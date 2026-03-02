Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
03. 02.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
mszp egyenes beszéd Tisza Párt csintalan sándor Magyar Péter Vlagyimir Putyin

Izzott a levegő a stúdióban, Csintalan Sándor hatalmas titkot árult el

2026. március 02. 06:12

A pálfordulásokat az emberek pontosan látják, ezért hiteltelen Csintalan minden mondata.

2026. március 02. 06:12
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Az ATV Egyenes beszéd műsorának Fodor Gábor, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet igazgatója és Csintalan Sándor volt a vendége. A kalandos múltú szoci közszereplő terítette a kártyáját: »És amúgy meg főleg nekem például leegyszerűsödött az egész dolog. Ha lesz Magyar Péter, akkor talán kiszabadulunk Putyin markából. Így aztán Magyar Péterre fogok szavazni. El fogok menni Tisza-szavazatszámlálónak a szavazatszámláló körbe. Nem tudok mit csinálni. Szocialista vagyok!«

Ez igen! Szocialista, gratulálunk! Éppen most jelentette be a pártja, hogy nem kíván élni demokratikus jogával  és nem indul el a választáson.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez most a reális forgatókönyv: így ér véget a Fidesz és a Tisza versenyfutása áprilisban

Ez most a reális forgatókönyv: így ér véget a Fidesz és a Tisza versenyfutása áprilisban
Tovább a cikkhezchevron

Sebaj, úgy látszik, mindig van B terv. Összenő, ami összetartozik.

Többször leírtuk már, de itt ismét érdemes felidézni, a baloldali megmondóember egyébként érdekes pályaívet tudhat magáénak. Pilhál György remekül tűzte a tolla hegyére korábban a köpönyegforgatásait. Mint írta, a KISZ-évek után az MSZMP-ben, majd a szociáldemokratáknál kavart. Némi szakszervezeti ügyeskedés után az MSZP-t nézte ki magának, pár évvel később már ő volt a párt ügyvezető alelnöke. Horn Gyula győzelme hallatán bukfencet vetett a Hősök terén, ettől nyomban népi hős lett, munkásszülők parasztgyereke. 2002-ig tartott a proletárszerep – ekkor ráébredt, hogy ő valójában szolid polgár. Innentől kezdve Orbán-hívő (2005-től már betelefonálós műsort vezet a Hír TV-ben). 2015-ben átpártolt az O1G-zős Simicskához, aki ekkortájt a Jobbikot patronálta. Majd ismét az MSZP következett a sorban.

Ezt is ajánljuk a témában

Ma pedig már mondani sem kell, Magyar Péter a következő állomása a kanyargós életútnak. Ezeket a pálfordulásokat az emberek pontosan látják, ezért hiteltelen Csintalan minden mondata.

Sándor tehát hézagmentesen beleillik Magyar Péter és a Tisza Párt által képviselt stílusba, irányvonalba.”

Nyitókép: Képernyőfotó

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 45 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kétes
2026. március 02. 09:12
Én két csendes/titkos coming outot várnék a magyar politikai élet zajló tengerén! Az egyik Földi Lászlóé aki Csintalanról mesélhetne, a másik Budaházyé, aki Toroczkairól, kettejük szövetségéről(?) beszélhetne. Van még egy bulváros sztori is persze Tisza párt köreiből, de az Love is love kategóriájába tartozna!
Válasz erre
0
0
Szuperszig
2026. március 02. 09:11
Ezek a ballibbantak sorra megőrülnek. Nem lehet egy életet gyűlöletben és gonoszságban józan ésszel leélni, a teljes haszontalanság tudatában. Szerintem.
Válasz erre
0
0
rasputin
•••
2026. március 02. 08:57 Szerkesztve
haximarasputin 2026. március 02. 08:53 Olyan környezetet teremtett, hogy idetelepüljenek, és legyenek munkahelyek, te fasz A multik érdekeit a fidesz szolgálja ki te fasz. Még arra is képes hogy hitel vegyen fel tölük hogy az ő érdekeit kiszolgáló vasútat építsen nekik te fasz.
Válasz erre
0
0
haxima
2026. március 02. 08:54
qqriku 2026. március 02. 08:39 Emlékszem, hogy nem hittem a szememnek, amikor Csintalant megláttam a HÍrTV-ben. Mert? Volt, hogy ndult mint örmény kisebbségi önkormányzati jelölt. Ezután ért még meglepetés?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!