Brüsszelben már az újabb Fidesz-győzelemről beszélnek: „az orosz beavatkozásról szóló állítások cinikusak és veszélyesek”

Magyarország egy klasszikus ütközőzóna: újra asztalon az orosz beavatkozás kártyája (VIDEÓ)
Remekül illeszkedik az ellenzék választási kampányának logikájába: látványos, félelmetes, és pont annyira homályos, hogy bármit bele lehessen magyarázni.
Az MCC Brussels szerint olyan narratívát alakítanak ki bizonyos médiumok és kutatóintézetek, amelyek megalapozhatnak annak, hogy a Fidesz győzelme alapján a vesztes csalást kiálthasson.
Az MCC Brussels sajtóközleményét változtatás nélkül közöljük.
A Democracy Interference Observatory (DIO), az MCC Brussels projektje, amelynek célja az európai választási beavatkozások dokumentálása, komoly aggodalmát fejezi ki a magyarországi parlamenti választásokkal kapcsolatos médiában és a politikai diskurzusban megjelenő narratívák miatt.
Az elmúlt napokban számos nagy horderejű riport és kommentár több, egymást átfedő állítást is a választási tudósítások középpontjába állított: hogy Oroszország titokban azon dolgozik, hogy a Fidesz hatalmon maradjon, hogy a mesterséges intelligencia által generált tartalom rendkívüli demokratikus vészhelyzetet teremtett, és hogy a választások már annyira torzultak, hogy hitelességük kétségessé vált. Ezek súlyos vádak, amelyek komoly bizonyítékokat igényelnek. Azonban túl gyakran nem mutattak be ilyen bizonyítékokat.
A legutóbbi riportok a Kremlhez kapcsolódó erőfeszítéseket állítanak a magyar választások befolyásolására, de ezek az állítások nagyrészt névtelen forrásokra és olyan állításokra támaszkodnak, amelyeket nyilvánosan elérhető bizonyítékok nem támasztanak alá.
A Politico is felhasznált ellenzéki állításokat, miszerint az orosz titkosszolgálat részt vesz a mesterséges intelligencia által generált rágalmazó tartalmak létrehozásában – amit a Fidesz tagad –, miközben egyértelmű bizonyítékok nélkül állítja, hogy létezik egy összehangolt magyar–orosz dezinformációs kampány.
Ugyanakkor egyes médiumok kritika nélkül kezelik a pártpolitikai, ellenzékpárti közvélemény-kutatásokat, mintha azok független elemzések lennének, míg a szélesebb körű kommentárok egyre inkább azt sugallják, hogy Magyarországnak puccshoz hasonló, az eredmény elutasításával járó helyzetekkel kell szembenéznie.
Számos fejlemény illusztrálja, hogyan alakul ki ez a narratív környezet.
Először is, az orosz választási beavatkozásról szóló állításokat a VSquare nyomozó újságírói, különösen Panyi Szabolcs újságírói jelentései népszerűsítik. Ezek a riportok elsősorban névtelen hírszerzési forrásokra támaszkodnak, miközben alig mutatnak be nyilvánosan ellenőrizhető bizonyítékokat a koordinált választási manipulációra.
A VSquare maga is olyan szervezetek hálózatán belül működik, amelyeket nyugati kormányzati és kvázi kormányzati finanszírozási csatornák támogatnak, beleértve az USAID-hez és a German Marshall Fundhoz kapcsolódó programokat, ami jogos kérdéseket vet fel a külső finanszírozású szereplők szerepéről a kampányidőszak narratívájának alakításában.
Másodszor, az elmúlt hónapokban fokozódott a feltételezett AI-generált „deepfake”-ekkel kapcsolatos morális pánik. Ezt a narratívát elsősorban a Lakmusz, egy magyar tényellenőrző szervezet terjesztette, amely az EU által finanszírozott Magyar Digitális Média Megfigyelőközpont (HDMO) része, amely maga is az Európai Digitális Média Megfigyelőközpont (EDMO) hálózatához tartozik. Bár az online térben keringő elszigetelt manipulált képek alapos vizsgálatot érdemelnek,
a rendelkezésre álló bizonyítékok nem utalnak olyan szisztematikus dezinformációs kampányra, amely képes lenne befolyásolni egy országos választást.
