„Irigységnek helye nincs” – a lesajnált Real Madriddal egyenlők a Fradi esélyei, rengeteg pénz forog kockán

„Még így is könnyebb a dolgunk” – elegánsabb lett a magyar válasz, mint a lesújtó portugál vélemény
A portugál futballt jól ismerő Fradi-legenda, Lipcsei Péter a várakozásairól beszélt a Mandinernek.
Csütörtökön az Európa-ligában is lejátsszák a nyolcaddöntő első mérkőzéseit. A nemzetközi porondon már több mint 15 millió eurót kereső Fradi a Braga ellen is bravúrra készül.
A Ludogoreccel szemben sikerrel megvívott párharc után a Ferencváros labdarúgócsapata csütörtökön hazai pályán játssza a Braga elleni Európa-liga-nyolcaddöntő első mérkőzését (21 óra, M4 Sport). A párosításnak nem a Fradi az esélyese, de a magyar bajnoki címvédő ebben az idényben többször is bebizonyította már, hogy a pályán képes eltüntetni azokat a különbségeket, amelyek a játékoskeret minőségét és a költségvetést tekintve a riválisok javára szólnak. Az újbóli továbbjutáshoz ugyanilyen bravúrra lesz szükség a Portugália negyedik legerősebbjeként számon tartott együttessel szemben, amely 15 évvel ezelőtt, a 2010–2011-es kiírásban döntős volt a második számú nemzetközi kupasorozatban.
A Braga az El alapszakaszában a hatodik helyen végzett, két ponttal gyűjtött többet a 12.-ként záró FTC-nél (17, illetve 15). Otthon legyőzte a holland Feyenoordot (1–0), a szerb Crvena zvezdát (2–0) és kaput eltaláló lövés nélkül (!), egy öngóllal az angol Nottingham Forestet (1–0) is – a sorból a belga Genk elleni mérkőzés a vereség és a gólok száma miatt is kilóg (3–4). A piros-fehér színei miatt a „portugál Arsenalként” is emlegetett alakulat idegenben veretlen maradt, a skót Celticet (2–0) és a francia Nice-t (1–0) megverte, míg a szintén skót Rangersszel (1–1) és a holland Go Ahead Eaglesszel (0–0) döntetlent játszott.
Az eredményekből kiolvasható, hogy a Braga védekezése stabil lábakon áll, a ligaszakaszban lejátszott nyolc meccséből hatot lehozott kapott gól nélkül. Nem véletlenül írja azt az UEFA honlapja a csapatról, hogy a jelenlegi évadban az Európa-liga-találkozókra időzíti a legjobb formáját. A hazai színtéren ugyanakkor bizonyítja, hogy a támadósora is veszélyes, az eddigi 25 mérkőzésén 52 gólt szerzett, ezzel a Sporting CP (64) és a Benfica (53) mögött harmadik a vonatkozó rangsorban, megelőzve a bajnoki éllovas Portót (49).
A Braga vezetőedzője a mostani idénytől kezdődően a 43 esztendős spanyol Carlos Vicens, aki 2021 és 2025 között Pep Guardiola segítőjeként a Manchester Citynél dolgozott. A keret legértékesebb játékosa a Transfermarkt által 20 millió euróra becsült uruguayi Rodrigo Zalazar, aki ebben az évadban minden sorozatot figyelembe véve már 21 gólt és 6 gólpasszt jegyzett. Rajta kívül másik négy játékos,
értéke éri el a 10 millió eurót, de összesen 19 futballista van a keretben, akit többre taksálnak, mint a Ferencváros három legértékesebb játékosát, Ibrahim Cissét, Gabi Kanikovszkit és Mohammed Abu Fanit (3-3 millió euró).
A Braga játékosállományának értéke (146,4 millió euró) több mint háromszorosa a Fradiénak (43,38 millió euró).
A statisztikai adatokkal foglalkozó Opta szuperszámítógépe szerint a párharc előtt a portugál csapatnak 66, az FTC-nek 34 százalék az esélye a továbbjutásra, ezzel a nyolc párharc közül – szigorúan a számok alapján – ez tűnik a harmadik leginkább egyértelműnek az Aston Villa–Lille (77–23) és a Betis–Panathinaikosz (69–31) után. De ennek már csak azért sem érdemes nagy jelentőséget tulajdonítani, mert előzetesen a Real Madridnak is körülbelül ugyanennyi esélyt adott a komputer a Manchester City ellen a Bajnokok Ligájában, és jól tudjuk, abban a párosításban milyen eredménnyel zárult az első mérkőzés…
A football-coefficient.eu összesítése alapján
a Ferencváros eddig 15,2 millió eurót (nagyjából 6 milliárd forintot) keresett a nemzetközi porondon ebben a kiírásban, ez hozzávetőlegesen a harmada-negyede a klub éves költségvetésének, amely 20 milliárd forint körül mozog.
Ebben az összegben benne van, amit a Fradi a tavaly nyári selejtezők során, valamint az Európa-liga főtábláján a győzelmekkel, a döntetlenekkel, az alapszakaszban elért helyezésével, a playoffba jutással és a Ludogorec elleni párbaj megnyerésével kasszírozott. A negyeddöntőbe kerülés további 2.5, az elődöntő 4.5, a döntő 7, a végső győzelem 6 millió eurót érne.
Összehasonlítási alapként: az FTC a 2025–2026-os idényben mostanáig a 37. legtöbb pénzt gyűjtötte az UEFA égisze alá tartozó versenysorozatokban – többet, mint például a Lyon (12,7 millió euró), a Fenerbahce (12,1), a Porto (11,7), a Braga (11,6), a Roma (11,3) vagy épp a Nottingham Forest (10,6). A listán az Arsenal (59,4) az első, a Bayern München (56,9) a második és a Liverpool (54,4) a harmadik.
Irigységnek helye nincs. Igen, a Ferencváros magyar szinten sok pénzt keres a nemzetközi eredményeivel és a legismertebb magyar klub lett, de ez egy tizenöt éves munkának az eredménye. Bárkinek nyitva van az ajtó, és meg lehet csinálni ugyanezt a munkát, ahelyett, hogy irigykedne
– mondta a minap ezzel kapcsolatban Orosz Pál, az FTC vezérigazgatója a Nemzeti Sporton futó Sportország című műsorban.
Ha a Fradi túljutna a Bragán, a negyeddöntőben a Betisszel vagy a Panathinaikosszal találkozna. Előbbi spanyol csapattól az Európa-liga 2021–2022-es évadának csoportkörében itthon (1–3) és idegenben (0–2) is kikapott, a görög együttessel pedig a mostani kiírás alapszakaszában döntetlent játszott (1–1).
EURÓPA-LIGA, NYOLCADDÖNTŐ
ELSŐ MÉRKŐZÉS
Március 12., csütörtök
21.00: Ferencváros–Braga (Tv: M4 Sport)
VISSZAVÁGÓ
Március 18., szerda
16.30: Braga–Ferencváros (Tv: M4 Sport)
Nyitókép: MTI / Szigetváry Zsolt
