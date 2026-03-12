Mozidélután a háborúk árnyékában: amíg Magyar Péter saját propagandafilmjét ünnepli, a kormány életeket ment

A hazai belpolitikai palettán ritkán látott, már-már a személyi kultusz határát súroló újabb állomásához érkezett a Tisza Párt kampánya. A mai nap folyamán debütált a Tavaszi szél – Az ébredés címet viselő propagandafilm, amelynek fókuszában a párt elnöke áll.

Mindeközben, a moziterem falain kívül

A globális biztonsági helyzet az elmúlt évtizedek legsötétebb napjait éli. Az ukrajnai frontvonalakon hónapok óta változatlan a húsdaráló: a napi szintű emberveszteségek immár ezrekben mérhetők. A tragédia ráadásul közvetlenül és fájdalmasan érinti nemzetünket, hiszen a kárpátaljai régióból folyamatosan érkeznek a gyászjelentések a frontra hurcolt, kényszersorozott magyarokról, akiket akaratuk ellenére dobtak be a leghevesebb harcokba.