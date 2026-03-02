Alex Soros teljesen kiborult a háború miatt: csalódott Európában
2026. március 02. 20:40
A Soros birodalom örököse teljesen kiborult Izrael és Amerika hadművelete miatt.
2026. március 02. 20:40
Alex Soros, a Nyílt Társadalom Alapítványok vezetője, és apjának Soros Györgynek a kijelölt örököse az X-en fejezte ki felháborodását Trump „illegális” háborúja miatt.
Soros azt állította, hogy Spanyolország a maga 1,71 billió eurós államadósságával és a 2 százalékot éppen, hogy elérő védelmi költségvetésével „a szabad világ vezetője”. Ezt arra alapozta, hogy a baloldali spanyol kormány megtagadta, hogy a területét használják az amerikai hadsereg gépei. Soros számonkérte a többi európai vezetőt, hogy miért nem követik ezt a példát, és miért nem ellenzik a háborút az iszlamista rezsim ellen.
Miért nem állnak fel több európaiak az illegális háború ellen? Ugyanez vonatkozik Kanadára is! Szép beszédeket tartanak a konferenciákon, de keveset tesznek”
– írta Alex Soros.
A Nyílt Társadalom hírhedt arról, hogy számtalan „iszlamofóbia-ellenes” szervezetet pénzel már huszonöt éve, amelyeket összemosták az iszlám kritikáját a muszlimok elleni vallási gyűlölettel.
Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés. Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
