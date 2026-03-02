Itt a vége: a 444 feladta a harcot – Magyar Péter háztáji lapja lemondott a 2026-os kormányváltásról (VIDEÓ)

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Továbbra is zajlik a közvélemény-kutatások „háborúja”, utánajártunk, mekkora a valós különbség a Fidesz és a Tisza között.
Uj Péter, a 444 főszerkesztője nyilvános ismerte el, hogy 2026-ban sem lesz kormányváltás.
Uj Péter, a 444 főszerkesztője egy nyilvános megszólalásában arról beszélt, hogy 2026-ban sem lesz kormányváltás – tájékoztatott Bohár Dániel riporter Facebook-oldalán.
Uj arról beszélt, hogy sokan biztosnak gondolják azt, hogy megbukik a jelenlegi kormány. A főszerkesztő azonban tájékoztatott, hogy a Tisza Párt állításai ellenére sem valós a 2026-os kormányváltás esélye.
Bohár Dániel „ellenzéki nagyvadként” hivatkozott Uj Péterre és elmondta, hogy a 444 ezzel lényegében beismerte:
nincs esély a kormányváltásra.
Bohár Dániel a kijelentést az ellenzék vészharang kongatásához hasonlította. A riporter úgy fogalmazott, a 444 ezzel feladta a politikai küzdelmet, ugyanakkor üzent is Uj Péternek és szerkesztőségének: „legalább négy év múlva a 444-esek fel tudnak építeni egy újab bábot”.
