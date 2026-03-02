Hiába volt ismét főszereplő Varga Barnabás, mégsem róla beszélnek Görögországban

Így még biztosan nem látta Varga Barnabást: elképesztő videó jelent meg a magyar játékosról Görögországban
Felkészültek a csatára.
A magyar válogatott csatár gólt szerzett és gólpasszt adott a Volosz elleni mérkőzésen. Varga Barnabás a nyolcadik mérkőzésén a negyedik találatát érte el, mégsem róla beszélnek Görögországban…
A görög labdarúgó-bajnokságban szereplő AEK Athén 2–2-es döntetlent játszott a kilencedik Volosz vendégeként, Varga Barnabás a 34. percben gólt fejelt.
A magyar válogatott csatár nyolcadik bajnoki mérkőzésén lépett pályára, és a negyedik találatát érte el. Később még egyszer betalált, ám ezt videózás után érvénytelenítették. Az AEK végül a 31 éves csatár 98. percben adott gólpasszával mentett pontot. A mérkőzés után Marko Nikolics, az AEK vezetőedzője dühösen nyilatkozott.
„Mit kommentáljak? Nyilvánvaló, mi történt. Van elég anyagotok, amiről éjjel-nappal írhattok a jövő hétig”
– fogalmazott dühösen Nikolics, utalva arra, hogy az első félidő végén csapatának befújtak egy tizenegyest, majd a videóbíró segítségével elvették azt. A szünetben a szerb edző piros lapot kapott.
„Egységesek maradunk, nagyobb egységgel folytatjuk. A segítőm azért kapott piros lapot, mert csak ő volt a mi kispadunktól ott, miközben a Volosztól húszan álltak ott. A félidőben azért mentem oda, hogy visszahívjam a játékosokat. Egyetlen rossz szót sem mondtam, csak magyarázatot kértem a szituációkra. Piros lap. A meccs végén azt mondta, hogy hallotta, hogy valamit szerbül mondtam. Büszke vagyok rá, hogy a görög játékvezetők tudnak szerbül. Ez az egész történet. Húsz éve vagyok edző. Sok tapasztalatom van a játékvezetőkkel. A kommunikáció játékosok, edzők és bírók között normális dolog. Magas szinten van egy kerete annak, hogy lehessen beszélni. Odamentem és megkérdeztem: el tudja magyarázni a helyzetet. Bumm, lap. Sok éve vagyok edző, egyértelmű, mi történik” – tette hozzá Nikolics.
Az AEK Athén a szintén 53 pontos Olimpiakosz mögött a második a tabellán, s már biztosan a négycsapatos bajnoki rájátszás résztvevője a piros-fehérekkel együtt.
A mérkőzés összefoglalója, Varga góljával és gólpasszával
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: Instagram/aekfc_official
