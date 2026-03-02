Elég volt a rémhírterjesztésből: Gulyás Márton készülhet a perre, de Magyar Péter sem úszta meg szárazon

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Továbbra is zajlik a közvélemény-kutatások „háborúja”, utánajártunk, mekkora a valós különbség a Fidesz és a Tisza között.
Gödi lakos tette helyre a Tisza-propaganda hazugságait az akkumulátorgyárról. Hangulatkeltés helyett minden állítását dokumentumokkal támasztotta alá. Mint kiderült: Gulyás Mártonnak kellemetlen pillanatai lehetnek a bíróságon, de Magyar Péter is terítékre került.
Hosszú Facebook-bejegyzésben tette helyre a Szabó Gergő újságíró a gödi akkumulátorgyárral kapcsolatos hisztériát keltő közszereplőket. A tényeket felsorakoztató poszt alatti kommentek között pedig az általa citált dokumentumokat is mellékelte.
„Gödi lakosként iszonyatosan fontos, hogy mi zajlik a városomban és amikor azt látom, hogy ez a senkiházi tiszás-boselvik-baloldali egyesült kommandó össze-vissza hazudik, rémhírt terjeszt, riogat, akkor ökölbe szorul a kezem.
Nem, nincs semmilyen szennyezés a környéken, folyamatos, akkreditált mérések bizonyítják, szóval az előretolt vörös bástya, Gulyás Marci készülődhet a perre a helyi lakosoknak ordibált hazug rémhírek miatt”
– fogalmazott Szabó Gergő.
Felidézte:
Először 2022 decemberben jöttek ki mérések akkreditált mérési pontról és akkreditált cégtől. Képzeljétek, ezt még a momentumos polgármester kérte, aztán, miután ebből is kiderült, hogy NINCS szennyezés, valami véletlen folytán néhány hónappal később lemondott.
Biztos nincs összefüggés, de aki csak és csupán erre húz fel egy kampányt, így jár. 2023-ban, az időközi választáson
Kammerer Zoltán nyert, aki megígérte és be is tartotta a folyamatos ellenőrzést. Monitoring kutakat állítottak fel koncentrikus körökben, itt negyedévente friss méréseket készítenek.”
Aláhúzta:
továbbra SINCS szennyezés. Se a vízben, se a levegőben, se a talajban. Riogattak a NMP-vel, a híres oldószerrel, de ezt sem találtak EGYSZER SEM a mintákban.
A csatolt jegyzőkönyvek szerint a próbafúrások során 16 talajvíz- és 328 talajmintát vettek, és egyetlen vízmintában és egyetlen talajmintában sem volt kimutatható az NMP komponens jelenléte .
Ne felejtsük, ezek akkreditált helyen történt akkreditált mérések. Kammererék publikálták, elmondták, leírták, akkor utána kuss volt, aztán egy évvel később megint jó ötletnek tűnt riogatni a balosok részéről.”
Az újságíró kifejtette:
A váci, azóta tiszássá avanzsált balos polgármester asszony már arról beszélt, hogy Vácot is fenyegeti a gödi gyár,
ott sincsenek biztonságban az emberek, mindenki meghal, zombi lesz vagy mutáns.
Rendelt egy mérést, aztán nem tette közzé az eredményt. Miért is? Mert OTT SEM találtak semmilyen szennyező anyagot, semmit. És a lelketlen tiszás inkább eltitkolta az eredményeket,
mert a rémhírterjesztésének az ellenkezőjét bizonyította. Ki kellett kérni az adatokat tőle közérdekű adatigényléssel, amiből kiderült, hogy NINCS szennyezés, pedig már csapvízbe folyó akkumulátoros szennyvízről is szó volt”.
Szabó Gergő úgy folytatta:
És akkor jött a szélsőbaloldali provokátor, Gulyás Marci, akinek volt pofája eljönni Gödre,
megzavarni a tűzoltóbált és arról beszélni nyíltan, hogy mérgezik az emberek vizét, az embereket, a talajt, mindent. Erről felvétel is van.”
