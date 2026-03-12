Ft
03. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt fidesz - kdnp fidesz Magyar Péter választás

Egyre kínosabb: bármennyire erőltetik, egyáltalán nem megy a Tiszának a választásokon

2026. március 12. 13:27

Sorra bukják el az időköziket az ellenzéki politikusok.

2026. március 12. 13:27
null

Finoman szólva sem szerepel jól a választásokon a Tisza Párt, az ellenzéki formációhoz köthető ellenzéki indulók eddig sorra szerepeltek le az időköziken, az állításukkal szemben nincs kormányváltó hangulat, hiszen folyamatosan a Fidesz jelöltjei húzzák be a kiírt választásokat. Legutóbb most vasárnap, a Kazincbarcika 7. számú egyéni választókerületében kiírt időközit nyerte meg a Fidesz-KDNP jelöltje. 

A Városvédő Egyesület jelöltje, aki egy helyi Tisza-sziget tagja, és saját bevallása szerint tiszások is támogatták, az utolsó helyen végzett 20,46 százalékkal. A baloldali vezetésű Kazincbarcikán 2006 óta mindössze három alkalommal tudott egyéni választókerületet nyerni a Fidesz. Érdekesség, hogy a 444 a választást előtt azt írta, az időközin a Fidesz csak a harmadik erő lehet majd, a valóság azonban egészen más lett. 

A Magyar Nemzet készített egy listát, melyek voltak a közelmúlt időközijei, ezeken rendre a kormánypárt győzedelmeskedett.

Februárban a balmazújvárosi időközi választáson magas részvételi arány mellett Nagy Zoltán, a kormánypárt jelöltje nyert, a szavazatok 47 százalékát szerezte meg. Ellenfele, az ellenzéki pártok által támogatott, helyi ellenzéki egyesület jelöltje, a Tisza-szimpatizáns Molnár Péter volt, aki a voksok 43 százalékát kapta meg. Egy harmadik, független jelölt kilenc százalékot kapott.

Országos jelentőségűnek harangozták be korábban azt az időközit, hiszen a kormánypárt ellen nem indított jelöltet az ellenzék, hogy esélye legyen a helyi egyesület politikusának, aki ugyan papíron még nem volt a Tisza jelöltje, de a választók így kezelték. Idén a Tolna vármegyei Kalaznón is tartottak időközi választást, ahol a korábbi Fidesz–KDNP-s polgármester, Mayer-Kovács Mónika győzedelmeskedett.

Tavaly januárban a Fidesz-KDNP komoly erődemonstrációt tartott a Tolna 2-es oevk-ban, ahol Potápi Árpád János halála miatt kiírt időközin Csibi Krisztina 63 százalékos, fölényes győzelmet aratott az ellenzéki kihívóval szemben. 

Budapest sem maradt ki, hiszen Józsefvárosban szeptemberben a kormánypártok hatalmas győzelmet arattak, miután Kozma Lajos, a Fidesz–KDNP jelöltje a szavazatok 52 százalékával nyert Budapest VIII. kerületének 9. számú egyéni választókerületében. 

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: Kiss Gábor/MTI

 

csulak
2026. március 12. 15:35
csak a 2 evi hazudozasaikra kerul nemsokara feny ! Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA !
Válasz erre
1
0
pot_ember
2026. március 12. 15:03
Nálunk (gondolom mindenhol így van) a képviselőjelölt plakátokon, mint valami útszéli gyepmester, a jelölt mögül figyel a messiás. Olyan tiszás plakát nem is lehet amin MP nem szerepel. Szép új világot akarnak ránk erőltetni.
Válasz erre
4
0
madre79
2026. március 12. 14:48
Nem Budapesten lakom, csak köze hozzá! Ma bementem a citybe! DK-s Klára képei viszik prímet, a franc tudja hány %-os pártocska tele rakta a várost Gyurcsánynéval! Hányadék az egész!
Válasz erre
3
0
vez-ker
2026. március 12. 14:16
Ürgebőrbe vart Putyin ügynökök szavaztak a fideszre
Válasz erre
2
0
