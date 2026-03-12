„Irigységnek helye nincs” – a lesajnált Real Madriddal egyenlők a Fradi esélyei, rengeteg pénz forog kockán

A Ludogoreccel szemben sikerrel megvívott párharc után a Ferencváros labdarúgócsapata csütörtökön hazai pályán játssza a Braga elleni Európa-liga-nyolcaddöntő első mérkőzését (21 óra, M4 Sport). A párosításnak nem a Fradi az esélyese, de a magyar bajnoki címvédő ebben az idényben többször is bebizonyította már, hogy a pályán képes eltüntetni azokat a különbségeket, amelyek a játékoskeret minőségét és a költségvetést tekintve a riválisok javára szólnak. Az újbóli továbbjutáshoz ugyanilyen bravúrra lesz szükség a Portugália negyedik legerősebbjeként számon tartott együttessel szemben, amely 15 évvel ezelőtt, a 2010–2011-es kiírásban döntős volt a második számú nemzetközi kupasorozatban.

A Fradi szerdán a népligeti sportkomplexumban tartotta a Braga elleni meccs előtti utolsó edzését / Fotó: MTI / Hegedüs Róbert

A Braga az El alapszakaszában a hatodik helyen végzett, két ponttal gyűjtött többet a 12.-ként záró FTC-nél (17, illetve 15). Otthon legyőzte a holland Feyenoordot (1–0), a szerb Crvena zvezdát (2–0) és kaput eltaláló lövés nélkül (!), egy öngóllal az angol Nottingham Forestet (1–0) is – a sorból a belga Genk elleni mérkőzés a vereség és a gólok száma miatt is kilóg (3–4). A piros-fehér színei miatt a „portugál Arsenalként” is emlegetett alakulat idegenben veretlen maradt, a skót Celticet (2–0) és a francia Nice-t (1–0) megverte, míg a szintén skót Rangersszel (1–1) és a holland Go Ahead Eaglesszel (0–0) döntetlent játszott.