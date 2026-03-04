Ft
03. 04.
háború szlovjanszk ukrán konfliktus zaporizzsja

Ukrán katonai elemző borította az asztalt: szó sincs átfogó ellentámadásról

2026. március 04. 06:47

A katonai elemző szerint nem lesz gyors béke.

2026. március 04. 06:47
null

Vlagyiszlav Szeleznyov ukrán katonai elemző szerint egyelőre nem beszélhetünk átfogó ukrán ellentámadásról, még akkor sem, ha a kijevi erők taktikai sikereket értek el három megye találkozásánál. A szakértő úgy látja, hogy a jelenlegi hadműveletek inkább korlátozott célokat szolgálnak. A korábbi ezredes az Ukrán Rádiónak adott nyilatkozatában arról beszélt, hogy az ukrán rohamcsapatok Zaporizzsja, Doneck és Dnyipropetrovszk megye határán hajtottak végre sikeres műveleteket – írta meg a Kárpáthír.

A hadműveletek sikerét részben az tette lehetővé, hogy az orosz erők elveszítették a stabil kommunikációs kapcsolatot, miután Ukrajnában lekapcsolták a nem hitelesített Starlink terminálokat. Szeleznyov hangsúlyozta, hogy a mostani előretörések elsősorban a pozíciók javítását szolgálják a közelgő tavaszi nyári hadjárat előtt. Közben azonban az orosz hadsereg más frontszakaszokon növeli a nyomást.

A szakértő szerint a legaggasztóbb fejlemény Szlovjanszk irányában figyelhető meg, ahol az orosz hadsereg három csapásmérő hídfőállás létrehozásán dolgozik. Ennek célja a Szlovjanszk és Kramatorszk térsége, valamint a Druzskivka és Kosztyantynyivka körüli agglomerációk elleni későbbi támadás előkészítése. A jelenleg mintegy 715 ezer katonát számláló orosz kontingensnek ugyanakkor prioritásokat kell meghatároznia. Ennek megfelelően az erők jelentős részét Pokrovszk és Mirnohrad térségére összpontosítják, miközben a dél-herszoni frontszakasz védelmét gyengítik.

Szeleznyov szkeptikusan nyilatkozott az ukrajnai háború gyors diplomáciai lezárásának lehetőségéről is. A katonai elemző szerint a konfliktus addig folytatódhat, amíg valamelyik fél teljesen ki nem merül.

Nem hiszem, hogy az ellenség hajlandó lenne feladni katonai terveit és követeléseit... Ez a háború csak az egyik fél kapitulációjával érhet véget

– mondta.

Az egykori ezredes úgy látja, hogy Oroszország 2026 során még biztosan nem szenved hiányt a háború folytatásához szükséges erőforrásokból. Bár a moszkvai gazdaságban már most is súlyos folyamatok zajlanak, ezek következményei csak később válhatnak elkerülhetetlenné. Addig az ukrán hadsereg látja el Európa keleti szárnyának védelmét a frontvonalon.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: JUSTIN TALLIS / AFP

***

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Galsó Atya
2026. március 04. 09:31
Ja. Mán megin' győz a hohol.
tapir32
2026. március 04. 08:51
A korrupt Zselenszkij diktatúra ellenségesen viselkedik az ukrán nép barátjával, Magyarországgal szemben. A Magyar Kormány mindig kiállt Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett és elítélte az orosz agressziót! A kormány aláírta az szankciós dokumentumokat. Orbán aláírása nélkül nem léptek volna életbe. Magyarország gáz, üzemanyag és elektromos áram szállításával, valamint humanitárius segélyekkel és ukrán menekültek befogadásával támogatta Ukrajnát. Minden, az EU által Ukrajnának juttatott euróban benne van a magyar emberek pénze is. Ukrajna hazug, ellenséges propagandával, fenyegetésekkel, a Barátság vezeték megrongálásával és újabban a vezeték elzárásával reagált a támogatásunkra. A hazug, korrupt Zselenszkij diktatúra nemcsak az ukrán nép, hanem Magyarország ellensége is. Beteges, amikor Magyarországnak a béke és a tűzszünet melletti kiállását Putyin melletti kiállással azonosítja az aljas, hazug Zselenszkij diktatúra.
bigfater73
2026. március 04. 08:39
Addig az orosz hadsereg látja el Európa keleti szárnyának védelmét! Ukik már támadásra készülnek pl. m. ország ellen!
Jose
2026. március 04. 08:35
"Addig az ukrán hadsereg látja el Európa keleti szárnyának védelmét" Ezek a suttyó ukránok egyszer megálmodták, hogy ők védik Európát, azóta ezt hajtogatják. De k idegesítő.
