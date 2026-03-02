Háborús sokk a piacon: a Hormuzi-szoros leállása kilőtte az olajárakat

A Hezbollah is beszállt a konfliktusba: rakétákkal és drónokkal csaptak le Haifa térségére, Izrael Bejrútot bombázta válaszul
A műveletet Irán legfelsőbb vezetőjének meggyilkolása miatti „bosszúból” vállalta magára a síita terrorszervezet.
Szakértők szerint nem volt ekkora árrobbanás az Ukrajna elleni invázió óta.
A közel-keleti háborús eszkalációra nagy ugrással reagált az olajpiac, miután a befektetők attól tartanak, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus súlyos ellátási zavarokat idézhet elő. A feszültséget tovább erősíti, hogy a Hormuzi-szorosban gyakorlatilag leállt a tankerforgalom, pedig ez a globális olajkereskedelem és az LNG egyik legfontosabb ütőere – írta meg a Portfolio.
Hétfőn ezért jelentősen emelkedett az olaj ára, a piac egyre komolyabb ellátási kockázatot áraz az Egyesült Államok és Irán közötti háborús helyzet nyomán.
Az amerikai WTI ára 75,3 dollárig szúrt fel, és rövid időre 11,9 százalékos pluszba is került, majd onnan visszacsorgott, jelenleg 71 dollár közelében jár. A Brent eközben 80,6 dollárig ugrott, ami 9,4 százalékos emelkedést is jelentett, később azonban korrigált, mostanra 78 dollárig húzódott vissza. A Brent nap közben olyan szintet is elért, amire tavaly január óta nem volt példa, sőt a tavaly júniusi lokális csúcsot is meghaladta.
A drágulás hátterében elsősorban a Hormuzi-szoros körüli fejlemények állnak. A térségben közlekedő tankerek forgalma biztonsági okokból gyakorlatilag leállt, mivel a hajózási társaságok kivárnak. A szoros a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonala, a tengeren szállított globális kőolajexport mintegy harmada halad át itt. Az innen útnak induló szállítmányok döntő része ázsiai országokba érkezik, elsősorban Kínába, Indiába, Japánba és Dél-Koreába.
A piaci bizonytalanságot fokozza, hogy nem világos, ki irányítja majd Iránt a legfelsőbb vezető halála után. Irán az OPEC negyedik legnagyobb termelője, napi mintegy 3,3 millió hordó olajat hoz felszínre. Ha a belpolitikai instabilitás, esetleges munkabeszüntetések vagy további katonai csapások akadályozzák a kitermelést és az exportot, az további áremelkedést válthat ki.
A következő napok legfontosabb kérdése az lesz, milyen gyorsan áll helyre a tankerforgalom a Hormuzi-szorosban, és milyen mértékű iráni megtorlás következik. Amennyiben a szoros tartósan zárva marad, az könnyen újabb árrobbanáshoz vezethet. Elemzőházak szerint
a Brent ára akár 100 dollárig is emelkedhet, szélsőséges forgatókönyv esetén pedig a 120 dolláros szint sem kizárt.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
