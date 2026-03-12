Mozidélután a háborúk árnyékában: amíg Magyar Péter saját propagandafilmjét ünnepli, a kormány életeket ment

Ezzel párhuzamosan a közel-keleti lőporoshordó is berobbant, az Irán és Izrael körüli konfliktus soha nem látott, globális méreteket öltött. A kiterjedt geopolitikai feszültség azonnal lecsapódott a világgazdaságban: az olaj ára az egekbe szökött,
ami dominóeffektusként fenyegeti egész Európa energiabiztonságát, felborítva az ellátási láncokat és drámaian megnehezítve a lakosság mindennapi megélhetését.
Egy ilyen, kiterjedt válsággócokkal terhelt időszakban a nemzeti érdekvédelem folyamatos, huszonnégy órás készenlétet követelne meg minden felelős politikai szereplőtől.
Közben váltig állítják: „nincs háború”
Ezeknek a kézzelfogható fenyegetéseknek az árnyékában különösen aggasztó a Tisza Párt biztonságpolitikai és honvédelmi megközelítése. Miközben a szomszédban ropognak a fegyverek és százezrek veszítik életüket, a formáció szakpolitikusa a valóságot teljesen ignoráló nyilatkozatokat tesz. A Tisza Párt honvédelmi „szakpolitikusa”,