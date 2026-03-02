Elég volt a rémhírterjesztésből: Gulyás Márton készülhet a perre, de Magyar Péter sem úszta meg szárazon

Az újságíró kifejtette: „Ezek az alakok összemossák azt, ami a gyáron belül történik, azzal, ami kívül. Láthatóan felépítették ezt a nagy tervet és mivel a cáfolatok azért megzavarták őket, hirtelen most már a gyár belső története lett fontos nekik - eddig magasról ejtettek azokra az emberekre is.”

„Ez lenne a működőképes, emberbarát, igazságos Szeretetország? Szánalmas hazugságok tömkelege? Rémhírterjesztés, összefogva a balos médiával, influenszererekkel?

Nektek pont a gödiek nem számítanak, csak az a nyomorult egy-két százalék, amit nyerni akartok vele”

– vélekedett.

Az újságíró Magyar Péternek címezve azt a kérdést is feltette:

miért nem szólalsz meg érdemben inkább abban a témában, hogy az ukránok miért zsarolnak bennünket a Barátság kőolajvezeték elzárásával akkor, amikor a csővezeték már jó ideje rendben van, még a rendszerüzemeltető cég is elismeri.

Azokkal az ukránokkal beszélj inkább, a szövetségeseiddel, pontosabban a csicskáztatóiddal, akik intézik az ügyeidet, fejlesztik az alkalmazásaidat (és közben ellopják az adataitokat). Nem mersz ugye?”

Szabó Gergő posztja végén úgy összegzett: „A gödi önkormányzat tegye csak a dolgát, a gyár környékén végzik folyamatosan a méréseket, a hatóságok pedig foglalkozzanak a gyárral, ha kell büntessék - ami meg is történt már nem egyszer - de ilyen alantas politikai haszonszerzésre ne használja senki. Főleg ne az a Magyar Péter, akinek nem számítanak sem a gödiek, sem a battonyaiak, sem a kisvárdaiak, hanem csak és kizárólag önmaga.”

Nyitókép: YouTube (Partizán)