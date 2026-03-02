Szakadék felé sodródik a világ országainak egyharmada: Zelenszkij a tiszás cinkostársaival rántaná bele Magyarországot bajba

Az iráni háború világszinten veszélyezteti az energiaellátás biztonságát, jelen helyzetben ezért a szárazföldi kőolajszállítás blokádja merénylettel ér fel Magyarország ellen, amiben a Tisza Párt is a cinkosa Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint hétfőn Pápán.

A tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumot megelőző sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a hétvégi eseményeket követően a Közel-Kelet most lángokban áll, miután Irán oda lőtt vissza, ahonnan támadásokat nem kapott.