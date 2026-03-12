Ft
Ft
17°C
3°C
Ft
Ft
17°C
3°C
03. 12.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 12.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború tisza párt volodimir zelenszkij irán Magyar Péter európa orbán viktor

Mozidélután a háborúk árnyékában: amíg Magyar Péter saját propagandafilmjét ünnepli, a kormány életeket ment

2026. március 12. 15:17

Olvasóink fotói alapján nem sokan voltak kíváncsiak a Magyar Péterről szóló propagandafilmre.

2026. március 12. 15:17
null

A hazai belpolitikai palettán ritkán látott, már-már a személyi kultusz határát súroló újabb állomásához érkezett a Tisza Párt kampánya. A mai nap folyamán debütált a Tavaszi szél – Az ébredés címet viselő propagandafilm, amelynek fókuszában a párt elnöke áll. 

Mindeközben, a moziterem falain kívül 

A globális biztonsági helyzet az elmúlt évtizedek legsötétebb napjait éli. Az ukrajnai frontvonalakon hónapok óta változatlan a húsdaráló: a napi szintű emberveszteségek immár ezrekben mérhetők. A tragédia ráadásul közvetlenül és fájdalmasan érinti nemzetünket, hiszen a kárpátaljai régióból folyamatosan érkeznek a gyászjelentések a frontra hurcolt, kényszersorozott magyarokról, akiket akaratuk ellenére dobtak be a leghevesebb harcokba.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)

A világ nagyon veszélyes hely lett – ez döntheti el, hogy a Fidesz vagy a Tisza nyeri az áprilisi választásokat (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Ezzel párhuzamosan a közel-keleti lőporoshordó is berobbant, az Irán és Izrael körüli konfliktus soha nem látott, globális méreteket öltött. A kiterjedt geopolitikai feszültség azonnal lecsapódott a világgazdaságban: az olaj ára az egekbe szökött, 

ami dominóeffektusként fenyegeti egész Európa energiabiztonságát, felborítva az ellátási láncokat és drámaian megnehezítve a lakosság mindennapi megélhetését. 

Egy ilyen, kiterjedt válsággócokkal terhelt időszakban a nemzeti érdekvédelem folyamatos, huszonnégy órás készenlétet követelne meg minden felelős politikai szereplőtől.

Közben váltig állítják: „nincs háború” 

Ezeknek a kézzelfogható fenyegetéseknek az árnyékában különösen aggasztó a Tisza Párt biztonságpolitikai és honvédelmi megközelítése. Miközben a szomszédban ropognak a fegyverek és százezrek veszítik életüket, a formáció szakpolitikusa a valóságot teljesen ignoráló nyilatkozatokat tesz. A Tisza Párt honvédelmi „szakpolitikusa”, 

Ruszin-Szendi Romulusz korábban döbbenetes módon, a tényeket teljesen figyelmen kívül hagyva kijelentette, hogy „nincs háború”.

A másik oldalon: védett ár, a halálos fenyegetés árnyékában

Ezzel a felelőtlen, valóságtagadó politikai performansszal élesen szemben áll az a kormányzati munka, amely a fizikai és gazdasági biztonság garantálására irányul, méghozzá rendkívüli nemzetközi és belföldi nyomás alatt. Orbán Viktor miniszterelnök az elmúlt időszakban drámai támadások célkeresztjébe került a békepárti magyar álláspont következetes képviselete miatt. A helyzet odáig fajult, hogy nem csupán elvi vagy politikai kritikákról van szó: 

a kormányfőt először Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, majd a magyar miniszterelnököt, sőt a gyermekeit és unokáit is konkrétan halálosan megfenyegette egy ukrán altábornagy.

Ezt is ajánljuk a témában

Mindezek ellenére a magyar diplomácia az elmúlt hetekben is csendes, de annál hatékonyabb munkát végzett, melynek eredményeként sikeresen szabadítottak ki két fogságba kárpátaljai magyar hadifoglyot. A háttérben zajló tárgyalások életeket mentettek meg, visszaadva fiakat és apákat a családjaiknak, megóvva őket a biztos haláltól. Zelenszkij természetesen egyből elkezdte azt állítani, hogy Magyarország jogsértést követett el.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Emellett a kormány a nemzetközi energiapiaci káosz és az egekbe szökő üzemanyagárak közepette is fenntartja azokat a védvonalakat, amelyek megóvják a magyar lakosságot és a hazai vállalkozásokat a gazdasági sokkhatásoktól. Míg Európa számos országában a lakosság közvetlenül nyögi az elszabadult olajárak és az energiaválság terheit, a hazai védett ár tompítja a krízis hatásait, megvédve a magyarok pénztárcáját.

Közben szerkesztőségünk olvasói fotót kapott, amelyen látszódik, a Tavaszi szél című propagandaeposzra csekély ember ült be.

Olvasói kép a Tavaszi szél egyik vetítéséről. A képet szerzői- és személyiségi jogok miatt kimontíroztuk.
Olvasói kép a Tavaszi szél egyik vetítéséről. A képet szerzői- és személyiségi jogok miatt kimontíroztuk.

Fotó: AFP/Kisbenedek Attila

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal

Veszélyben a rezsicsökkentés: minden magyart érint Brüsszel terve Oroszországgal
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
obi-wankenobi
2026. március 12. 18:49
" Mennyibe kerül a film és ki fizette" Jó kérdés. Márki zaj azt mondaná, mikro adományokból készült. Hihetetlen, de a Star Wars filmben erre a témára is találunk utalást. A film elkészítése egyértelműen egy magas felkészültségű politikusi hátteret feltételez. Ez azt jelenti, hogy Drth magyar péter Vader mögött ott áll az egész birodalmi flotta. A Star Wars írója ezt a következőképpen mutatta be. Videa/ Star Wars kód részlet 02
Válasz erre
0
0
obi-wankenobi
2026. március 12. 18:38
Ennek a szánalmas Darth magyar péter Vadernek csak egyetlen kampány taktikája van. Ez a lejáratás. Ezt se saját maga találta ki, hanem a megbízói alkalmazzák már hosszú évtizedek óta. Sajnos nagyon sikeres, mert az emberek gyűlöletét ébreszti fel. Erre figyelmeztetett Jhoda is. " ... a harag félelem és az erőszak ez mind a sötét oldal"
Válasz erre
0
0
The Loner
2026. március 12. 17:28
The Loner 2026. március 11. 21:51 • Szerkesztve Aki tudja értékelje peti bohóc magáról készített filmjét " Tavaszi szél..." a címe Aki még nem értékelt annak egy kis segítség : 1. Regisztráció / Bejelentkezés – Hozz létre egy fiókot az IMDb-n, vagy jelentkezz be meglévő fiókkal. 2. Keresd meg a filmet – Használd a keresősávot a film címével. 3. Értékelés leadása – A film oldalán találod az „Add your rating” (Értékeld a filmet) gombot. 1–10 közötti skálán adhatsz pontot. 4. Mentés – Az értékelésed automatikusan megjelenik, és hozzáadódik az IMDb átlagos pontszámához. Amikor értékeltek jusson eszetekbe,hogy ez tiszaposvány csürhe mit művelt a " Most vagy soha " Rákay Philip tavaly bemutatott filmjével. OSZTD MEG ÉS TERJESZD! ✅
Válasz erre
2
0
madre79
2026. március 12. 16:39
Okádék Peti!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!