03. 02.
hétfő
facebook instagram twitter linkedin youtube
háború zelenszkij tisza párt szijjártó péter irán magyarország Magyar Péter Barátság kőolajvezeték ukrajna

Szakadék felé sodródik a világ országainak egyharmada: Zelenszkij a tiszás cinkostársaival rántaná bele Magyarországot bajba

2026. március 02. 19:03

Az iráni háború világszinten veszélyezteti az energiaellátás biztonságát, ami még súlyosabbá teszi Zelenszkij és Magyar Péter olajblokádját.

2026. március 02. 19:03
null

Az iráni háború világszinten veszélyezteti az energiaellátás biztonságát, jelen helyzetben ezért a szárazföldi kőolajszállítás blokádja merénylettel ér fel Magyarország ellen, amiben a Tisza Párt is a cinkosa Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca közlése szerint hétfőn Pápán.

A tárcavezető a városban rendezett lakossági fórumot megelőző sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a hétvégi eseményeket követően a Közel-Kelet most lángokban áll, miután Irán oda lőtt vissza, ahonnan támadásokat nem kapott.

Leszögezte, hogy ezzel a háború továbbterjedésének veszélye alapvetően fenyegeti a világ biztonságát, mivel Irán olyan arab államokat kever bele ebbe a konfliktusba, amelyek eredendően nem voltak annak részesei.

„Ez egy újabb olyan konfliktus, amely a világ biztonságát veszélyezteti. 

Ráadásul ez egy olyan konfliktus, amely világszinten veszélyezteti az energiaellátás biztonságát”

– figyelmeztetett.

Majd rámutatott, hogy a Hormuzi-szorosan keresztül zajlik a világ kőolajkereskedelmének egyharmada, ráadásul a globális ellátásban nélkülözhetetlen arab országok közül több is kizárólagosan ezen útvonalat használja. Emellett a szavai szerint itt megy keresztül a világ teljes cseppfolyósított földgázszállításának (LNG) az egyötöde is.

„Így tehát mind a kőolaj, mind a földgáz tengeri szállítása alapvetően válik bizonytalanná a következő időszakra a Hormuzi-szoros lezárásával. Mindez azt jelenti, hogy a jó öreg, megbízható szárazföldi csővezetékes szállítás jelentősége hatalmas mértékben megnő” – fogalmazott.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy épp ezért a régóta megbízhatóan működő, csővezetékes olajszállítás blokkolása elfogadhatatlan és duplán bűn egy ilyen helyzetben.

„Ma műholdfelvételek alapján megbizonyosodhattunk arról, hogy a Barátság kőolajvezeték teljes egészében készen áll mind fizikailag, mind műszakilag, mind technikailag a szállítások újraindítására” – mondta.

„Ebben a helyzetben a szárazföldi kőolajszállítási útvonalak blokádja az egy merénylet Magyarországgal szemben. Ebben a merényletben Zelenszkij elnöknek van egy magyar cinkosa is, ezt Tisza Pártnak hívják. A Müncheni Biztonsági Fórumon megtörténtek azok a megbeszélések, megállapodások, amelyek nyomán ma Magyarországot megpróbálják olajblokád alá venni” – folytatta.

„Továbbra is érvényben tartjuk azokat a döntéseinket, amelyek arról szólnak, hogy az Ukrajna számára fontos ügyekben blokkoljuk a döntéshozatalt Brüsszelben, ezzel pedig le fogjuk törni ezt az ukránok által Magyarországgal szemben létrehozott olajblokádot, meg fogjuk védeni Magyarország energiaellátásának biztonságát és megvédjük a rezsicsökkentést is” – emelte ki.

Végül pedig emlékeztetett arra, hogy márciusban már Szerbia is szállít dízelt hazánkba, emellett pedig a tartalékok első részét feloldották és a tengeri szállításokat is megrendelték.

„Ezzel az olajblokádját az ukránoknak ki fogjuk védeni. De szeretném még egyszer aláhúzni, ez a közel-keleti események fényében igazi merénylet Magyarországgal szemben, amit Zelenszkij elnök a magyar cinkostársaival közösen csinál” – összegzett.

A miniszter újságírói kérdésekre válaszolva „szánalmas színjátéknak” nevezte Magyar Péter friss levelét, hiszen szavai szerint „mindenki pontosan tudja, hogy a Müncheni Biztonsági Fórumon a Brüsszel-Berlin-Kijev tengely létrehozása a Tisza Párt bevonásával történt”.

(MTI)

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

materialista
2026. március 02. 20:35
A fidesz kormány 2010 óta miért nem lépett ? A FIDESZ EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSI PROGRAMJA 2009 Oroszország, mint a fő energiaellátó, sikeresen osztja meg az európai országokat; Magyarország ma az unió energiakérdésben leginkább kiszolgáltatott tagállama. A legfontosabb feladat a súlyosbodó függőség oldása, . A több lábon állást mind az energiatípusok, mind a származási hely, mind pedig a tranzitországok tekintetében elő kell segíteni.Az egységes európai hang elengedhetetlen az Oroszországgal való együttműködés kialakításakor.Hazánknak mint az Európai Unió egyik legkiszolgáltatottabb államának elsődleges érdeke, hogy a kiszolgáltatottságot csak fokozó, külön alkuk helyett a formálódó közös uniós energiapolitika keretében keressen megoldást energiabiztonságára. A Fidesz delegáció következetesen kiállt az alternatív energiaszállítási útvonalak szükségessége mellett, több alkalommal felhíva a figyelmet az EU–orosz viszonyt övező bizonytalanságokra.
kalmanok
2026. március 02. 19:28 Szerkesztve
Az iráni háborút is MP robbantotta ki nem a béketanács Orbánnal.
Burg_kastL71-C
2026. március 02. 19:21
Itt az ideje a tavalyi USA tervet átültetni a gyakorlatba, hogy Európát észak déli irányban kettévágják. Fent Lengyelországtól le Olaszországig. Ukrajna pedig küzdjön meg saját magával, mint az utóbbi 35 évben. Ezután a Hajlékonyak jobb ötlet híján közösülhetnének egymással.
zakar zoltán béla
2026. március 02. 19:12
novolye vrémlyá zsenilyá vágy magagynak
