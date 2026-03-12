Egyre kínosabb: bármennyire erőltetik, egyáltalán nem megy a Tiszának a választásokon

Példátlan fenyegetés Zelenszkijtől: a nagy terv része, erre készül Kijev és Brüsszel (VIDEÓ)
Az Európai Unió ezzel a lépéssel buktatá meg Orbán Viktor kormányát.
Sorra bukják el az időköziket az ellenzéki politikusok.
Finoman szólva sem szerepel jól a választásokon a Tisza Párt, az ellenzéki formációhoz köthető ellenzéki indulók eddig sorra szerepeltek le az időköziken, az állításukkal szemben nincs kormányváltó hangulat, hiszen folyamatosan a Fidesz jelöltjei húzzák be a kiírt választásokat. Legutóbb most vasárnap, a Kazincbarcika 7. számú egyéni választókerületében kiírt időközit nyerte meg a Fidesz-KDNP jelöltje.
A Városvédő Egyesület jelöltje, aki egy helyi Tisza-sziget tagja, és saját bevallása szerint tiszások is támogatták, az utolsó helyen végzett 20,46 százalékkal. A baloldali vezetésű Kazincbarcikán 2006 óta mindössze három alkalommal tudott egyéni választókerületet nyerni a Fidesz. Érdekesség, hogy a 444 a választást előtt azt írta, az időközin a Fidesz csak a harmadik erő lehet majd, a valóság azonban egészen más lett.
A Magyar Nemzet készített egy listát, melyek voltak a közelmúlt időközijei, ezeken rendre a kormánypárt győzedelmeskedett.
Februárban a balmazújvárosi időközi választáson magas részvételi arány mellett Nagy Zoltán, a kormánypárt jelöltje nyert, a szavazatok 47 százalékát szerezte meg. Ellenfele, az ellenzéki pártok által támogatott, helyi ellenzéki egyesület jelöltje, a Tisza-szimpatizáns Molnár Péter volt, aki a voksok 43 százalékát kapta meg. Egy harmadik, független jelölt kilenc százalékot kapott.
Országos jelentőségűnek harangozták be korábban azt az időközit, hiszen a kormánypárt ellen nem indított jelöltet az ellenzék, hogy esélye legyen a helyi egyesület politikusának, aki ugyan papíron még nem volt a Tisza jelöltje, de a választók így kezelték. Idén a Tolna vármegyei Kalaznón is tartottak időközi választást, ahol a korábbi Fidesz–KDNP-s polgármester, Mayer-Kovács Mónika győzedelmeskedett.
Tavaly januárban a Fidesz-KDNP komoly erődemonstrációt tartott a Tolna 2-es oevk-ban, ahol Potápi Árpád János halála miatt kiírt időközin Csibi Krisztina 63 százalékos, fölényes győzelmet aratott az ellenzéki kihívóval szemben.
Budapest sem maradt ki, hiszen Józsefvárosban szeptemberben a kormánypártok hatalmas győzelmet arattak, miután Kozma Lajos, a Fidesz–KDNP jelöltje a szavazatok 52 százalékával nyert Budapest VIII. kerületének 9. számú egyéni választókerületében.
Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Nyitókép: Kiss Gábor/MTI