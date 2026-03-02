Mire jó a rangsor?

Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: így áll most a Fidesz és a Tisza Párt
Továbbra is zajlik a közvélemény-kutatások „háborúja”, utánajártunk, mekkora a valós különbség a Fidesz és a Tisza között.
A Mandiner idén első alkalommal külön kiadványt szentel a magyarországi középiskolák bemutatásának.
Tanulni jó! – Őry Krisztina, főszerkesztő
Négygyermekes anyaként ismerős az érzés: legkésőbb gyermekünk utolsó általános iskolai évében elér minket, szülőket a gimnáziumválasztás édes terhe. Igyekszünk a lehető legkörültekintőbben feltérképezni a szóba jöhető iskolákat, bújjuk az oktatási tematikájú kiadványokat, jómagam is ezt tettem mind a négy gyermekünkkel.
A Mandiner idén első alkalommal külön kiadványt szentel a magyarországi középiskolák bemutatásának. Az MCC-vel és az Oktatási Hivatallal tavaly közösen útjára indított országos gimnáziumi rangsor legfrissebb eredményeit közöljük elemzésekkel, térképekkel, és különböző szempontokat igyekszünk adni a választáshoz. Fontosnak tartjuk, hogy a „tanulni jó” érzése megérintse a fiataljainkat, és azt is, hogy saját bőrükön megtapasztalják, ráfordított munka és idő nélkül nincsen teljesítmény, a sikerélmény pedig épít. A tanulmányokat mérő mutatókon túl is vannak azonban tényezők, amelyek gyakran jobban befolyásolnak bennünket döntésünkben, ezekről a számszerűen nem mérhető dolgokról szintén beszélgetünk oktatási szakemberekkel, iskolaigazgatókkal a következő oldalakon. Hogy milyen a közösségi élet, a sport az iskolában, milyen karizmatikus pedagógusok veszik körbe a gyerekeket és nevelnek belőlük művelt, szellemileg igényes emberfőket, gyakran csak személyes elmondásokból tudjuk meg. A jövőben igyekszünk ilyen területekre is kiterjeszteni vizsgálódásainkat, a sport és egészség témakörében pedig már idén bemutatunk egy széles körű országos felmérést.
Ahogy egyik megszólalónk, Setényi János fogalmaz: a bőség korát éljük, kiváló iskolák közül választhatunk, ki-ki értékrendje, ízlése szerint dönthet. Jó böngészést!
Maruzsa Zoltán, köznevelésért felelős államtitkár:
Az általános iskola végén a megfelelő középiskola kiválasztása mérföldkő a gyermek és a szülő életében. Legkésőbb ekkor felmerül a „mi szeretnél felnőttként lenni?” kérdés. Mi a jobb, szakmát tanulni vagy gimnáziumba menni? Esetleg a kettőt ötvöző technikumba? Mi érhető el a közelben, és mi messzebb, kollégiumi bentlakással? Milyen sorrendben jelöljük meg a helyeket, mi a prioritás? Hogyan számítják a pontot, mi kell ahhoz, hogy felvegyenek? Mi legyen a B terv? Ezeket a kérdéseket érdemes alaposan átgondolni. Magyarországon széles a középfokú oktatási intézmények kínálata, számos iskolatípus várja az érdeklődőket. A tájékozódásban segíthetnek a szakképzési és köznevelési rangsorok, amelyek objektív módszertan alapján mutatják be az iskolák erősségeit, elsősorban azoknak nyújtva támogatást, akiknek az oktatás eredményessége, erőssége az elsődleges szempont. Van olyan felvételiző, aki csak a legerősebb intézményeket keresi, és olyan is, aki kifejezetten nem a rangsor elejéről választ. Az önértékelés ezen a ponton nem mellőzhető: gyermekünk korábbi eredményeit, képességeit, motivációját figyelembe véve válasszunk. A túl magasra tett léc ritkán eredményez sikert, ha viszont túl alacsonyra tesszük, eltékozoljuk a tehetséget. A kiadvány ebben a választásban kíván támogatást, segítséget nyújtani.
Wittmann Zsolt, az MCC Top 100 középiskola projekt vezetője:
A Mathias Corvinus Collegium és az Oktatási Hivatal együttműködésében készített országos gimnáziumi rangsor az eddigi legtöbb szempont és legfrissebb közhiteles oktatási adatok mentén vizsgálja Magyarország legjobb gimnáziumait. A széles körű szakmai konszenzussal létrehozott módszertan előnye, hogy élesíti a képet az intézmények eredményeiről, és különféle preferenciák mentén kínál döntési segítséget a szülőknek és a diákoknak az iskolaválasztásban. Vannak, akiknek fontosak a versenyeredmények, másokat az érettségi vizsgák átlaga orientál, megint másoknál a felsőoktatásban való továbbtanulás sikeressége bír meggyőzőerővel. Egy objektív adatokon alapuló rangsor elsősorban az iskolák abszolút teljesítményét tudja mutatni, ám nem elhanyagolható szempont a választásnál az intézmény szellemisége, légköre, közösségi élete sem; gimnáziumi barátságaink, kiváló tanáraink és iskolánk emléke akár teljes életünkön át elkísér bennünket. Ezért a tanulmányi adatokat folyamatosan bővülő, a közösségi és a diákéletet bemutató alelemzésekkel és iskolaprofilok bemutatásával támogatjuk meg, s ilyen kiegészítő információt ad a Magyar Diáksport Szövetség által készített iskolai egészség- és diáksportmutató vagy a pedagógiai hozzáadott érték számítása is. Az MCC–OH országos gimnáziumi rangsora eredményei éves bontásban elérhetők a gimnaziumirangsor.hu oldalon is.
Brassói Sándor, az Oktatási Hivatal elnöke:
Középiskolát választani ma már nem pusztán ízlés vagy családi hagyomány kérdése. Ez az egyik legnagyobb horderejű stratégiai döntés egy család életében, amely gyakran egy egész életútra kihat. Ezért egyre kevésbé engedhető meg, hogy a szülők és a diákok pusztán hallomások, legendák vagy mások elmondása alapján válasszanak iskolát. Ebben nyújtanak nélkülözhetetlen kapaszkodót a középiskolai rangsorok. Az ilyen listák nem véleményeken, hanem szilárd, ellenőrzött tényeken alapulnak. Az alapadatokat jelen esetben az Oktatási Hivatal szakemberei és hiteles, nyilvános adatbázisai szolgáltatják, így a rangsorok mögött egységes módszertan, országosan összehasonlítható mérési eredmények és valós teljesítmények állnak. Felsőoktatási továbbtanulási arányok, érettségieredmények, OKTV-sikerek, kompetenciamérési adatok – mind olyan mutatók, amelyek kézzelfogható választ adnak arra a kérdésre: mit tud valójában egy iskola hozzáadni a diák teljesítményéhez, hol áll az intézmény országos összehasonlításban? Fontos kimondani: a rangsorok nem „szégyenfalak” és nem is elitista listák. Sokkal inkább egyfajta nyilvános tükörként működnek az oktatási rendszerben. Átláthatóbbá teszik az intézmények teljesítményét, segítik a tudatos döntést. A jó iskolaválasztás nem szerencse, hanem tájékozódás, hiteles információk és jó önismeret kérdése. A középiskolai rangsorok ehhez adnak megbízható iránytűt.
Nyitókép: Mandiner grafika