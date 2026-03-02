Hiába volt ismét főszereplő Varga Barnabás, mégsem róla beszélnek Görögországban

„Egységesek maradunk, nagyobb egységgel folytatjuk. A segítőm azért kapott piros lapot, mert csak ő volt a mi kispadunktól ott, miközben a Volosztól húszan álltak ott. A félidőben azért mentem oda, hogy visszahívjam a játékosokat. Egyetlen rossz szót sem mondtam, csak magyarázatot kértem a szituációkra. Piros lap. A meccs végén azt mondta, hogy hallotta, hogy valamit szerbül mondtam. Büszke vagyok rá, hogy a görög játékvezetők tudnak szerbül. Ez az egész történet. Húsz éve vagyok edző. Sok tapasztalatom van a játékvezetőkkel. A kommunikáció játékosok, edzők és bírók között normális dolog. Magas szinten van egy kerete annak, hogy lehessen beszélni. Odamentem és megkérdeztem: el tudja magyarázni a helyzetet. Bumm, lap. Sok éve vagyok edző, egyértelmű, mi történik” – tette hozzá Nikolics.

Az AEK Athén a szintén 53 pontos Olimpiakosz mögött a második a tabellán, s már biztosan a négycsapatos bajnoki rájátszás résztvevője a piros-fehérekkel együtt.

A mérkőzés összefoglalója, Varga góljával és gólpasszával