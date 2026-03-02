Háborús sokk a piacon: a Hormuzi-szoros leállása kilőtte az olajárakat
Szakértők szerint nem volt ekkora árrobbanás az Ukrajna elleni invázió óta.
Az iráni háború világszinten veszélyezteti az energiaellátás biztonságát, ami még súlyosabbá teszi Zelenszkij és Magyar Péter olajblokádját.
Az iráni háború világszinten veszélyezteti az energiaellátás biztonságát, jelen helyzetben ezért a szárazföldi kőolajszállítás blokádja merénylettel ér fel Magyarország ellen, amiben a Tisza Párt is a cinkosa Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint hétfőn Pápán.
A tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumot megelőző sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a hétvégi eseményeket követően a Közel-Kelet most lángokban áll, miután Irán oda lőtt vissza, ahonnan támadásokat nem kapott.
Leszögezte, hogy ezzel a háború továbbterjedésének veszélye alapvetően fenyegeti a világ biztonságát, mivel Irán olyan arab államokat kever bele ebbe a konfliktusba, amelyek eredendően nem voltak annak részesei.
„Ez egy újabb olyan konfliktus, amely a világ biztonságát veszélyezteti.
Ráadásul ez egy olyan konfliktus, amely világszinten veszélyezteti az energiaellátás biztonságát”
– figyelmeztetett.
Majd rámutatott, hogy a Hormuzi-szorosan keresztül zajlik a világ kőolajkereskedelmének egyharmada, ráadásul a globális ellátásban nélkülözhetetlen arab országok közül több is kizárólagosan ezen útvonalat használja. Emellett a szavai szerint itt megy keresztül a világ teljes cseppfolyósított földgázszállításának (LNG) az egyötöde is.
„Így tehát mind a kőolaj, mind a földgáz tengeri szállítása alapvetően válik bizonytalanná a következő időszakra a Hormuzi-szoros lezárásával. Mindez azt jelenti, hogy a jó öreg, megbízható szárazföldi csővezetékes szállítás jelentősége hatalmas mértékben megnő” – fogalmazott.
Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy épp ezért a régóta megbízhatóan működő, csővezetékes olajszállítás blokkolása elfogadhatatlan és duplán bűn egy ilyen helyzetben.
„Ma műholdfelvételek alapján megbizonyosodhattunk arról, hogy a Barátság kőolajvezeték teljes egészében készen áll mind fizikailag, mind műszakilag, mind technikailag a szállítások újraindítására” – mondta.
„Ebben a helyzetben a szárazföldi kőolajszállítási útvonalak blokádja az egy merénylet Magyarországgal szemben. Ebben a merényletben Zelenszkij elnöknek van egy magyar cinkosa is, ezt Tisza Pártnak hívják. A Müncheni Biztonsági Fórumon megtörténtek azok a megbeszélések, megállapodások, amelyek nyomán ma Magyarországot megpróbálják olajblokád alá venni” – folytatta.
„Továbbra is érvényben tartjuk azokat a döntéseinket, amelyek arról szólnak, hogy az Ukrajna számára fontos ügyekben blokkoljuk a döntéshozatalt Brüsszelben, ezzel pedig le fogjuk törni ezt az ukránok által Magyarországgal szemben létrehozott olajblokádot, meg fogjuk védeni Magyarország energiaellátásának biztonságát és megvédjük a rezsicsökkentést is” – emelte ki.
Végül pedig emlékeztetett arra, hogy márciusban már Szerbia is szállít dízelt hazánkba, emellett pedig a tartalékok első részét feloldották és a tengeri szállításokat is megrendelték.
„Ezzel az olajblokádját az ukránoknak ki fogjuk védeni. De szeretném még egyszer aláhúzni, ez a közel-keleti események fényében igazi merénylet Magyarországgal szemben, amit Zelenszkij elnök a magyar cinkostársaival közösen csinál” – összegzett.
A miniszter újságírói kérdésekre válaszolva „szánalmas színjátéknak” nevezte Magyar Péter friss levelét, hiszen szavai szerint „mindenki pontosan tudja, hogy a Müncheni Biztonsági Fórumon a Brüsszel-Berlin-Kijev tengely létrehozása a Tisza Párt bevonásával történt”.
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP