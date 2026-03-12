Ft
03. 12.
csütörtök

Tarasz Kacska Brüsszel Ukrajna Európai Bizottság Európai Unió

Ezek nem viccelnek: kitűzték az időpontot Ukrajna uniós csatlakozásáról, Tarasz Kacska alig várja a tárgyalásokat

2026. március 12. 18:41

Hamarosan az összes klasztert megnyitják.

2026. március 12. 18:41
null

A Pravda szerint a Bizottság szépen halad a technikai szintű tárgyalásokkal (ahogy Marta Kos fogalmazott) Ukrajna uniós csatlakozása kapcsán: Az EU március 17-én, kedden „technikai tárgyalásokat” kezd Ukrajnával további három klaszterről.

Március 17-én az Ukrajna EU-csatlakozásáról szóló technikai szintű tárgyalások folytatásának („frontloading”) részeként az Európai Unió benyújtja Ukrajnának az utolsó három tárgyalási klaszter teljesítéséhez szükséges követelmények listáját. Ezt több EU-s forrás is jelentette az „European Truth” brüsszeli tudósítójának.

Március 17-től Ukrajna mind a hat tárgyalási klaszterben technikai szinten folytathat tárgyalásokat az EU-hoz való csatlakozásról.

Az EU tárgyalási pozícióinak Ukrajnának történő átadása a további három tárgyalási klaszter keretében szükséges reformokra és változtatásokra vonatkozó követelmények kapcsán, március 17-én, kedden délelőtt Brüsszelben, az Európai Unió Általános Ügyek Tanácsának ülése alkalmából történik majd. Ez egy informális találkozó lesz – jelentették az EuroPravda tudósítói.

Az eseményen várhatóan részt vesz Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese, Tarasz Kacska is.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

 

sober
2026. március 12. 19:38
Ukrajna? eu? soha! mint ahogy kirgizisztán sem lehet az eu tagja, meg sri lanka sem! aki ezt tagadja az fejben hibás! ez van!
bubi55
2026. március 12. 19:27
Biztos a német, belga és az egész EU-mag tapsikol örömében, a "menekültek mellet (tiszt a kivételnek) t majd a drogos hadsereg maffiát is a keblükre veszi, akik a elzárták az olcsó energiától is..., még jön a kétes élelmiszer keletről-nyugatról... A három fhürert meddig imádják még???
figyelő4322
2026. március 12. 19:11
Persze az jó lesz, ha a TEK és a (Magyarországon nem is tevékenykedő 🙄🤣) demokrá.CIA is nyitva tartja a szemét. Orbán Viktor szoros védelme most fontosabb, mint eddig bármikor, hiszen ilyen mocskos fenyegetések a múltban azért nem voltak jellemzőek. Az aranyborjú imádó kijevi maffia ugyanis MINDENRE képes! Már elvesztették a fejüket, és a vesztüket érzik.
rorshock
2026. március 12. 19:10
Remélem, hogy tényleg csak alig várja. Jobban ne nagyon!
