Különleges bejelentést tett a Fradi: ünnepi mezben lép pályára a Braga ellen

Különleges felsőben lép pályára a Ferencváros. A Fradi az első magyar polgári forradalom és szabadságharc tiszteletére készült mezben játszik a Braga ellen.
Mint ismert, a Ferencvárosi TC csütörtökön lejátssza első nyolcaddöntős mérkőzését a labdarúgó Európa-ligában, a portugál Bragát fogadja. A Fradi a meccs előtti napon különleges bejelentést tett.
Különleges Macron-mezzel bővül férfi labdarúgócsapatunk mezkollekciója. Március 12., csütörtök tíz órától limitált példányszámban elérhető az 1848–49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére készült legújabb mezünk, és futballistáink is egyedi felszerelésben lépnek pályára csütörtökön, az SC Braga elleni Európa-liga-nyolcaddöntőn!”
– olvasható a klub honlapján.
A mezzel kapcsolatban – amelynek árát tíz forint híján 50 ezer forintban határozták meg – hozzátették: „a mellkason és a mez ujján cikkcakkos mintában fut végig a piros-fehér-zöld magyar zászló motívuma, amelyet a mez fehér alapja finom átmenetes mintázatával helyez kortárs, modern köntösbe. Az FTC-címer a mez közepén kapott helyet, a szívnél pedig az alkalomhoz illően kokárda található”.
Arról is tájékoztattak, hogy a játékosok csütörtökön az UEFA (Európai Labdarúgó-szövetség) előírásai miatt egy módosított változatban, kokárda nélküli, kontrasztosabb feliratozású mezben lépnek pályára, amely megfelel a nemzetközi szabályozásnak.
A Ferencváros–Braga mérkőzést csütörtökön 21 órakor rendezik, a meccset az M4 Sport élőben közvetíti. A visszavágót jövő szerdán (16.30) Portugáliában rendezik. A párharc győztese bejut a legjobb nyolc közé.
