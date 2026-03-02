Már több százezren látták Kubatov Gábor és Kis Grófo különszámát (VIDEÓ)

Kuttor igazságtalanságról beszélt, Keane vissza akart vonulni a Fradi-meccs után
A címvédő Ferencváros nyögvenyelősen, a hajrában fordítva győzte le a sereghajtó Kazincbarcikát a Fizz Liga 24. fordulójának vasárnap esti zárómérkőzésén.
„Gábor, te vagy a király!” – hangoztatta a roma popénekes a Groupama Arénában. Kis Grófo ezt odatette.
Mint ismert, a címvédő Ferencváros hazai pályán a hajrában fordítva 2–1-re legyőzte a sereghajtó Kazincbarcikát a labdarúgó Fizz Liga 24. fordulójának vasárnap esti zárómérkőzésén. A sikerrel a Európa-ligában nyolcaddöntős fővárosi együttes hátránya három pont maradt az éllovas Győrrel szemben. A Groupama Arénában a győzelmet egy igazi sztárvendég, Kis Grófo is megünnepelte Kubatov Gábor társaságában, amelyről a Fradi elnöke több videót is közzétett közösségi oldalán.
Ez a győzelem kellett mint tanyára villany. Ha nincs itt a Grófo, nincs szerencsénk. Hajrá, Fradi!”
– mondta Kubatov Gábor, miután a címvédő a hosszabbításban győzte le a sereghajtót. Az előadó pedig egy különszámmal jelentkezett, a klubelnöknek „speciálba”. A performanszról készült felvételt már több mint 210 ezren tekintették meg a Facebookon.
Ezt is ajánljuk a témában
A címvédő Ferencváros nyögvenyelősen, a hajrában fordítva győzte le a sereghajtó Kazincbarcikát a Fizz Liga 24. fordulójának vasárnap esti zárómérkőzésén.
Nyitókép: Kis Grófo Facebook-oldala
***
Ezt is ajánljuk a témában
A kárpátaljai, ukrán állampolgár Veres Balázs ráadásul régóta mentális problémákkal küzdött, egy másik fiatalembert, Balogh Lajost pedig szintén magyar társával annak ellenére raboltak el, hogy volt felmentése is.