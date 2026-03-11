Ft
európa-liga Fradi Braga mez Ferencváros FTC

Különleges bejelentést tett a Fradi: ünnepi mezben lép pályára a Braga ellen

2026. március 11. 15:06

Különleges felsőben lép pályára a Ferencváros. A Fradi az első magyar polgári forradalom és szabadságharc tiszteletére készült mezben játszik a Braga ellen.

2026. március 11. 15:06
null

Mint ismert, a Ferencvárosi TC csütörtökön lejátssza első nyolcaddöntős mérkőzését a labdarúgó Európa-ligában, a portugál Bragát fogadja. A Fradi a meccs előtti napon különleges bejelentést tett.

Különleges Macron-mezzel bővül férfi labdarúgócsapatunk mezkollekciója. Március 12., csütörtök tíz órától limitált példányszámban elérhető az 1848–49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére készült legújabb mezünk, és futballistáink is egyedi felszerelésben lépnek pályára csütörtökön, az SC Braga elleni Európa-liga-nyolcaddöntőn!”

– olvasható a klub honlapján.

A Fradi ünnepi meze
A Fradi ünnepi meze (Fotó: fradi.hu)

A mezzel kapcsolatban – amelynek árát tíz forint híján 50 ezer forintban határozták meg – hozzátették: „a mellkason és a mez ujján cikkcakkos mintában fut végig a piros-fehér-zöld magyar zászló motívuma, amelyet a mez fehér alapja finom átmenetes mintázatával helyez kortárs, modern köntösbe. Az FTC-címer a mez közepén kapott helyet, a szívnél pedig az alkalomhoz illően kokárda található”.

Arról is tájékoztattak, hogy a játékosok csütörtökön az UEFA (Európai Labdarúgó-szövetség) előírásai miatt egy módosított változatban, kokárda nélküli, kontrasztosabb feliratozású mezben lépnek pályára, amely megfelel a nemzetközi szabályozásnak.


A Fradi játssza otthon az első meccset

A Ferencváros–Braga mérkőzést csütörtökön 21 órakor rendezik, a meccset az M4 Sport élőben közvetíti. A visszavágót jövő szerdán (16.30) Portugáliában rendezik. A párharc győztese bejut a legjobb nyolc közé.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Ferencvárosi Torna Club

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

