Háborús sokk a piacon: a Hormuzi-szoros leállása kilőtte az olajárakat

A közel-keleti háborús eszkalációra nagy ugrással reagált az olajpiac, miután a befektetők attól tartanak, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus súlyos ellátási zavarokat idézhet elő. A feszültséget tovább erősíti, hogy a Hormuzi-szorosban gyakorlatilag leállt a tankerforgalom, pedig ez a globális olajkereskedelem és az LNG egyik legfontosabb ütőere – írta meg a Portfolio.

Hétfőn ezért jelentősen emelkedett az olaj ára, a piac egyre komolyabb ellátási kockázatot áraz az Egyesült Államok és Irán közötti háborús helyzet nyomán.

Az amerikai WTI ára 75,3 dollárig szúrt fel, és rövid időre 11,9 százalékos pluszba is került, majd onnan visszacsorgott, jelenleg 71 dollár közelében jár. A Brent eközben 80,6 dollárig ugrott, ami 9,4 százalékos emelkedést is jelentett, később azonban korrigált, mostanra 78 dollárig húzódott vissza. A Brent nap közben olyan szintet is elért, amire tavaly január óta nem volt példa, sőt a tavaly júniusi lokális csúcsot is meghaladta.