robert fico volodimir zelenszkij barátság kőolajvezeték műhold ukrajna

Ez már tényleg vicc: Zelenszkij szerint inkább hálásnak kellene lennünk a Barátság kőolajvezeték miatt (VIDEÓ)

2026. március 02. 22:21

Az ukrán elnök azonban most sem indokolta meg, miért nem indítja újra az olajszállítást.

2026. március 02. 22:21
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy sajtótájékoztatón reagált arra, hogy bizonyítékok kerültek elő, amelyek alapján semmi baja a Barátság kőolajvezetéknek. „A rendelkezésünkre álló műhold felvételek és operatív információk alapján egyértelmű, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes” – mondta korábban Orbán Viktor. 

 

Zelenszkij azt állította, hogy a műhold nem láthatja a sérülést. „Műholdról a technikai tartályokat lehet látni – ott egy nagy tartály szét van szakítva, ez az, amit látni lehet. Az irányítóközpontot nem lehet műholdról látni. És ami a föld alatt van – a csővezeték – hogyan láthatná Orbán a föld alatt, mi történik a csővel? Ezen meglepődöm, de mindenesetre minden előfordulhat” – mondta Zelenszkij. 

Az ukrán elnök utalt Robert Fico szlovák kormányfővel folytatott beszélgetésére is. A szlovák vezető hiába próbálta rávenni őt, hogy mondja meg a helyreállítás időpontját. 

„Beszéltem Ficóval, a miniszterelnökkel. Azt mondtam neki: ezt a kérdést neked kell megoldanod, kérem, jöjjenek el. Ő azt mondta, hogy egyszerűen csak a helyreállítás dátumát szeretnék tudni. Én erre azt válaszoltam: nézze, először is, ha azt kérdezi, van-e akarat az ukránok részéről ezt megtenni – akkor én megkérdeztem: mit megtenni? Az orosz kőolaj tranzitját? Egyszerűen az orosz kőolaj tranzitját, hogy az oroszok pénzt keressenek, és aztán az idei háborúra költsék? Erre senkinek sincs szándéka” – mondta Zelenszkij. 

Az elnök arra is utalt, hogy a magyarok és a szlovákok nem voltak hálásak, mikor legutóbb kijavították a vezetéket, pedig szerinte annak kellett volna legyenek. 

„Amikor az embereink helyreállították a vezetéket, újabb harci helyzet alakult ki, és voltak sebesültek. Hallott bárki is Orbántól vagy Ficótól olyat, hogy »nagyon hálásak vagyunk Ukrajnának«, vagy hogy »nagyon sajnáljuk a sérültek családjait, hozzátartozóit«? Egyetlen szó sem hangzott el – azon kívül, hogy mi ismét tartozunk nekik” – magyarátózta az ukrán vezető. 

Arra is utalt, hogy az uniós vezetők kérték a vezeték helyreállítására, mire ő az állítólagos átvitt értelmben értett „árról” kezdett nekik beszélni. 

„Azt kérdeztem: mi ez az ár? És ezt az európai vezetőknek is mondtam. Mi az ára ennek? Embereknek kell meghalniuk? Mit akarnak? Hogy blokkoljanak minket? És közben továbbra is mindent blokkolni fognak Ukrajnának? És mit jelent az, hogy „mindent”? A 90 milliárd eurót, a szankciós csomagot, a klasztereket, Ukrajna útját az Európai Unióba. Tehát semmiféle visszacsatolás nincs”. 

Majd arról kezdett magyarázni, hogy „Ficóéknak” el kellene mennie Ukrajnába, azzal az idoklással, hogy ott halad a vezeték, tehát ott kell beszélni róla.

„A médiában hallottuk a visszajelzést: találkozzunk valamelyik másik országban. De melyik országban kellene Ficóval találkoznom? Mit jelent ez? Hol halad a „Barátság” kőolajvezeték? Hol van ez a vezeték? Franciaországban? Németországban? Mongóliában? Hol? Ukrajnában” – mondta Zelenszkij. 

Nyitókép: Paul Faith / AFP

tapir32
2026. március 02. 23:45
Átvágták az ukrán embereket, amikor a hazájuk védelmét összekötötték a globalizált tőke érdekeivel. A tőkések az elhúzódó háborúban érdekeltek az ukránok a hazájukért halnak. Ebből a csapdából a mielőbbi tűzszünet és béke a kivezető út. Zselenszkij részese és haszonélvezője az ukrán emberek átverésének. Az ukrán katonák halálán nyerészkedik.
tapir32
2026. március 02. 23:44
Ukrajna orosz gázt vásárol EU pénzen. Magyarország által Ukrajnának szállított üzemanyag orosz olajból van, a Magyarországtól Ukrajna által vásárolt elektromos áram jelentős részét orosz gázból állítják elő. Ukrajna és az ukrán nép sokkal rosszabb helyzetben lenne az orosz gáz és olaj és Magyarország segítsége nélkül. Zselenszkij diktatúra az orosz gáz és olaj vásárlásaival az oroszokat támogatja.
tapir32
2026. március 02. 23:41
A renitens EU tagállamok nem álltak be a háború ellenzői, Trump, Orbán Viktor és a Patrióták mögé. Józan ésszel és az európai kultúra értékei alapján az volt az elvárható, hogy az EU mielőbbi békét akar ahelyett, hogy kiélezi és elmélyíti a konfliktust és bármi áron támogatja a háborút. Azt a problémát kell megoldani, hogy az ukrán nép ne nyomorogjon tovább és ne haljanak meg további százezrek.
tapir32
2026. március 02. 23:41 Szerkesztve
Büszkének kell lennünk Orbán Viktorra és kormányára, hogy a vérgőzös idióták gyűlölködése és nyomása ellenére kiáll a tűzszünet és a béke mellett! A béke nem behódolás, hanem az emberek életének védelme. Európa népei hálával tartoznak a magyar népnek és Orbán Viktornak mert nem engedjük az EU-ba Ukrajnát.
