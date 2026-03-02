Ft
03. 02.
hétfő
háború demkó attila tisza párt Ciprus Nagy-Britannia Magyar Péter Irán európa

A háború elérte Európát is: Irán megtámadta a briteket!

2026. március 02. 05:52

Úgy tűnik, a helyzet rosszabb, mint bárki gondolta volna. Sikeresen lecsaptak az irániak a brit támaszpontra.

2026. március 02. 05:52
null

A rendszerint megbízható információkkal rendelkező Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő fontos kijelentést tett a közösségi oldalán. „Ez most már szinte biztos. 

A brit bázist is támadás érte Cipruson. Ez nem a korábbi jelentés tengerbe hullott rakétákról, ez becsapódás. 

Azaz a háború elérte Európát is”írta.

Demkó a páneurópai Volt Európa mozgalom ciprusi parlamenti képviselőjelöltjének, a Cipruson élő diplomatának, Costa Constantinak a bejegyzését is megosztotta.

„Meg nem erősített jelentések szerint 

UAV vagy iráni Shahid típusú kamikaze drón csapódott be a brit RAF Akrotiri légi támaszponton, Limassolban, Cipruson.

Hangos robbanást jelentettek a térségben, a bázison szirénák aktiválódtak, és repülőgépek szálltak fel. Alig több mint 30 perccel ezelőtt (ez 5 órája volt – a szerk.) a következő üzenetet küldték a brit személyzetnek és a ciprusi civileknek: »Folyamatos biztonsági fenyegetés van. Kérjük, térjenek vissza otthonaikba és maradjanak otthon további hivatalos értesítésig. 

Lépjenek el az ablakoktól és keressenek fedezéket a jelentős, tömör bútorok mögött vagy alatt.

 Kérjük, várják a további utasításokat« – közölte Costa.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

 

Nyitókép: Facebook

 

