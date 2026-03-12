Ezek nem viccelnek: kitűzték az időpontot Ukrajna uniós csatlakozásáról, Tarasz Kacska alig várja a tárgyalásokat

A Pravda szerint a Bizottság szépen halad a technikai szintű tárgyalásokkal (ahogy Marta Kos fogalmazott) Ukrajna uniós csatlakozása kapcsán: Az EU március 17-én, kedden „technikai tárgyalásokat” kezd Ukrajnával további három klaszterről.

Március 17-én az Ukrajna EU-csatlakozásáról szóló technikai szintű tárgyalások folytatásának („frontloading”) részeként az Európai Unió benyújtja Ukrajnának az utolsó három tárgyalási klaszter teljesítéséhez szükséges követelmények listáját. Ezt több EU-s forrás is jelentette az „European Truth” brüsszeli tudósítójának.