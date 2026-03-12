Ukrajna rálépett az útra, amely eddig nem várt veszélybe sodorhatja Magyarországot

A következmények az egészségügyben is megjelentek: mindössze 14 hónap alatt megduplázódott a sürgősségi ellátásra szorulók száma.

2020 után pedig – amikor engedélyezték a marihuána-tartalmú élelmiszereket – már háromszoros növekedést mértek. Különösen az idősebb lakosság körében jelentkeztek súlyos problémák.

A Drogkutató Intézet rámutat: az ukrán szabályozás elvileg szigorú. A kannabiszt tartalmazó készítmények csak orvosi receptre kaphatók, és kizárólag engedélyezett gyógyszertárak árusíthatják őket elektronikus recept alapján. A tapasztalat azonban más országokban azt mutatja, hogy a rendszer gyorsan túlterjeszkedhet az eredeti kereteken. Thaiföldön például hasonló szabályozást vezettek be, amely után rövid idő alatt 1,1 millió termesztési engedélyt adtak ki, és mintegy 6000 kannabisz-gyógyszertár nyílt. A helyzet végül annyira kaotikussá vált, hogy a 2022-ben elfogadott törvényt a súlyos társadalmi következmények miatt 2024 végén visszavonták.

A Drogkutató Intézet arra is felhívta a figyelmet: az ukrán törvény nemcsak a felhasználást engedélyezi, hanem a gyógyszeripari célú termesztést is. Amíg azonban a hazai termelés ki nem épül, addig importtal biztosítják az ellátást. Az Egészségügyi Minisztérium maga is elismerte, hogy a hazai termesztési rendszer kialakítása „időbe telik”.

Az intézet arra figyelmeztet: van azonban egy kevésbé tárgyalt következmény.