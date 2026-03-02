Mire jó a rangsor?

Maruzsa Zoltán, köznevelésért felelős államtitkár:

Az általános iskola végén a megfelelő középiskola kiválasztása mérföldkő a gyermek és a szülő életében. Legkésőbb ekkor felmerül a „mi szeretnél felnőttként lenni?” kérdés. Mi a jobb, szakmát tanulni vagy gimnáziumba menni? Esetleg a kettőt ötvöző technikumba? Mi érhető el a közelben, és mi messzebb, kollégiumi bentlakással? Milyen sorrendben jelöljük meg a helyeket, mi a prioritás? Hogyan számítják a pontot, mi kell ahhoz, hogy felvegyenek? Mi legyen a B terv? Ezeket a kérdéseket érdemes alaposan átgondolni. Magyarországon széles a középfokú oktatási intézmények kínálata, számos iskolatípus várja az érdeklődőket. A tájékozódásban segíthetnek a szakképzési és köznevelési rangsorok, amelyek objektív módszertan alapján mutatják be az iskolák erősségeit, elsősorban azoknak nyújtva támogatást, akiknek az oktatás eredményessége, erőssége az elsődleges szempont. Van olyan felvételiző, aki csak a legerősebb intézményeket keresi, és olyan is, aki kifejezetten nem a rangsor elejéről választ. Az önértékelés ezen a ponton nem mellőzhető: gyermekünk korábbi eredményeit, képességeit, motivációját figyelembe véve válasszunk. A túl magasra tett léc ritkán eredményez sikert, ha viszont túl alacsonyra tesszük, eltékozoljuk a tehetséget. A kiadvány ebben a választásban kíván támogatást, segítséget nyújtani.

Wittmann Zsolt, az MCC Top 100 középiskola projekt vezetője:

A Mathias Corvinus Collegium és az Oktatási Hivatal együttműködésében készített országos gimnáziumi rangsor az eddigi legtöbb szempont és legfrissebb közhiteles oktatási adatok mentén vizsgálja Magyarország legjobb gimnáziumait. A széles körű szakmai konszenzussal létrehozott módszertan előnye, hogy élesíti a képet az intézmények eredményeiről, és különféle preferenciák mentén kínál döntési segítséget a szülőknek és a diákoknak az iskola­választásban. Vannak, akiknek fontosak a versenyeredmények, másokat az érettségi vizsgák átlaga orientál, megint másoknál a felsőoktatásban való továbbtanulás sikeressége bír meggyőzőerővel. Egy objektív adatokon alapuló rangsor elsősorban az iskolák abszolút teljesítményét tudja mutatni, ám nem elhanyagolható szempont a választásnál az intézmény szellemisége, légköre, közösségi élete sem; gimnáziumi barátságaink, kiváló tanáraink és iskolánk emléke akár teljes életünkön át elkísér bennünket. Ezért a tanulmányi adatokat folyamatosan bővülő, a közösségi és a diákéletet bemutató alelemzésekkel és iskolaprofilok bemutatásával támogatjuk meg, s ilyen kiegészítő információt ad a Magyar Diáksport Szövetség által készített iskolai egészség- és diáksportmutató vagy a pedagógiai hozzáadott érték számítása is. Az MCC–OH országos gimnáziumi rangsora eredményei éves bontásban elérhetők a gimnaziumi­rangsor.hu oldalon is.