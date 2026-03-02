„Szétverjük őket” – Trump újabb hatalmas iráni csapást ígért, most jön a nagy hullám!
Az elnök a CNN újságírójának elmondta: szerinte jól áll az amerikai hadművelet és minden terv szerint halad.
Katonailag az USA már most hatalmas győzelmet aratott, kérdés ezt át tudja-e transzformálni politikai győzelemmé.
„Irán azzal is kiválóan »csapdába csalta« Trumpot – azzal, hogy megölette a felső vezetését. Zseniális csapda elrendelni a saját rezidencián egy megbeszélést, ahol meghal az iráni vezetés egy jelentős része. Ilyen baklövést eljövetni Darwin díjas, de tényleg. Mindenki tudta, én is, hogy szinte biztosan jön a hétvégén az amerikai csapás. Kivéve Irán legfelsőbb vezetőjét és védelmi miniszterét.
A légvédelmi rakéták kérdése persze gyenge pont, ez tény, de Ukrajna számára fognak előbb elfogyni, nem az USA, Izrael és az öbölbeli államok számára. Katonailag az USA már most hatalmas győzelmet aratott, keressék kérem meg az iráni flottát (nincs), légvédelmet (nincs) a kérdés ezt át tudja-e ezt transzformálni az USA politikai győzelemmé. Ugye Irakban és Afganisztánban is győztek katonailag az elején, csak aztán belementek a mocsárba. Ez a veszély, itt a probléma, mert katonailag Irán légvédelmét, flottáját már most elsöpörték – kevés saját veszteséggel. A mocsarat viszont el kell kerülni, jelentős szárazföldi erővel bemenni nem szabad.
Ne örömködjön senki előre, akárkinek is drukkol - az a két forgatókönyv amit felvázoltam lehetséges, de még messze vagyunk bármelyiktől.”
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
