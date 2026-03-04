Floridában kivégeztek egy rendőr meggyilkolásáért halálra ítélt férfit

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Továbbra is zajlik a közvélemény-kutatások „háborúja”, utánajártunk, mekkora a valós különbség a Fidesz és a Tisza között.
Ez az ötödik kivégzés az Egyesült Államokban az év eleje óta, mindet halálos injekcióval hajtották végre.
Egy rendőr meggyilkolásáért halálra ítélt férfit végeztek ki kedden Floridában; az 53 éves Billy Kearsen halálos injekcióval hajtották végre az ítéletet – közölte a floridai büntetés-végrehajtási hatóság. Ez az ötödik kivégzés az Egyesült Államokban az év eleje óta, mindet halálos injekcióval hajtották végre, ebből hármat Floridában.
Billy Kearse 18 évesen, 1991 januárjában
egy közúti ellenőrzés során halálosan megsebesített egy rendőrt annak szolgálati fegyverével.
Az Egyesült Államokban 2025-ben összesen 47 kivégzés történt, ebből 39-et halálos injekcióval hajtottak végre. Az elmúlt évtizedben évente mintegy 20 kivégzés volt, a tavalyinál többet, 52-t 2009-ben jegyeztek fel.
Az Egyesült Államok 50 államából 23-ban eltörölték a halálbüntetést,
háromban – Kaliforniában, Oregónban és Pennsylvaniában – pedig a kormányzó döntése alapján moratóriumot rendeltek el a kivégzésekre.
(MTI)
Nyitókép: Facebook