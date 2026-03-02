Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
03. 02.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
szlovákia magyarország barátság ukrajna

Orbán megtörte végül Zelenszkijt? Az ukrán média szerint folyamatban a Barátság kőolajvezeték tesztelése és újraindítása

2026. március 02. 20:09

A vezetékrendszer ellenőrzési üzemmódban már működésbe lépett.

2026. március 02. 20:09
null

Javítási és átfogó tesztelési szakaszban van a Barátság kőolajvezeték – értesült piaci forrásokból az UKR Live.

A szakemberek jelenleg a helyreállítási munkálatokat végzik, valamint a támadást követően telepített rendszerek és berendezések működését vizsgálják.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

A lap információi szerint a vezetékrendszer most ellenőrzési üzemmódban működik: diagnosztikát végeznek a csomópontokon, ellenőrzik a tömítettséget, és finomhangolják a felújított infrastrukturális elemeket.

A források úgy tudják, az újraindításra csak a teljes tesztelési folyamat lezárása és az összes komponens stabil működésének megerősítése után kerülhet sor. A tranzit helyreállításának pontos időpontját egyelőre nem közölték.

A Barátság-vezeték kulcsfontosságú szerepet játszik Magyarország és Szlovákia kőolajellátásában, azonban annak működését Zelenszkij ukrajnai kormánya politikai célzattal szabotálja. Az ukrán vezetés azért tagadja meg a kőolajvezeték újraindítását, hogy ezen keresztül vegyék rá Magyarországot Ukrajna EU-s csatlakozásának támogatására.

Ezt is ajánljuk a témában

Robert Fico szlovák és Orbán Viktor magyar miniszterelnök egy közös ellenőrző csoport felállítását is indítványozták, amely az Ukrajnán áthaladó Barátság kőolajvezeték műszaki állapotát hivatott megvizsgálni.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: MTI Fotó: Máthé Zoltán

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
angie1
•••
2026. március 02. 21:03 Szerkesztve
Egyre többen jönnek rá, hogy mit művelnek. A luxemburgi miniszterelnök is mondta szibihának, hogy engedjék oda az ellenőröket a vezetékhez, mire a bufla ukrán hebegett-habogott. A luxemburginak is leesett a tantusz, hogy mit művelnek. Ráadásul most már ország-világ láthatja a kapott műhold képeket. Nem minket fognak elítélni az biztos! Mindenesetre nekünk sem kell kapkodni az aláírásokkal, ha megindul az olaj! Nem szabad ezeknek semmit engedni!
Válasz erre
1
0
Hedvig58
2026. március 02. 20:58
Ha egyáltalán elinditják, nincs semmi biztosíték arra, hogy ha megszavaztuk az Eu-s pénzt, nem zárják el újra. Nem lehetne Olaszország felöl vezetéket építeni? Vészhelyzetben onnan jöhetne orosz olaj, hiszen nemsokára elkészül az ottani új magyar kikötő?
Válasz erre
1
0
juppiter
2026. március 02. 20:57
A szektatagok pánikba estek a hírre. Van rá okuk.
Válasz erre
2
0
kalmanok
2026. március 02. 20:51
El ne adjátok már, hogy megtörte a világ kiröhögi.
Válasz erre
0
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!