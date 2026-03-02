Ft
03. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
nyílt társadalom háború spanyolország alex soros trump

Alex Soros teljesen kiborult a háború miatt: csalódott Európában

2026. március 02. 20:40

A Soros birodalom örököse teljesen kiborult Izrael és Amerika hadművelete miatt.

2026. március 02. 20:40
null

Alex Soros, a Nyílt Társadalom Alapítványok vezetője, és apjának Soros Györgynek a kijelölt örököse az X-en fejezte ki felháborodását Trump „illegális” háborúja miatt. 

Soros azt állította, hogy Spanyolország a maga 1,71 billió eurós államadósságával és a 2 százalékot éppen, hogy elérő védelmi költségvetésével „a szabad világ vezetője”. Ezt arra alapozta, hogy a baloldali spanyol kormány megtagadta, hogy a területét használják az amerikai hadsereg gépei. Soros számonkérte a többi európai vezetőt, hogy miért nem követik ezt a példát, és miért nem ellenzik a háborút az iszlamista rezsim ellen. 

Miért nem állnak fel több európaiak az illegális háború ellen? Ugyanez vonatkozik Kanadára is! Szép beszédeket tartanak a konferenciákon, de keveset tesznek” 

– írta Alex Soros. 

A Nyílt Társadalom hírhedt arról, hogy számtalan „iszlamofóbia-ellenes” szervezetet pénzel már huszonöt éve, amelyeket összemosták az iszlám kritikáját a muszlimok elleni vallási gyűlölettel.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép:RALF HIRSCHBERGER / AFP

kvmny
2026. március 02. 21:27
Látom Schwartz-ék harcolnak az emberi jogokért és a demokráciáért. Ja mégsem, az Izrael és USA teszi éppen.
Csigorin
2026. március 02. 21:23
A kisbuzi szerint Europanak megint ketfrontos haborut kene inditania ket nagyhatalom ellen
macskusz-4
2026. március 02. 21:10
" A Patriot kifogyott, csak csokoládé van, és kávé"( üzenet Zelenszkinek)
macskusz-4
2026. március 02. 21:07
Már a buggyant németek se tudnak Patriot elfogó raketákat adni a Zöldbohócnak.....akkora a kereslet ezekre a Közel- keleten a hülye irániak puffogtatása miatt. Ki lett ez számítva. A hülye Gelencsér állítólag még Kijevben van...Idegroncs lesz, de ki bánja?
