spanyolország santander tragédia híd fiatal

Tragédia: öt fiatal halt meg Spanyolországban egy tengerparti sétányon összeomlott gyalogoshídnál

2026. március 04. 08:52

A fából készült gyalogoshíd kedden omlott össze Santander közelében.

2026. március 04. 08:52
null

A Santander közelében, az El Bocal sziklás partszakaszánál egy tengerparti sétány gyalogoshídja kedden összeomlott, öt fiatal életét vesztette, egy embert pedig továbbra is eltűntként keresnek – írta meg az atv.hu.

Tragikus baleset történt Észak-Spanyolországban, miután kedden összeomlott egy fából készült gyalogoshíd a Santanderhez közeli tengerparti sétányon. A helyi hatóságok közlése szerint öt ember meghalt, egy személy eltűnt. A kantabriai tengeri mentőszolgálat tájékoztatása alapján a szerencsétlenség a kantabriai tartomány fővárosától északra, az El Bocal sziklás strandján következett be.

A mentés a nap folyamán is folytatódott, az esti órákban még egy embert kerestek a környéken. Santander polgármestere, Gema Igual az X közösségi oldalon azt írta:

A kutatócsapatok továbbra is az eltűnt személy felkutatásán dolgoznak”. 

Hozzátette, hogy egy embert kihűléssel kórházba szállítottak. A halálos áldozatok között négy fiatal nő és egy fiatal férfi volt, mindannyian 20 év körüliek, erről az Europa Press, az RTVE állami televízió és más médiumok is beszámoltak a mentőszolgálatra és egy túlélőre hivatkozva. A jelentések szerint a híd összeroppanásakor az érintettek a tengerbe vagy a sziklákra zuhantak. Két embert élve emeltek ki a vízből, azonban egy nő később belehalt sérüléseibe a santanderi kórház intenzív osztályán. Az Europa Press információi szerint az eltűnt személy felkutatása hajókkal és helikopterekkel is zajlik.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

