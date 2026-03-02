Ft
csapda irán Donald Trump győzelem izrael ukrajna usa

Irán azzal is kiválóan „csapdába csalta” Trumpot, hogy megölette a felső vezetését

2026. március 02. 22:55

Katonailag az USA már most hatalmas győzelmet aratott, kérdés ezt át tudja-e transzformálni politikai győzelemmé.

2026. március 02. 22:55
null
Demkó Attila
Demkó Attila
Facebook

„Irán azzal is kiválóan »csapdába csalta« Trumpot – azzal, hogy megölette a felső vezetését. Zseniális csapda elrendelni a saját rezidencián egy megbeszélést, ahol meghal az iráni vezetés egy jelentős része. Ilyen baklövést eljövetni Darwin díjas, de tényleg. Mindenki tudta, én is, hogy szinte biztosan jön a hétvégén az amerikai csapás. Kivéve Irán legfelsőbb vezetőjét és védelmi miniszterét. 

A légvédelmi rakéták kérdése persze gyenge pont, ez tény, de Ukrajna számára fognak előbb elfogyni, nem az USA, Izrael és az öbölbeli államok számára. Katonailag az USA már most hatalmas győzelmet aratott, keressék kérem meg az iráni flottát (nincs), légvédelmet (nincs) a kérdés ezt át tudja-e ezt transzformálni az USA politikai győzelemmé. Ugye Irakban és Afganisztánban is győztek katonailag az elején, csak aztán belementek a mocsárba. Ez a veszély, itt a probléma, mert katonailag Irán légvédelmét, flottáját már most elsöpörték – kevés saját veszteséggel. A mocsarat viszont el kell kerülni, jelentős szárazföldi erővel bemenni nem szabad.

Ne örömködjön senki előre, akárkinek is drukkol - az a két forgatókönyv amit felvázoltam lehetséges, de még messze vagyunk bármelyiktől.”

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

akitiosz
2026. március 02. 23:38
Amerika 20 év háború után vesztett Afganisztánban. A megdönteni óhajtott tálib rendszer él és virul. Ahhoz képest, hogy Trump szerint 48 iráni felső vezetőt megöltek meglepően hatékonyak az iráni rakéták.
fintaj-2
2026. március 02. 23:33 Szerkesztve
Itt nem a győztes, hanem a legnagyobb vesztes a "békepápa" Trump lesz, akit Izrael belecsalt saját Irán elleni háborújába, nevetség tárgyává téve Trump Béketanácsát. Trump a csörgősipkás bolond, de ki a király?
Nasi12
2026. március 02. 23:04
A németek is csapdába csalták bident. Felrobbantatták vele saját gázvezetéküket.
