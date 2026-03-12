Szijjártó Péter: Zelenszkij főszereplő lett a kampányban, ő akarja megalakítani a következő magyar kormányt

„Gyerekeket fenyegetni egy politikai vita miatt borzasztóan bárdolatlan, civilizálatlan és kulturálatlan jelenség, én azt gondolom” – folytatta.

„Szeretném világossá tenni mindenki számára, hogy minket, magyarokat megzsarolni nem lehet. Magyarország nem adja fel az érdekeinek a képviseletét, nem adja fel a szuverenitását, nem engedjük, hogy az ország háborúba menjen, ezért arra kérek mindenkit, hogy álljunk ki Magyarország szuverenitása, béke és biztonsága mellett, és vasárnap legyen ott mindenki a békemeneten, ahol együtt megmutathatjuk, hogy nincs az a zsarolás, amellyel szemben Magyarország meghátrálna” – tette hozzá.

Szijjártó Péter a Tisza Párt hallgatásával kapcsolatban aláhúzta, hogy annak oka egyszerű:

az ukrán elnök a Tisza Párt politikusaiból akar alakítani kormányt Magyarországon, Volodimir Zelenszkij és a Tisza Párt között folyamatos egyeztetés van, ők összehangolják a tevékenységüket.

„Zelenszkijnek az érdeke, hogy a Tisza Párt nyerje a választást, ezért a Tisza Párttól semmifajta Zelenszkijtől történő elhatárolódást, vagy vele való vitát nem érdemes várni” – fogalmazott.