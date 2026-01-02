Zelenszkij bukását vizionálták Amerikában: Ukrajna következő vezetőjét is megnevezték
A Washington Post szerzője szerint a háború gyors lezárása nem valószínű, a konfliktus a következő időszakban is véres állóháború formájában folytatódik majd.
A miniszter kerek-perec kijelentette, hogy Ukrajna soha nem lesz NATO-tag, és úgy tűnik, ezt már az ukrán nép sem bánja.
Robert Kaliňák szlovák védelmi miniszter interjút adott a TASR hírügynökségnek, melyben többek között az európai hadsereg létrehozásának ötletét kritizálta, a föderalizáció elemeként aposztrofálva azt – írta meg a Kárpáthír.
Így fogalmazott:
Vagy a NATO-ban vagyunk, és akkor nincs rá szükségünk, vagy Európában.”
Emellett kijelentette: Ukrajna soha nem lesz a NATO része, és
az EU-ba történő felvétele sem lesz sétagalopp.
A miniszter elítélően nyilatkozott az Ukrajna támogatására összeállt, úgynevezett „elszántak koalícióját” is.
Ezek után Kaliňák szúrós kritikát fogalmazott meg Ukrajna békéért tett erőfeszítéseiről is:
Zelenszkijéknek ugyanis szerinte 2022-ben minden lehetősége megvolt rá, hogy békét kössenek, és vége legyen a vérontásnak.
A Kárpáthír által szemlézett Apostrophe-cikk a szlovák védelmi miniszterrel készített interjú után kitért egy friss felmérés eredményeire is.
Az Ilko Kucseriv Demokratikus Kezdeményezések Alapítvány és a Razumkov Központ közös felmérésének eredménye szerint az ukrán nép körében jócskán visszaesett a szövetségi rendszerek iránt tanúsított bizalom mértéke.
Ez abban mutatkozik meg, hogy mostanra – a kezdeti lelkesedést követően –
az ukrán lakosság túlnyomó része nem gondolja, hogy a NATO-csatlakozás garantált biztonságot jelentene Ukrajna számára.
Egész konkrétan: tavaly decemberben, tehát pár hete még a megkérdezettek 55 százaléka bízott az esetleges NATO-csatlakozás nyújtotta előnyökben, mostanra pedig csak 38 százalék érezné magát biztonságban a NATO szárnyai alatt.
