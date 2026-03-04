Ft
03. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
billy kearse rendőr Florida egyesült államok halálbüntetés

Floridában kivégeztek egy rendőr meggyilkolásáért halálra ítélt férfit

2026. március 04. 07:31

Ez az ötödik kivégzés az Egyesült Államokban az év eleje óta, mindet halálos injekcióval hajtották végre.

2026. március 04. 07:31
null

Egy rendőr meggyilkolásáért halálra ítélt férfit végeztek ki kedden Floridában; az 53 éves Billy Kearsen halálos injekcióval hajtották végre az ítéletet – közölte a floridai büntetés-végrehajtási hatóság. Ez az ötödik kivégzés az Egyesült Államokban az év eleje óta, mindet halálos injekcióval hajtották végre, ebből hármat Floridában.

Billy Kearse 18 évesen, 1991 januárjában 

egy közúti ellenőrzés során halálosan megsebesített egy rendőrt annak szolgálati fegyverével.

Az Egyesült Államokban 2025-ben összesen 47 kivégzés történt, ebből 39-et halálos injekcióval hajtottak végre. Az elmúlt évtizedben évente mintegy 20 kivégzés volt, a tavalyinál többet, 52-t 2009-ben jegyeztek fel.

Az Egyesült Államok 50 államából 23-ban eltörölték a halálbüntetést, 

háromban – Kaliforniában, Oregónban és Pennsylvaniában – pedig a kormányzó döntése alapján moratóriumot rendeltek el a kivégzésekre.

(MTI)

Nyitókép: Facebook

 

tapir32
2026. március 04. 08:48
A korrupt Zselenszkij diktatúra ellenségesen viselkedik az ukrán nép barátjával, Magyarországgal szemben. A Magyar Kormány mindig kiállt Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett és elítélte az orosz agressziót! A kormány aláírta az szankciós dokumentumokat. Orbán aláírása nélkül nem léptek volna életbe. Magyarország gáz, üzemanyag és elektromos áram szállításával, valamint humanitárius segélyekkel és ukrán menekültek befogadásával támogatta Ukrajnát. Minden, az EU által Ukrajnának juttatott euróban benne van a magyar emberek pénze is. Ukrajna hazug, ellenséges propagandával, fenyegetésekkel, a Barátság vezeték megrongálásával és újabban a vezeték elzárásával reagált a támogatásunkra. A hazug, korrupt Zselenszkij diktatúra nemcsak az ukrán nép, hanem Magyarország ellensége is. Beteges, amikor Magyarországnak a béke és a tűzszünet melletti kiállását Putyin melletti kiállással azonosítja az aljas, hazug Zselenszkij diktatúra.
74bro
2026. március 04. 08:46
Miközben Európában a 77-szeres gyilkos Breivik panaszt emel, ha nem elég tápláló a reggeli, nemi erőszakot elkövetők röhögve sétálnak ki a tárgyalóteremből a felfüggesztett ítélet után, néhány országban előre eltervezett gyilkosság esetében is szabadulhatsz ha 15 évet letöltöttél, stb. Miért kell átesni a ló túloldalára? Aki tudatosan gyilkol, haljon meg, vagy maradjon élete végéig börtönben. Keresztényi kötelességünk csak annyi, hogy engedjük meggyónni a bűneit és nem tesszük ki felesleges szenvedésnek, mert a végső ítéletet úgyis az Úr mondja ki. A liberális nem érvek alapján viszolyog a halálbüntetéstől. Önmagának tetszeleg, amikor bemeséli magának: mi nem ölünk, mert olyan jóemberek vagyunk. Tömény nárcizmus és az empátia teljes hiánya az áldozatok felé.
Atoszka
2026. március 04. 08:25
18 évesen követte el és 53 évesen végezték ki…. Ez nem teljesen normális! Kinek jó ez? Az USA adófizetők pénzéből 35 évig etették, itatták, hogy aztán kivégezzék ????
chief Bromden
2026. március 04. 07:38
Nem kapkodták el.
