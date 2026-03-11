„Ilyet még nem csináltam” – megdöbbentette a sportvilágot a 17. percben lecserélt kapus esete

Mint megírtuk, élete egyik legnehezebb estéjén van túl a Tottenham Hotspur labdarúgócsapatának kapusa, Antonin Kinsky, akit csapata keddi, Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája-meccsén két gólt eredményező hibát is vétett, és ezért már a 17. percben lecserélte az edzője.

A 22 éves cseh kapus, Kinsky kicsivel több mint egy éve van a Spurs kötelékében, a gárda 16,5 millió euróért vásárolta meg a Slavia Prahától. Eddig 13 tétmérkőzés jutott az angoloknál neki, a mostani idényben két Angol Ligakupa-találkozó és a keddi BL-mérkőzés.