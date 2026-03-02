Ft
probléma Magyar Péter hazugságai Magyar Péter

Magyar Péter nagy ötlete is csupán egy hatalmas átverés volt

2026. március 02. 07:33

Korszakos újításként harangozták be az országos problématérképet. Magyar Péter projektje mögött adatgyűjtés és gyanús bejegyzések maradtak, válaszok nélkül. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 35. rész.

2026. március 02. 07:33
Kovács András
Kovács András

Magyar Péter a 2025. július 12-i nagykanizsai Tisza-kongresszuson jelentette be – korszakos újításként – az országos problématérkép elindítását. A weboldal célja az lett volna, hogy a lakosság az ország egész területéről feltölthesse azokat a konkrét problémákat, amelyek „segítségért kiáltanak”.

Magyar Péter a problématérképükről is hazudott (Forrás: Magyar Péter Facebook-oldala)
Magyar Péter a problématérképükről is hazudott (Forrás: Magyar Péter Facebook-oldala)

 

A kezdeti médiavisszhang óta azonban síri csend van a problématérképpel kapcsolatban. Sem Magyar Péter, sem a Tisza egyéb politikusai, sem a jelöltek nem szóltak róla egy mukkot sem. A párt részéről az utolsó kommunikáció egy 2025. július 19-i Facebook-bejegyzés volt. Joggal merül fel a kérdés: valójában mi értelme volt ennek az egésznek?

Magyar problématérképének valódi célja

A fenti kérdésre a problématérképről megjelent utolsó cikk (2025.07.25.) adja meg a választ. Ellenzéki szereplőktől szokatlan nyíltsággal nyilatkozott Schlanger Márton, a Republikon Intézet – az ex SZDSZ-es Horn Gábor cégének – munkatársa a Népszavának:

(...) az elsődleges cél mégis inkább az adatbázis építés lehet, hisz csak az tud bejelentés tenni aki kereszt és vezetékneve mellé az e-mail címét is megadja. Valamint szerepel a lakcím és telefonszám megadásának opciója is. Ezeket az adatokat minden bizonnyal sokan meg fogják adni, annak reményében, hogy ezzel is hozzájárulnak az általuk felvetett probléma megoldásához.”

Utólag kijelenthetjük, hogy az ellenzéki kutatóintézet munkatársa igazat mondott, amikor a projekt fő céljaként a rejtett adatgyűjtést és a választói adatbázis építést jelölte meg.

Nyitókép: AFP/Kisbenedek

 

