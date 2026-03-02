„Irán azzal is kiválóan »csapdába csalta« Trumpot – azzal, hogy megölette a felső vezetését. Zseniális csapda elrendelni a saját rezidencián egy megbeszélést, ahol meghal az iráni vezetés egy jelentős része. Ilyen baklövést eljövetni Darwin díjas, de tényleg. Mindenki tudta, én is, hogy szinte biztosan jön a hétvégén az amerikai csapás. Kivéve Irán legfelsőbb vezetőjét és védelmi miniszterét.

A légvédelmi rakéták kérdése persze gyenge pont, ez tény, de Ukrajna számára fognak előbb elfogyni, nem az USA, Izrael és az öbölbeli államok számára. Katonailag az USA már most hatalmas győzelmet aratott, keressék kérem meg az iráni flottát (nincs), légvédelmet (nincs) a kérdés ezt át tudja-e ezt transzformálni az USA politikai győzelemmé. Ugye Irakban és Afganisztánban is győztek katonailag az elején, csak aztán belementek a mocsárba. Ez a veszély, itt a probléma, mert katonailag Irán légvédelmét, flottáját már most elsöpörték – kevés saját veszteséggel. A mocsarat viszont el kell kerülni, jelentős szárazföldi erővel bemenni nem szabad.