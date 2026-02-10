Ft
Tisza Párt magyar péter kubatov gábor fidesz

„Ti erőltettétek” – alaposan helyretette a balos médiát Kubatov Gábor a balmazújvárosi győzelem után

2026. február 10. 08:59

A Fidesz pártigazgatója szerint már hiába tagadják, a vesztes jelölt igenis tiszás volt.

2026. február 10. 08:59
null

Kemény üzenetet küldött Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója az ellenzéknek legújabb Facebook-videójában.

Ti erőltettétek, hogy ez egy Fidesz-Tisza meccs legyen”

– mondta azzal kapcsolatban, hogy vasárnap fontos győzelmet aratott a Fidesz jelöltje a balmazújvárosi időközi választáson.

Kubatov szerint hiába háborodott fel azon a baloldali média, hogy tiszásnak nevezte az „álfüggetlen” jelöltet, a tények magukért beszélnek.

A pártigazgató felidézte, hogy Molnár Péter a kampányban többször is elmondta, hogy „tiszás”, és kormányváltást akar.

Sőt annyira Magyar Péter kedvében akart járni, hogy a Tiszával közös lakossági fórumokat szervezett”

– tette hozzá. Ráadásul még a helyi Tisza Sziget egyenesen felszólította a balmazújvárosiakat, szavazzanak Molnár Péterre!

Kubatov Gábor szerint aztán a kudarc után már minden erővel igyekeznek tagadni. „Nincs valami zavar az erőben?” – tette fel a költői kérdést.

Nyitókép forrása: Bruzák Noémi / MTI

***

 

Kerezs
2026. február 10. 12:12
Nincs itt semmi látnivaló. Az ellenzék ugyanazzal a szavazói létszámmal, gyakorlatilag (név szerint is) ugyanazokkal az emberekkel "küzd" (valójában csak lenyúlja a hazai és külföldi támogatói pénzt (ettől van ki Dobrev Klára)). Max. a FIDESZ-KDNP szavazók létszáma nőtt egy kicsit, mert az életszínvonal emelkedése mellett nagy súllyal esik latba, hogy a tisza a mindenszarizmus mellé csak a mindennapi élet drágítását, a családtámogatások elvételét, a multi cégek garantált hasznát(volt már ilyen) a lakosság rovására, az állami vagyon újbóli kiárusítását(az állam rossz gazda mantra (hülyeség és csak a rablóprivatizációt szolgálja)), tizenmillió EU-ban világát élő, henyélő ukrán helyett magyar fiatalok frontra küldését, a problémás honfitársaink mellé még problémásabb "migráncsok" betelepítését stb. kínálja.
Válasz erre
1
0
chief Bromden
2026. február 10. 11:05
Valahogy így, a Tisza teljes gőzzel, a Fidesz félgőzzel.
Válasz erre
1
0
Egyszeriember
2026. február 10. 10:48
Nincs ebben semmi különös. Ha nyert volna, akkor természetesen a tiszás vagy legalábbis a Tisza által támogatott jelölt győzelméről lenne szó, s a Fidesz óriási vereségéről (s akkor a kormánypárti sajtó igyekezne kisebbíteni az érdemet). Így, hogy vesztett, természetesen a Tiszának semmi köze hozzá, soha nem is volt, de különben sem számít. Pedig számít. Ha mást nem, azt jól mutatja, hogy milyen szintű összefogásra és együttműködésre lehet számítani és mi lesz a vesztesekkel. Ugyanaz, ami a Márki-Zay vezette összefogással is volt.
Válasz erre
4
0
Reszelő Aladár
2026. február 10. 10:41
Én csak azt látom, hogy a tiszahívők teljesen ki vannak akadva azon, hogy nem nyertek meg egy olyan választást, amin el sem indultak. Akkor hogy ki lesznek akadva majd, amikor nem nyernek meg egy olyat, amit végre tényleg részt vettek.
Válasz erre
4
0
