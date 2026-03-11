Ft
család omelcsenko fenyegetés barátság ukrajna orbán viktor

„Gondolkodjon el Orbán az öt gyermekén, hat unokáján” – minden határt átléptek az ukránok, már a családjával fenyegetik a magyar miniszterelnököt (VIDEÓ)

2026. március 11. 14:15

Az ukrán titkosszolgálati altábornagy szerint csak a Tisza győzelme esetén szabadna Ukrajnának újraindítani a Barátság kőolajvezetéket.

2026. március 11. 14:15
null

Egy Pryamy TV nevű Youtube-csatornára felkerült videóban Hrihorij Omelcsenko egykori ukrán parlamenti képviselő és a titkosszolgálat altábornagya Orbán Viktort és családját fenyegette.

Omelcsenko az interjúban azt mondta, tudni akarja, hogy Orbán Viktor mit értett az „ukrán olajblokád letörése” alatt, és arra figyelmeztetett, hogy ha a magyar hadsereg Ukrajna ellen támadást indítana, „mindenkit a határon fogunk eltemetni”.

Ezt is ajánljuk a témában

„Mit értett Orbán, a régi barátom, Vitya, amikor a következő szavakat használta: »Át fogjuk törni az ukrán olajblokádot?« Hogyan tudna a maga 35 000 fős hadseregével Ukrajna ellen vonulni? Akkor mindenkit a határon fogunk eltemetni. (...) Talán még idejük sem lenne elsütni a fegyvereiket” – kritizálta Orbán Viktor kijelentését a titkosszolgálati altábornagy.

A volt képviselő ezen felül elmondta, pusztán politikai döntés áll a Barátság kőolajvezeték újraindítása mögött. Omelcsenko hozzátette, ő csak akkor tárgyalna erről, ha az ellenzék győzne a magyar választásokon.

„Remélem, hogy az ellenzék győz. (...) Akkor majd le lehet ülni és tárgyalni Magyarország új kormányával, az új politikai vezetéssel, megfelelő tárgyalásokat folytatni és rendezni az olajszállítás kérdését Magyarország felé, de csak akkor, ha a kormány megváltozik.” – fogalmazott.

Omelcsenko Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek is üzent, mondván, az ukrán KARMA nevű, Ukrajna ellenségeinek likvidálására létrehozott fedett szervezetnek még Orbán Viktor címére sincs szüksége. 

A titkosszolgálat altábornagya úgy fogalmazott: „Zelenszkij úr, a mi KARMA nevű szervezetünknek nincs szüksége Orbán címére. Tudjuk, hol lakik, hol tölti az éjszakát, hol iszik sört, bort, hol szív vízipipát, hová jár ki, kikkel találkozik és így tovább. Ezért, ha Orbán nem változtatja meg Ukrajnával szembeni ukránellenes álláspontját, és továbbra is Putyin háborús bűneinek cinkosa marad, emlékezzen arra, hogy a KARMA soha nem bocsátja meg senki bűneit. A KARMA elől nem lehet elmenekülni. Nem lehet elrejtőzni, és nem lehet milliárdokkal megvásárolni.”

Omelcsenko ezen felül hozzátette:

 Gondolkodjon el Orbán az öt gyermekén, hat unokáján”.

Nyitókép: képernyőkép

survivor
2026. március 11. 16:30
"Magyarország új kormányával, az új politikai vezetéssel, megfelelő tárgyalásokat folytatni és rendezni az olajszállítás kérdését Magyarország felé" Tehát még akkoris csak tárgyalnak Poloskával..
