Itt a vége: a 444 feladta a harcot – Magyar Péter háztáji lapja lemondott a 2026-os kormányváltásról (VIDEÓ)

Uj Péter, a 444 főszerkesztője egy nyilvános megszólalásában arról beszélt, hogy 2026-ban sem lesz kormányváltás – tájékoztatott Bohár Dániel riporter Facebook-oldalán.

Uj arról beszélt, hogy sokan biztosnak gondolják azt, hogy megbukik a jelenlegi kormány. A főszerkesztő azonban tájékoztatott, hogy a Tisza Párt állításai ellenére sem valós a 2026-os kormányváltás esélye.