Tragédia: öt fiatal halt meg Spanyolországban egy tengerparti sétányon összeomlott gyalogoshídnál

Tragikus baleset történt Észak-Spanyolországban, miután kedden összeomlott egy fából készült gyalogoshíd a Santanderhez közeli tengerparti sétányon. A helyi hatóságok közlése szerint öt ember meghalt, egy személy eltűnt. A kantabriai tengeri mentőszolgálat tájékoztatása alapján a szerencsétlenség a kantabriai tartomány fővárosától északra, az El Bocal sziklás strandján következett be.