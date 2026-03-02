Ez már tényleg vicc: Zelenszkij szerint inkább hálásnak kellene lennünk a Barátság kőolajvezeték miatt (VIDEÓ)

Az ukrán elnök utalt Robert Fico szlovák kormányfővel folytatott beszélgetésére is. A szlovák vezető hiába próbálta rávenni őt, hogy mondja meg a helyreállítás időpontját.

„Beszéltem Ficóval, a miniszterelnökkel. Azt mondtam neki: ezt a kérdést neked kell megoldanod, kérem, jöjjenek el. Ő azt mondta, hogy egyszerűen csak a helyreállítás dátumát szeretnék tudni. Én erre azt válaszoltam: nézze, először is, ha azt kérdezi, van-e akarat az ukránok részéről ezt megtenni – akkor én megkérdeztem: mit megtenni? Az orosz kőolaj tranzitját? Egyszerűen az orosz kőolaj tranzitját, hogy az oroszok pénzt keressenek, és aztán az idei háborúra költsék? Erre senkinek sincs szándéka” – mondta Zelenszkij.

Az elnök arra is utalt, hogy a magyarok és a szlovákok nem voltak hálásak, mikor legutóbb kijavították a vezetéket, pedig szerinte annak kellett volna legyenek.

„Amikor az embereink helyreállították a vezetéket, újabb harci helyzet alakult ki, és voltak sebesültek. Hallott bárki is Orbántól vagy Ficótól olyat, hogy »nagyon hálásak vagyunk Ukrajnának«, vagy hogy »nagyon sajnáljuk a sérültek családjait, hozzátartozóit«? Egyetlen szó sem hangzott el – azon kívül, hogy mi ismét tartozunk nekik” – magyarátózta az ukrán vezető.