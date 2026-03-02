Hivatalos: nagy háború jöhet, Irán nem hajlandó tárgyalni az Egyesült Államokkal

A háború elérte Európát is: Irán megtámadta a briteket!
Úgy tűnik, a helyzet rosszabb, mint bárki gondolta volna. Sikeresen lecsaptak az irániak a brit támaszpontra.
Biztonsági öveket bekapcsolni!
Hivatalosan is bejelentette Ali Laridzsáni, az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács elnöke, hogy nem fognak tárgyalni az Egyesült Államokkal.
„Nem fogunk tárgyalni az Egyesült Államokkal”
– írta ki X közösségi oldalára az elnök.
Laridzsáni arra reagált, hogy amerikai lapok megszellőztették: Teherán kész tárgyalni az Egyesült Államokkal, hogy teljesítse azokat a kéréseket, melyek miatt Washington támadást indított. Este Trump is beszélt arról, hogy tárgyalni fog Teherán vezetőivel – tudjuk meg.
Ahogy megírtuk, Irán Európát is megtámadta.
Ezt is ajánljuk a témában
Úgy tűnik, a helyzet rosszabb, mint bárki gondolta volna. Sikeresen lecsaptak az irániak a brit támaszpontra.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh