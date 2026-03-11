Különleges bejelentést tett a Fradi: ünnepi mezben lép pályára a Braga ellen

A mezzel kapcsolatban – amelynek árát tíz forint híján 50 ezer forintban határozták meg – hozzátették: „a mellkason és a mez ujján cikkcakkos mintában fut végig a piros-fehér-zöld magyar zászló motívuma, amelyet a mez fehér alapja finom átmenetes mintázatával helyez kortárs, modern köntösbe. Az FTC-címer a mez közepén kapott helyet, a szívnél pedig az alkalomhoz illően kokárda található”.

Arról is tájékoztattak, hogy a játékosok csütörtökön az UEFA (Európai Labdarúgó-szövetség) előírásai miatt egy módosított változatban, kokárda nélküli, kontrasztosabb feliratozású mezben lépnek pályára, amely megfelel a nemzetközi szabályozásnak.



A Fradi játssza otthon az első meccset

A Ferencváros–Braga mérkőzést csütörtökön 21 órakor rendezik, a meccset az M4 Sport élőben közvetíti. A visszavágót jövő szerdán (16.30) Portugáliában rendezik. A párharc győztese bejut a legjobb nyolc közé.