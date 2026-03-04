Ukrán katonai elemző borította az asztalt: szó sincs átfogó ellentámadásról

Vlagyiszlav Szeleznyov ukrán katonai elemző szerint egyelőre nem beszélhetünk átfogó ukrán ellentámadásról, még akkor sem, ha a kijevi erők taktikai sikereket értek el három megye találkozásánál. A szakértő úgy látja, hogy a jelenlegi hadműveletek inkább korlátozott célokat szolgálnak. A korábbi ezredes az Ukrán Rádiónak adott nyilatkozatában arról beszélt, hogy az ukrán rohamcsapatok Zaporizzsja, Doneck és Dnyipropetrovszk megye határán hajtottak végre sikeres műveleteket – írta meg a Kárpáthír.

A hadműveletek sikerét részben az tette lehetővé, hogy az orosz erők elveszítették a stabil kommunikációs kapcsolatot, miután Ukrajnában lekapcsolták a nem hitelesített Starlink terminálokat. Szeleznyov hangsúlyozta, hogy a mostani előretörések elsősorban a pozíciók javítását szolgálják a közelgő tavaszi nyári hadjárat előtt. Közben azonban az orosz hadsereg más frontszakaszokon növeli a nyomást.