Harmadszor, több széles körben közzétett közvélemény-kutatás jelentős előnyt mutatott az ellenzéki Tisza párt számára. A legismertebb közvélemény-kutatók közül kettő – a Republikon és a 21 Research Center – európai intézményi forrásokhoz kapcsolódó finanszírozási ökoszisztémákban működik. Bár a közvélemény-kutatás a demokratikus politika legitim része,
a külső finanszírozású kutatási környezetben előállított főbb adatok kockázatot jelentenek, hogy részévé válnak annak a narratívának, amely a választási eredmények hitelességéről és legitimitásáról folyik.
A Demokrácia Beavatkozás Megfigyelőközpont szorosan figyelemmel kíséri a magyar választásokba való esetleges külföldi beavatkozást. De döntő különbség van az online szatíra vagy manipulált tartalom létezésének dokumentálása, és az a megelőző narratíva kialakítása között, hogy a választás maga illegitim, vagy döntő mértékben Oroszország által alakított.
Richard Schenk, az MCC Brüsszel kutatója, aki a DIO kezdeményezésen dolgozik, így nyilatkozott: „Az orosz beavatkozásról szóló állítások cinikusak, képmutatóak és mindenekelőtt veszélyesek. Cinikusak, mert névtelen források, spekulációk és politikai álláspontot tükröző kommentárok kerülnek újrahasznosításra, mintha azok bizonyított tények lennének. Ha ilyen súlyos állítások hangzanak el egy országos választásról, a bizonyítási tehernek rendkívül magasnak kell lennie.
Képmutatóak, mert sokan azok közül, akik most a beavatkozásról figyelmeztetnek, sokkal kevésbé őszinték azzal kapcsolatban, hogy az uniós intézmények és az EU-hoz kapcsolódó szereplők milyen mértékben alakítják már most a választási környezetet – a nyilvános narratíva kezelése, a digitális szabályozás, az intézményi nyomásgyakorlás és a választások előtti online beszédre vonatkozó koordináció révén.
Veszélyesek pedig azért, mert kockázatot jelentenek a választások érvénytelenítésére még azok megtartása előtt.
Európa már látta, hogy a kiterjedt és gyengén alátámasztott beavatkozási narratívák hogyan használhatók fel rendkívüli intézkedések, többek között a demokratikus folyamatok megszüntetésének igazolására. Ezért a magyarországi meggondolatlan spekulációk különösen felelőtlenek."
A Megfigyelőközpontot aggasztják azok a törekvések is, amelyek a kampánykommunikáció körül rendkívüli válsághangulatot próbálnak kelteni. Az AI által generált tartalmakat gondosan és arányosan kell vizsgálni, nem pedig bevonni egy szélesebb körű morális pánikba, amelyben a szatíra, a propaganda, a félrevezető információk és a külföldi beavatkozás politikai célokból összekeverednek.
Hasonlóképpen, a közvélemény-kutatások sem válhatnak az információs háború részévé.
A nagy nyilvánosságot kapó adatok alakíthatják azt a képet, hogy mely választási eredmény tekinthető valószínűnek vagy legitimnek, különösen egy olyan légkörben, amely máris telített manipulációs és külföldi befolyásról szóló állításokkal. Egyértelmű narratíva alakul ki arról, hogy a magyar ellenzék messze vezet a választási versenyben. Ez az állítás azonban megkérdőjelezhető pontosságú közvélemény-kutatásokon alapul. Ezt máris feltételezett bizonyítékként mutatják be arra, hogy Orbán esetleges győzelme eleve gyanús lenne.
A központi demokratikus elv egyszerű: a magyar választóknak szabadon kell tudniuk választani kormányukat, rejtett beavatkozás nélkül, de anélkül is, hogy előre megpróbálnák aláásni az eredmény iránti bizalmat névtelen vádakkal, médiaszensációkkal, intézményi jelzésekkel és narratív ellenőrzéssel.
A Democracy Interference Observatory, az MCC Brüsszel projektje felszólítja minden felet – beleértve a médiát, a politikai szereplőket, az uniós intézményeket, a nem kormányzati szervezeteket és a külföldi tisztviselőket –, hogy komoly állítások esetén tegyék közzé a bizonyítékokat, tartózkodjanak a szavazást előre megkérdőjelező spekulatív narratíváktól, és tartsák tiszteletben azt a demokratikus normát, hogy a választásokat átlátható bizonyítékok és törvényes eljárások alapján kell megítélni, nem pedig a hangulat alapján.
Nyitókép: Unsplash
Ezt is ajánljuk a témában
Remekül illeszkedik az ellenzék választási kampányának logikájába: látványos, félelmetes, és pont annyira homályos, hogy bármit bele lehessen magyarázni.