Már több százezren látták Kubatov Gábor és Kis Grófo különszámát (VIDEÓ)

Mint ismert, a címvédő Ferencváros hazai pályán a hajrában fordítva 2–1-re legyőzte a sereghajtó Kazincbarcikát a labdarúgó Fizz Liga 24. fordulójának vasárnap esti zárómérkőzésén. A sikerrel a Európa-ligában nyolcaddöntős fővárosi együttes hátránya három pont maradt az éllovas Győrrel szemben. A Groupama Arénában a győzelmet egy igazi sztárvendég, Kis Grófo is megünnepelte Kubatov Gábor társaságában, amelyről a Fradi elnöke több videót is közzétett közösségi oldalán.

Kis Grófo: „Gábor, te vagy a király!”

Ez a győzelem kellett mint tanyára villany. Ha nincs itt a Grófo, nincs szerencsénk. Hajrá, Fradi!”

– mondta Kubatov Gábor, miután a címvédő a hosszabbításban győzte le a sereghajtót. Az előadó pedig egy különszámmal jelentkezett, a klubelnöknek „speciálba”. A performanszról készült felvételt már több mint 210 ezren tekintették meg a Facebookon.