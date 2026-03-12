Ft
Szijjártó Péter: Zelenszkij főszereplő lett a kampányban, ő akarja megalakítani a következő magyar kormányt

2026. március 12. 15:12

Az ukrán elnök el akarja takarítani az útból Orbán Viktor miniszterelnököt.

2026. március 12. 15:12
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a választási kampány főszereplőjévé vált, ugyanis ő akarja megalakítani a következő kormányt, és ezért el akarja takarítani az útból Orbán Viktor miniszterelnököt – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető újságírói kérdésekre válaszolva arról számolt be, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már a magyar parlamenti választási kampány főszereplőjévé vált, 

az az ambíciója, hogy a következő magyar kormányt ő alakítsa meg, ezért el akarja takarítani az útból Orbán Viktor miniszterelnököt.

„A neki címzett halálos fenyegetés elfogadhatatlan, s minden kulturált és civilizált vita határain túlmegy. Az is az ukrán minden áron történő beavatkozást mutatja, hogy Zelenszkij előreküldte a verőlegényeit, akik most már a miniszterelnök családját fenyegetik” – vélekedett.

„Gyerekeket fenyegetni egy politikai vita miatt borzasztóan bárdolatlan, civilizálatlan és kulturálatlan jelenség, én azt gondolom” – folytatta.

„Szeretném világossá tenni mindenki számára, hogy minket, magyarokat megzsarolni nem lehet. Magyarország nem adja fel az érdekeinek a képviseletét, nem adja fel a szuverenitását, nem engedjük, hogy az ország háborúba menjen, ezért arra kérek mindenkit, hogy álljunk ki Magyarország szuverenitása, béke és biztonsága mellett, és vasárnap legyen ott mindenki a békemeneten, ahol együtt megmutathatjuk, hogy nincs az a zsarolás, amellyel szemben Magyarország meghátrálna” – tette hozzá.

Szijjártó Péter a Tisza Párt hallgatásával kapcsolatban aláhúzta, hogy annak oka egyszerű: 

az ukrán elnök a Tisza Párt politikusaiból akar alakítani kormányt Magyarországon, Volodimir Zelenszkij és a Tisza Párt között folyamatos egyeztetés van, ők összehangolják a tevékenységüket.

„Zelenszkijnek az érdeke, hogy a Tisza Párt nyerje a választást, ezért a Tisza Párttól semmifajta Zelenszkijtől történő elhatárolódást, vagy vele való vitát nem érdemes várni” – fogalmazott.

Ezután a Barátság kőolajvezeték állapotát vizsgáló magyar delegáció kijevi útját illetően azt mondta el, hogy a küldöttség látogatását hivatalosan is jelezték az ukrán külügyminisztérium számára.

„Kértük a lehetőséget a hivatalos találkozókra, hiszen ez a delegáció azért ment, hogy meggyőződjön a Barátság kőolajvezeték állapotáról” – tudatta.

„A Barátság kőolajvezeték alkalmas a szállításra, kizárólag Zelenszkij politikai döntése miatt nem indult újra a kőolajszállítás Magyarország felé. Az ukránok nem elégednek meg egy olajblokáddal, egy teljes energiablokád alá akarják vonni Magyarországot, ezért támadták meg többször is a Török Áramlat gázvezetéket, amely Magyarországra földgázt hoz” – emelte ki.

„Hogyha az ukránok az olaj- mellett gázblokád alá is tudják venni Magyarországot, az azt jelentené, hogy itt Magyarországon a családok rezsiköltségei azonnal a háromszorosára növekednének, hiszen a rezsicsökkentés alapját az olcsó orosz olaj és gáz jelenti” – jegyezte meg.

A miniszter végül az „aranykonvoj” kapcsán kifejtette, hogy „továbbra is pánik van Ukrajnában, hiszen nyilvánvaló, hogy mindenki, aki józanul gondolkodik, látja, hogy itt valami nem stimmel”.

„Nyilvánvaló, hogy azok az ukrán reakciók, amelyek eddig megszülettek, azt mutatják, hogy mindenképpen titkolni akarják a Magyarországon mozgatott több százmillió dollár és euró célját, titkolják a címzetteket és titkolják, hogy ezt a hatalmas mennyiségű készpénzt mire akarták vagy akarják használni itt Magyarországon” – hangsúlyozta.

Nem kell összeesküvéselmélet-hívőnek lennie valakinek ahhoz, hogy egy gondolatban társítsa a folyamatos ukrán beavatkozási szándékot, a Tisza Párt elnökének húszmilliárd forintos kampányra vonatkozó megnyilvánulását, és ennek a több százmillió eurónak és dollárnak a Magyarországra történő fuvarozását. 

Reméljük, hogy ukrán válaszok híján a magyar hatóságok felderítik hamarosan az arany konvoj mögött álló okokat” – összegzett.

(MTI)

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály / Kaiser Ákos / MTI

Csubszi
2026. március 12. 15:31
A hülye ukrán náciknak és EU-s cselédjeiknek nem fér a csökött agyukba, hogy nem egy emberen múlik, hanem 6 millió Orbánon, hogy marad a FIDESZ!
Válasz erre
0
0
falcatus-2
2026. március 12. 15:28
„A Barátság kőolajvezeték alkalmas a szállításra, kizárólag Zelenszkij politikai döntése miatt nem indult újra a kőolajszállítás Magyarország felé...." ..és nem is fog akárki nyerné a választást. Amíg a Mefisztót le nem tolja valaki a sakktábláról nem is fog semmi változni.
Válasz erre
1
0
csulak
2026. március 12. 15:27
Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
0
0
freely
2026. március 12. 15:26
"Az ukrán elnök el akarja takarítani az útból Orbán Viktor miniszterelnököt." Nem kell neki fáradoznia, erre mi is képesek vagyunk.
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!