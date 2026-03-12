Brüsszelben már az újabb Fidesz-győzelemről beszélnek: „az orosz beavatkozásról szóló állítások cinikusak és veszélyesek”

Ugyanakkor egyes médiumok kritika nélkül kezelik a pártpolitikai, ellenzékpárti közvélemény-kutatásokat, mintha azok független elemzések lennének, míg a szélesebb körű kommentárok egyre inkább azt sugallják, hogy Magyarországnak puccshoz hasonló, az eredmény elutasításával járó helyzetekkel kell szembenéznie.

Számos fejlemény illusztrálja, hogyan alakul ki ez a narratív környezet.

Először is, az orosz választási beavatkozásról szóló állításokat a VSquare nyomozó újságírói, különösen Panyi Szabolcs újságírói jelentései népszerűsítik. Ezek a riportok elsősorban névtelen hírszerzési forrásokra támaszkodnak, miközben alig mutatnak be nyilvánosan ellenőrizhető bizonyítékokat a koordinált választási manipulációra.

A VSquare maga is olyan szervezetek hálózatán belül működik, amelyeket nyugati kormányzati és kvázi kormányzati finanszírozási csatornák támogatnak, beleértve az USAID-hez és a German Marshall Fundhoz kapcsolódó programokat, ami jogos kérdéseket vet fel a külső finanszírozású szereplők szerepéről a kampányidőszak narratívájának alakításában.

Másodszor, az elmúlt hónapokban fokozódott a feltételezett AI-generált „deepfake”-ekkel kapcsolatos morális pánik. Ezt a narratívát elsősorban a Lakmusz, egy magyar tényellenőrző szervezet terjesztette, amely az EU által finanszírozott Magyar Digitális Média Megfigyelőközpont (HDMO) része, amely maga is az Európai Digitális Média Megfigyelőközpont (EDMO) hálózatához tartozik. Bár az online térben keringő elszigetelt manipulált képek alapos vizsgálatot érdemelnek,