„Ti erőltettétek” – alaposan helyretette a balos médiát Kubatov Gábor a balmazújvárosi győzelem után

A pártigazgató felidézte, hogy Molnár Péter a kampányban többször is elmondta, hogy „tiszás”, és kormányváltást akar.

Sőt annyira Magyar Péter kedvében akart járni, hogy a Tiszával közös lakossági fórumokat szervezett”

– tette hozzá. Ráadásul még a helyi Tisza Sziget egyenesen felszólította a balmazújvárosiakat, szavazzanak Molnár Péterre!

Kubatov Gábor szerint aztán a kudarc után már minden erővel igyekeznek tagadni. „Nincs valami zavar az erőben?” – tette fel a költői kérdést.