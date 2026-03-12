Egyre kínosabb: bármennyire erőltetik, egyáltalán nem megy a Tiszának a választásokon

Finoman szólva sem szerepel jól a választásokon a Tisza Párt, az ellenzéki formációhoz köthető ellenzéki indulók eddig sorra szerepeltek le az időköziken, az állításukkal szemben nincs kormányváltó hangulat, hiszen folyamatosan a Fidesz jelöltjei húzzák be a kiírt választásokat. Legutóbb most vasárnap, a Kazincbarcika 7. számú egyéni választókerületében kiírt időközit nyerte meg a Fidesz-KDNP jelöltje.

A Városvédő Egyesület jelöltje, aki egy helyi Tisza-sziget tagja, és saját bevallása szerint tiszások is támogatták, az utolsó helyen végzett 20,46 százalékkal. A baloldali vezetésű Kazincbarcikán 2006 óta mindössze három alkalommal tudott egyéni választókerületet nyerni a Fidesz. Érdekesség, hogy a 444 a választást előtt azt írta, az időközin a Fidesz csak a harmadik erő lehet majd, a valóság azonban egészen más lett.