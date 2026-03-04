Ukrán katonai elemző borította az asztalt: szó sincs átfogó ellentámadásról

Bekövetkezett, amitől minden magyar háztartásban rettegtek: folyamatosan nő a benzin ára, de ez még csak a kezdet
A katonai elemző szerint nem lesz gyors béke.
Vlagyiszlav Szeleznyov ukrán katonai elemző szerint egyelőre nem beszélhetünk átfogó ukrán ellentámadásról, még akkor sem, ha a kijevi erők taktikai sikereket értek el három megye találkozásánál. A szakértő úgy látja, hogy a jelenlegi hadműveletek inkább korlátozott célokat szolgálnak. A korábbi ezredes az Ukrán Rádiónak adott nyilatkozatában arról beszélt, hogy az ukrán rohamcsapatok Zaporizzsja, Doneck és Dnyipropetrovszk megye határán hajtottak végre sikeres műveleteket – írta meg a Kárpáthír.
A hadműveletek sikerét részben az tette lehetővé, hogy az orosz erők elveszítették a stabil kommunikációs kapcsolatot, miután Ukrajnában lekapcsolták a nem hitelesített Starlink terminálokat. Szeleznyov hangsúlyozta, hogy a mostani előretörések elsősorban a pozíciók javítását szolgálják a közelgő tavaszi nyári hadjárat előtt. Közben azonban az orosz hadsereg más frontszakaszokon növeli a nyomást.
A szakértő szerint a legaggasztóbb fejlemény Szlovjanszk irányában figyelhető meg, ahol az orosz hadsereg három csapásmérő hídfőállás létrehozásán dolgozik. Ennek célja a Szlovjanszk és Kramatorszk térsége, valamint a Druzskivka és Kosztyantynyivka körüli agglomerációk elleni későbbi támadás előkészítése. A jelenleg mintegy 715 ezer katonát számláló orosz kontingensnek ugyanakkor prioritásokat kell meghatároznia. Ennek megfelelően az erők jelentős részét Pokrovszk és Mirnohrad térségére összpontosítják, miközben a dél-herszoni frontszakasz védelmét gyengítik.
Szeleznyov szkeptikusan nyilatkozott az ukrajnai háború gyors diplomáciai lezárásának lehetőségéről is. A katonai elemző szerint a konfliktus addig folytatódhat, amíg valamelyik fél teljesen ki nem merül.
Nem hiszem, hogy az ellenség hajlandó lenne feladni katonai terveit és követeléseit... Ez a háború csak az egyik fél kapitulációjával érhet véget
– mondta.
Az egykori ezredes úgy látja, hogy Oroszország 2026 során még biztosan nem szenved hiányt a háború folytatásához szükséges erőforrásokból. Bár a moszkvai gazdaságban már most is súlyos folyamatok zajlanak, ezek következményei csak később válhatnak elkerülhetetlenné. Addig az ukrán hadsereg látja el Európa keleti szárnyának védelmét a frontvonalon.
Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
