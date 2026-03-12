Ft
03. 12.
csütörtök
kormány lmbt + humenonline házasság alaptörvény követelés szövetség

Ezt nem láttuk jönni: itt a Magyar LMBT Szövetség 12 pontja a leendő kormány felé

2026. március 12. 16:50

A dokumentumban többek között a házasság intézményének megnyitását is szorgalmazzák az azonos nemű párok előtt.

2026. március 12. 16:50
null

Egyenlőség, láthatóság, elfogadás címmel tette közzé jogi és közpolitikai javaslatcsomagját a Magyar LMBT Szövetség a 2026-ban felálló kormányzat számára. A szervezet szerint átfogó változásokra van szükség annak érdekében, hogy Magyarországon érvényesüljenek az LMBT+ emberek alapvető jogai, és csökkenjen az őket érő hátrányos megkülönböztetés – közölte a Humenonline.

Mint írták, a javaslatok egyik központi eleme a jogállamiság helyreállítása, valamint az Alaptörvény diszkriminatív rendelkezéseinek eltörlése. A Szövetség azt szeretné, ha megszűnne „a kirekesztő házasság- és családfogalom”, valamint a transznemű és interszex embereket megbélyegző szabályozás.

Emellett azt is kezdeményezik, hogy 

az Alaptörvény nevesítetten tiltsa a szexuális irányultság és a nemi identitás szerinti hátrányos megkülönböztetést.

De a dokumentum kitért az LMBT+ tartalmakhoz való hozzáférést korlátozó jogszabályok eltörlésére, illetve az LMBT+ témájú gyűlések törvényi tilalmának megszüntetésére is. A Szövetség szerint alapvető fontosságú, hogy a közösség tagjai szabadon férhessenek hozzá az őket érintő információkhoz, és korlátozás nélkül élhessenek a gyülekezés jogával.

Továbbá kiemelt követelés a transznemű emberek jogi nemelismerésének helyreállítása is. A szervezet önmeghatározáson alapuló, gyors, átlátható és hozzáférhető eljárást sürget a nem és a név hivatalos iratokban történő megváltoztatására. Emellett visszaállítanák a nemi identitás szerinti hátrányos megkülönböztetés tilalmát az egyenlő bánásmódról szóló törvényben, valamint újra létrehoznák az önálló Egyenlő Bánásmód Hatóságot – sorolták.

De egy régebbi követelés is előkerült. A családjogi kérdések terén a Magyar LMBT Szövetség a házasság intézményének megnyitását szorgalmazza az azonos nemű párok előtt. Ezzel együtt eltörölnék az örökbefogadásra és a mesterséges megtermékenyítésre vonatkozó diszkriminatív szabályokat is, továbbá jogi elismerést biztosítanának az azonos nemű párok és gyermekeik alkotta családok számára.

A javaslatcsomag az oktatás és az egészségügy területével is külön foglalkozott. 

A Szövetség megerősítené a szexuális és emberi jogi nevelést a Nemzeti Alaptantervben és a kerettantervekben, illetve beépítené az LMBT+ emberekkel kapcsolatos ismereteket az életkornak megfelelő oktatásba.

Emellett betiltaná az interszex embereken beleegyezésük nélkül végzett úgynevezett „normalizáló műtéteket”, valamint a szexuális irányultság vagy nemi identitás megváltoztatását célzó „konverziós terápiákat” – írta a lap.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Ronaldo Silva / AFP

