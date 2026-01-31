„Ez nincs rendjén!” – kőkemény véleményt mondott a volt montenegrói kormányfő Ukrajna EU-csatlakozásáról a Mandinernek!

Montenegrónak és az EU-nak is érdeke, hogy az ország csatlakozzon az Európai Unióhoz

A korábbi miniszterelnök szerint az Európai Unió egyértelműen sokat változott az utóbbi időben, de Montenegró számára továbbra is jó döntés teljesíteni az EU által állított feltételeket és csatlakozni a közösséghez, mivel azzal rengeteg lehetőséghez jutnak az ország lakosai – gondoljunk csak például a szabad mozgásra, a szabad kereskedelemre vagy az uniós forrásokra.

Ugyanakkor megjegyezte, nemcsak Montenegró, hanem az Európai Unió is jól járna az ország csatlakozásával.

Az emberi erőforrás és a kölcsönös szabad mozgás mellett az ország belépésével az unióba csökkennének a határok Horvátország és Görögország között, Albánia felvételével pedig megnyílna az egész folyosó. Ez többek között a tengeri és szárazföldi migráció kezelésének szempontjából is nagyon hasznos lehet, és jelentős terhet venne le akár Görögország válláról is.

Emellett az EU-s forrásoknak köszönhetően az ország számos fejlesztést vihet véghez az infrastruktúra, az egészségügy és az oktatás területén.

Elismerte viszont, hogy az Európai Unióban végbemenő változásokat sokan nem nézik jó szemmel, és azzal kritizálják, hogy túlságosan is bürokratikusan működik, és nem képes az innovációra. Szerinte ebben lehet igazság, ezért is fontos, hogy az unió szembenézzen a kihívásokkal, és megőrizze globális szerepét.