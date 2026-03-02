Ft
ferencváros kubatov gábor kis grófo

Már több százezren látták Kubatov Gábor és Kis Grófo különszámát (VIDEÓ)

2026. március 02. 08:50

„Gábor, te vagy a király!” – hangoztatta a roma popénekes a Groupama Arénában. Kis Grófo ezt odatette.

2026. március 02. 08:50
null

Mint ismert, a címvédő Ferencváros hazai pályán a hajrában fordítva 2–1-re legyőzte a sereghajtó Kazincbarcikát a labdarúgó Fizz Liga 24. fordulójának vasárnap esti zárómérkőzésén. A sikerrel a Európa-ligában nyolcaddöntős fővárosi együttes hátránya három pont maradt az éllovas Győrrel szemben. A Groupama Arénában a győzelmet egy igazi sztárvendég, Kis Grófo is megünnepelte Kubatov Gábor társaságában, amelyről a Fradi elnöke több videót is közzétett közösségi oldalán.

Kis Grófo: „Gábor, te vagy a király!”

Ez a győzelem kellett mint tanyára villany. Ha nincs itt a Grófo, nincs szerencsénk. Hajrá, Fradi!”

mondta Kubatov Gábor, miután a címvédő a hosszabbításban győzte le a sereghajtót. Az előadó pedig egy különszámmal jelentkezett, a klubelnöknek „speciálba”. A performanszról készült felvételt már több mint 210 ezren tekintették meg a Facebookon. 

Nyitókép: Kis Grófo Facebook-oldala

***

PBLM_P9R
2026. március 02. 12:03
Miért kell ennek a fasznak ez a reklámcigány
Válasz erre
0
0
mnmn
•••
2026. március 02. 11:50 Szerkesztve
massivement5 2026. március 02. 11:09 "Ez a szutyok fideszpöce igazi - proli - arca, a négerfradi meg a veretős diszkós dzsukelcsávó." Az a baj hogy ennél van még sokkal szarabb, mégpedig ti elvakult, agybeteg mozgalmárok. Csak meg kell nézni a szektavezér bulibáró magáról kirakott fotóját ahol a the man MP és egyéb önfényező feliratú dzsekiben feszít. A "veretős diszkós dzsukelcsávó" jelződ pedig tökéletesen illik a videók és fotók alapján a megváltódra.
Válasz erre
0
0
galancza-2
2026. március 02. 11:26
massivement5! Mi a megoldás? Kire szavazzak és miért? Ne terelj! Konkrét nevet/neveket írj! És tényekkel indokold meg, hogy miért!
Válasz erre
0
0
B_kanya
2026. március 02. 11:25
"Ekrü123 2026. március 02. 10:45 • Szerkesztve Ahogy Evelin is egy tanult , több nyelven beszélő fiatal lány." És jobb választás, mint blekkrokk kapitány.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!