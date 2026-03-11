„Ilyet még nem csináltam” – megdöbbentette a sportvilágot a 17. percben lecserélt kapus esete

Ilyet legfeljebb hokiban látni: terített betlije után a 17. percben cserélték le a kapust a Bajnokok Ligájában
Elképesztő jelenetek Madridban, a végén jött a dráma a Barcelona meccsén.
Antonin Kinsky nevétől hangos a sajtó. A Tottenham cseh kapusa borzalmas estén van túl.
Mint megírtuk, élete egyik legnehezebb estéjén van túl a Tottenham Hotspur labdarúgócsapatának kapusa, Antonin Kinsky, akit csapata keddi, Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-meccsén két gólt eredményező hibát is vétett, és ezért már a 17. percben lecserélte az edzője.
A 22 éves cseh kapus, Kinsky kicsivel több mint egy éve van a Spurs kötelékében, a gárda 16,5 millió euróért vásárolta meg a Slavia Prahától. Eddig 13 tétmérkőzés jutott az angoloknál neki, a mostani idényben két Angol Ligakupa-találkozó és a keddi BL-mérkőzés.
Legutóbb október 29-én lépett pályára, így négy és fél hónap után védte újra a Tottenham kapuját, méghozzá egy nagyon fontos Bajnokok Ligája mérkőzésen. Tehát nem várt rá könnyű feladat, nagy nyomást kellett kezelnie, és ez nem sikerült neki.
Tizenöt perc alatt három gólt kapott, az elsőnél és a harmadiknál az ő hibája vezetett a gólhoz. A hatodik perc elején a passz pillanatában elcsúszott és eladta a labdát, a harmadik találatnál pedig megint rosszul ért a labdához, és így lényegében gólpasszt adott az ellenfélnek.
Igor Tudor vezetőedző azonnal le is cserélte.
Nagyon ritkán történik ilyesmi. Tizenöt éve edzősködöm, de ilyet még nem csináltam. Szükséges volt, hogy megvédjem őt és a csapatot. Elképesztő helyzet volt.
A meccs előtt ez volt a helyes döntés abban a pillanatban, mivel Vicarión nyomás volt. Tony jó kapus, helyesen döntöttem. Utána persze könnyű azzal jönni, hogy nem volt jó döntés. Beszéltem vele utána, elmondtam, hogy jó srác, remek kapus, ilyesmi sajnos megtörténhet, nagy hibák fontos mérkőzéseken. Egy ilyen kezdés túl sok volt nekünk abban a pillanatban, törékenyek voltunk, gyengék” – idézte a meccs után a trénert a Magyar Nemzet.
Az Atlético Madrid a 22. percben már 4–0-ra is vezetett, később 5–1-re is, de végül 5–2 lett a végeredmény.
Aki még nem állt a kapuban, nem tudja, milyen nehéz ezen a poszton játszani. Fel a fejjel, lesz még lehetőséged bizonyítani!”
– idézte a Magyar Távirati Iroda a Manchester United legendás kapuvédőjét, David de Geát, aki jelenleg a Fiorentinában játszik.
A szintén MU-legenda Peter Schmeichel televíziós szakértőként úgy fogalmazott, nagyon-nagyon sajnálja Kinskyt. Egyúttal kritizálta a londoniak vezetőedzőjét, Igor Tudort, amiért „ignorálta” a fiatal kapust, aki lecserélése után egyből az öltözőbe ment. Szerinte a trénernek legalább a szünetig a pályán kellett volna tartania Kinskyt.
Ez az egész karrierjére kihatással lesz. A futballban mindenki emlékezni fog erre a pillanatra valahányszor meglátja és meghallja a nevét. Én úgy látom, hogy ezzel tönkretette a pályafutását”
– jelentette ki Schmeichel.
A Tottenham korábbi kapusa, Paul Robinson, aki a BBC-nek dolgozott a meccsen, azt mondta: azzal, hogy ilyen korán lecserélték, összetörték Kinsky önbizalmát.
„Ilyet én még futballpályán nem láttam” – jelentette ki.
Korábbi angol válogatott kollégája, Joe Hart is hasonló véleményen volt.
„Megszakad a szívem érte” – fogalmazott.
Tudor azt mondta, beszélt Kinskyvel a meccs után – külön, hogy „megóvja”.
Mindent ért. Nagy lecke volt ez neki, sajnos egy ilyen nagy meccsen történt”
– fogalmazott a horvát szakember.
A szurkolók is úgy gondolják, hogy Kinsky karrierjére kihatással lesz a kedden történtek, és sokan megidézték Loris Kariust, aki egy BL-döntőben hibázott két nagyot a Liverpool színeiben, és az a mérkőzés rányomta bélyegét a teljes pályafutására.
Nyitókép: Javier Soriano/AFP
