„Ti erőltettétek” – alaposan helyretette a balos médiát Kubatov Gábor a balmazújvárosi győzelem után

A fideszes politikus szerint olyan gyomrost kaptak a tiszások vasárnap, hogy még mindig nem tértek magukhoz (VIDEÓ)
A balmazújvárosi fideszes győzelem után még mindig tart a gyászmunka Magyar Péter szimpatizánsai körében.
A Fidesz pártigazgatója szerint már hiába tagadják, a vesztes jelölt igenis tiszás volt.
Kemény üzenetet küldött Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója az ellenzéknek legújabb Facebook-videójában.
Ti erőltettétek, hogy ez egy Fidesz-Tisza meccs legyen”
– mondta azzal kapcsolatban, hogy vasárnap fontos győzelmet aratott a Fidesz jelöltje a balmazújvárosi időközi választáson.
Kubatov szerint hiába háborodott fel azon a baloldali média, hogy tiszásnak nevezte az „álfüggetlen” jelöltet, a tények magukért beszélnek.
A pártigazgató felidézte, hogy Molnár Péter a kampányban többször is elmondta, hogy „tiszás”, és kormányváltást akar.
Sőt annyira Magyar Péter kedvében akart járni, hogy a Tiszával közös lakossági fórumokat szervezett”
– tette hozzá. Ráadásul még a helyi Tisza Sziget egyenesen felszólította a balmazújvárosiakat, szavazzanak Molnár Péterre!
Kubatov Gábor szerint aztán a kudarc után már minden erővel igyekeznek tagadni. „Nincs valami zavar az erőben?” – tette fel a költői kérdést.
