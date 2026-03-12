Ezek nem viccelnek: kitűzték az időpontot Ukrajna uniós csatlakozásáról, Tarasz Kacska alig várja a tárgyalásokat

Tizenkilencre lapot húzott Zelenszkij: a végén Putyin helyett Orbán adhat neki mattot
Eltaktikázta magát az ukrán elnök.
Hamarosan az összes klasztert megnyitják.
A Pravda szerint a Bizottság szépen halad a technikai szintű tárgyalásokkal (ahogy Marta Kos fogalmazott) Ukrajna uniós csatlakozása kapcsán: Az EU március 17-én, kedden „technikai tárgyalásokat” kezd Ukrajnával további három klaszterről.
Március 17-én az Ukrajna EU-csatlakozásáról szóló technikai szintű tárgyalások folytatásának („frontloading”) részeként az Európai Unió benyújtja Ukrajnának az utolsó három tárgyalási klaszter teljesítéséhez szükséges követelmények listáját. Ezt több EU-s forrás is jelentette az „European Truth” brüsszeli tudósítójának.
Március 17-től Ukrajna mind a hat tárgyalási klaszterben technikai szinten folytathat tárgyalásokat az EU-hoz való csatlakozásról.
Az EU tárgyalási pozícióinak Ukrajnának történő átadása a további három tárgyalási klaszter keretében szükséges reformokra és változtatásokra vonatkozó követelmények kapcsán, március 17-én, kedden délelőtt Brüsszelben, az Európai Unió Általános Ügyek Tanácsának ülése alkalmából történik majd. Ez egy informális találkozó lesz – jelentették az EuroPravda tudósítói.
Az eseményen várhatóan részt vesz Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese, Tarasz Kacska is.
Ezt is ajánljuk a témában
Eltaktikázta magát az ukrán elnök.
Nyitókép: JOHN THYS / AFP