tisza párt uj péter Magyar Péter kormányváltás 444

Itt a vége: a 444 feladta a harcot – Magyar Péter háztáji lapja lemondott a 2026-os kormányváltásról (VIDEÓ)

2026. március 02. 21:24

Uj Péter, a 444 főszerkesztője nyilvános ismerte el, hogy 2026-ban sem lesz kormányváltás.

2026. március 02. 21:24
null

Uj Péter, a 444 főszerkesztője egy nyilvános megszólalásában arról beszélt, hogy 2026-ban sem lesz kormányváltás – tájékoztatott Bohár Dániel riporter Facebook-oldalán.

Uj arról beszélt, hogy sokan biztosnak gondolják azt, hogy megbukik a jelenlegi kormány. A főszerkesztő azonban tájékoztatott, hogy a Tisza Párt állításai ellenére sem valós a 2026-os kormányváltás esélye.

Bohár Dániel „ellenzéki nagyvadként” hivatkozott Uj Péterre és elmondta, hogy a 444 ezzel lényegében beismerte: 

nincs esély a kormányváltásra.

Bohár Dániel a kijelentést az ellenzék vészharang kongatásához hasonlította. A riporter úgy fogalmazott, a 444 ezzel feladta a politikai küzdelmet, ugyanakkor üzent is Uj Péternek és szerkesztőségének: „legalább négy év múlva a 444-esek fel tudnak építeni egy újab bábot”.

Nyitókép: Facebook

 

