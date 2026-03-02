Ft
háború tárgyalás irán teherán egyesült államok

Hivatalos: nagy háború jöhet, Irán nem hajlandó tárgyalni az Egyesült Államokkal

2026. március 02. 07:26

Biztonsági öveket bekapcsolni!

2026. március 02. 07:26
null

Hivatalosan is bejelentette Ali Laridzsáni, az iráni Legfelső Nemzetbiztonsági Tanács elnöke, hogy nem fognak tárgyalni az Egyesült Államokkal.

„Nem fogunk tárgyalni az Egyesült Államokkal”

 – írta ki X közösségi oldalára az elnök.

Laridzsáni arra reagált, hogy amerikai lapok megszellőztették: Teherán kész tárgyalni az Egyesült Államokkal, hogy teljesítse azokat a kéréseket, melyek miatt Washington támadást indított. Este Trump is beszélt arról, hogy tárgyalni fog Teherán vezetőivel – tudjuk meg.

Ahogy megírtuk, Irán Európát is megtámadta.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh

 

oberennsinnen49
2026. március 02. 09:17
Irán és Izrael nem volt képes valamiféle nyugalmi megállapodásra, így most Irán pusztulásba esett, legalábbis per/ma. Hogy mi lesz holnap? Tegyük fel, hogy Irán megvan, semlegesítve, legalább 25 évre. Egyiptom, Jordánia, Szíria, Libanon, Irak már korábban megvoltak, ők azóta jó tanulók. Ez összesen 6 ország a térségből. De van még vagy ugyanennyi... Mi lesz tovább, ki lesz, aki a színpadra lép Izrael ellen? Vagy kitör ott az örök béke? Kitörhet ott a béke? És ha nem, kinek a hibájából nem? Más szóval: kinél van az ősbűn, vagy mindenkinél valamilyen mértékben? Van-e közülük ártatlan? Aki igazságtalanul szenved? És ki okozza a szenvedést? Lehet örökké győzni? Mi van, ha fordul a kocka? Az arabok ugyanúgy Ábrahám gyermekei, mint a zsidók - ez itt a bibi... ..."valósnak tekinthető a történet, vagy sem, mindenesetre az kétségtelen, hogy az arabok és a zsidók közeli rokonok egymással."
Válasz erre
0
0
pandalala
2026. március 02. 09:09
" „Nem fogunk tárgyalni az Egyesült Államokkal” – írta ki X közösségi oldalára az elnök. Laridzsáni arra reagált, hogy amerikai lapok megszellőztették: Teherán kész tárgyalni az Egyesült Államokkal, hogy teljesítse azokat a kéréseket, melyek miatt Washington támadást indított. Este Trump is beszélt arról, hogy tárgyalni fog Teherán vezetőivel – tudjuk meg. " Ja, miután megölték őket ....
Válasz erre
2
0
tekeva
2026. március 02. 09:07
A labdarúgó VB programja változni fog? G csoport: Belgium, Egyiptom, Irán, Új-Zéland
Válasz erre
1
0
johannluipigus
2026. március 02. 08:34
Úgy tudom, már tárgyaltak, aztán a zsidrákok az amerikai csicskáik segítségével lefejezték az iráni vezetést. Ezek után ki akarna ezekkel tárgyalni?
Válasz erre
4
0
