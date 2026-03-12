Ezt nem láttuk jönni: itt a Magyar LMBT Szövetség 12 pontja a leendő kormány felé

De a dokumentum kitért az LMBT+ tartalmakhoz való hozzáférést korlátozó jogszabályok eltörlésére, illetve az LMBT+ témájú gyűlések törvényi tilalmának megszüntetésére is. A Szövetség szerint alapvető fontosságú, hogy a közösség tagjai szabadon férhessenek hozzá az őket érintő információkhoz, és korlátozás nélkül élhessenek a gyülekezés jogával.

Továbbá kiemelt követelés a transznemű emberek jogi nemelismerésének helyreállítása is. A szervezet önmeghatározáson alapuló, gyors, átlátható és hozzáférhető eljárást sürget a nem és a név hivatalos iratokban történő megváltoztatására. Emellett visszaállítanák a nemi identitás szerinti hátrányos megkülönböztetés tilalmát az egyenlő bánásmódról szóló törvényben, valamint újra létrehoznák az önálló Egyenlő Bánásmód Hatóságot – sorolták.

De egy régebbi követelés is előkerült. A családjogi kérdések terén a Magyar LMBT Szövetség a házasság intézményének megnyitását szorgalmazza az azonos nemű párok előtt. Ezzel együtt eltörölnék az örökbefogadásra és a mesterséges megtermékenyítésre vonatkozó diszkriminatív szabályokat is, továbbá jogi elismerést biztosítanának az azonos nemű párok és gyermekeik alkotta családok számára.

A javaslatcsomag az oktatás és az egészségügy területével is külön foglalkozott.