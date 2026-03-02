„Az ATV Egyenes beszéd műsorának Fodor Gábor, a Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet igazgatója és Csintalan Sándor volt a vendége. A kalandos múltú szoci közszereplő terítette a kártyáját: »És amúgy meg főleg nekem például leegyszerűsödött az egész dolog. Ha lesz Magyar Péter, akkor talán kiszabadulunk Putyin markából. Így aztán Magyar Péterre fogok szavazni. El fogok menni Tisza-szavazatszámlálónak a szavazatszámláló körbe. Nem tudok mit csinálni. Szocialista vagyok!«

Ez igen! Szocialista, gratulálunk! Éppen most jelentette be a pártja, hogy nem kíván élni demokratikus jogával és nem indul el a választáson.