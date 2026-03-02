A háború elérte Európát is: Irán megtámadta a briteket!

Irán dzsihádot hirdetett: mostantól nem kegyelmeznek az ellenségnek
Egy magas rangú iráni ajatollah kijelentette, a bosszú „a világ minden muszlimjának vallási kötelessége”.
Úgy tűnik, a helyzet rosszabb, mint bárki gondolta volna. Sikeresen lecsaptak az irániak a brit támaszpontra.
A rendszerint megbízható információkkal rendelkező Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő fontos kijelentést tett a közösségi oldalán. „Ez most már szinte biztos.
A brit bázist is támadás érte Cipruson. Ez nem a korábbi jelentés tengerbe hullott rakétákról, ez becsapódás.
Demkó a páneurópai Volt Európa mozgalom ciprusi parlamenti képviselőjelöltjének, a Cipruson élő diplomatának, Costa Constantinak a bejegyzését is megosztotta.
„Meg nem erősített jelentések szerint
UAV vagy iráni Shahid típusú kamikaze drón csapódott be a brit RAF Akrotiri légi támaszponton, Limassolban, Cipruson.
Hangos robbanást jelentettek a térségben, a bázison szirénák aktiválódtak, és repülőgépek szálltak fel. Alig több mint 30 perccel ezelőtt (ez 5 órája volt – a szerk.) a következő üzenetet küldték a brit személyzetnek és a ciprusi civileknek: »Folyamatos biztonsági fenyegetés van. Kérjük, térjenek vissza otthonaikba és maradjanak otthon további hivatalos értesítésig.
Lépjenek el az ablakoktól és keressenek fedezéket a jelentős, tömör bútorok mögött vagy alatt.
Kérjük, várják a további utasításokat« – közölte Costa.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Nyitókép: Facebook