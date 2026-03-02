Ft
03. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
cnn irán trump

„Szétverjük őket” – Trump újabb hatalmas iráni csapást ígért, most jön a nagy hullám!

2026. március 02. 18:29

Az elnök a CNN újságírójának elmondta: szerinte jól áll az amerikai hadművelet és minden terv szerint halad.

2026. március 02. 18:29
null

Donald Trump a CNN-nek adott interjújában az Irán ellen folyó támadásról a következőket mondta: 

„Szétverjük őket – szerintem nagyon jól megy. Nagyon hatékonyak vagyunk. A világ legjobb hadseregével rendelkezünk, és ezt ki is használjuk.”

 Trump utalt egy további, még be nem következett „nagy hullámra” is az Irán elleni támadásokban.  „Még el sem kezdtük őket keményen megütni. A nagy hullám még be sem következett. A nagy hullám hamarosan jön.” 

Az elnök üzent az iráni lakosoknak, és arra kérte őket, most ne menjenek ki az utcára. 

„Jelenleg azt szeretnénk, hogy mindenki, aki Iránban van maradjon otthon. Odakint nem biztonságos.” 

Az elnök pedig azt mondta, hogy a helyzet még kevésbé lesz biztonságos a következő időszakban. 

Nyitókép:  SAUL LOEB / AFP

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

 

Ezt is ajánljuk a témában

 

