Magyar Péter nagy ötlete is csupán egy hatalmas átverés volt

Magyar problématérképének valódi célja

A fenti kérdésre a problématérképről megjelent utolsó cikk (2025.07.25.) adja meg a választ. Ellenzéki szereplőktől szokatlan nyíltsággal nyilatkozott Schlanger Márton, a Republikon Intézet – az ex SZDSZ-es Horn Gábor cégének – munkatársa a Népszavának:

(...) az elsődleges cél mégis inkább az adatbázis építés lehet, hisz csak az tud bejelentés tenni aki kereszt és vezetékneve mellé az e-mail címét is megadja. Valamint szerepel a lakcím és telefonszám megadásának opciója is. Ezeket az adatokat minden bizonnyal sokan meg fogják adni, annak reményében, hogy ezzel is hozzájárulnak az általuk felvetett probléma megoldásához.”

Utólag kijelenthetjük, hogy az ellenzéki kutatóintézet munkatársa igazat mondott, amikor a projekt fő céljaként a rejtett adatgyűjtést és a választói adatbázis építést jelölte meg.