felmérésének eredménye szerint az ukrán nép körében jócskán visszaesett a szövetségi rendszerek iránt tanúsított bizalom mértéke.

Ez abban mutatkozik meg, hogy mostanra – a kezdeti lelkesedést követően –

az ukrán lakosság túlnyomó része nem gondolja, hogy a NATO-csatlakozás garantált biztonságot jelentene Ukrajna számára.

Egész konkrétan: tavaly decemberben, tehát pár hete még a megkérdezettek 55 százaléka bízott az esetleges NATO-csatlakozás nyújtotta előnyökben, mostanra pedig csak 38 százalék érezné magát biztonságban a NATO szárnyai alatt.

Nyitókép: Robert Kaliňák (Fotó: Joe Klamar / AFP)

 