Szabó Gulyás akciójával kapcsolatban kijelentette: „Ez rémhírterjesztés, semmi ilyesmi nem történt.”
Az újságíró kitért Radics Peti youtuberre is, „aki csinálgatja a filmalámondásos poénvideókat, őt már behúzta a baloldal, gondolom jó megállapodás született, azóta szinte minden poén a Fidesz gonoszságáról szól. Most csinált egy videót ez az alak, amelyben a Csernobil című sorozatból történő kivágást szinkronizál alá. Ebben az van benne - ügyesen paródiaként feltüntetve - hogy az állapotos asszonyok elvetélnek, a Fidesz pedig eltusolja az emberek durva mérgezését, sőt, azt bünteti, aki beszélni merészel róla, mert ilyen ez a rendszer. Több százezren nézték meg a videót és ömlenek a tiszás kommentek, akik tényként kezelik a paródiát”.
Gyerekek, ez olyan aljas hazugság, hogy hihetetlen. És ezek a dolgok terjednek, emberek nyalják be, hogy itt armageddon van”
– fogalmazott Szabó Gergő.
Az újságíró arra a fontos szempontra is felhívta a figyelmet, hogy
A polgármester, Kammerer Zoltán közel lakik a gyárhoz, Szijjártó Péter külügyminiszter 5 km-re lakik a gyerekeivel, Kammerer szülei 400 méterre.
Pontosan ezért fontos a gödi polgármesternek is, hogy folyamatosan mérjenek. És nekünk, környéken élőknek is fontos. Aki ebből kampányt csinál, aki hazudik, mint Dobrev és a többi senkiházi, aki magasról ejt a gödi emberekre, az súlyos és aljas dolgot követ el.”
Magyar Péter is megkapta a magáét. Szabó Gergő úgy fogalmazott:
És a végére maradt Magyar Péter, a »The Man« pulcsi büszke viselője, aki egyéb híján ráugrott már korábban is a témára, aztán hagyta, hogy előkészítsék neki.”
Az újságíró kifejtette: „Ezek az alakok összemossák azt, ami a gyáron belül történik, azzal, ami kívül. Láthatóan felépítették ezt a nagy tervet és mivel a cáfolatok azért megzavarták őket, hirtelen most már a gyár belső története lett fontos nekik - eddig magasról ejtettek azokra az emberekre is.”
„Ez lenne a működőképes, emberbarát, igazságos Szeretetország? Szánalmas hazugságok tömkelege? Rémhírterjesztés, összefogva a balos médiával, influenszererekkel?
Nektek pont a gödiek nem számítanak, csak az a nyomorult egy-két százalék, amit nyerni akartok vele”
– vélekedett.
Az újságíró Magyar Péternek címezve azt a kérdést is feltette:
miért nem szólalsz meg érdemben inkább abban a témában, hogy az ukránok miért zsarolnak bennünket a Barátság kőolajvezeték elzárásával akkor, amikor a csővezeték már jó ideje rendben van, még a rendszerüzemeltető cég is elismeri.
Azokkal az ukránokkal beszélj inkább, a szövetségeseiddel, pontosabban a csicskáztatóiddal, akik intézik az ügyeidet, fejlesztik az alkalmazásaidat (és közben ellopják az adataitokat). Nem mersz ugye?”
Szabó Gergő posztja végén úgy összegzett: „A gödi önkormányzat tegye csak a dolgát, a gyár környékén végzik folyamatosan a méréseket, a hatóságok pedig foglalkozzanak a gyárral, ha kell büntessék - ami meg is történt már nem egyszer - de ilyen alantas politikai haszonszerzésre ne használja senki. Főleg ne az a Magyar Péter, akinek nem számítanak sem a gödiek, sem a battonyaiak, sem a kisvárdaiak, hanem csak és kizárólag önmaga.”
Nyitókép: YouTube (Partizán)