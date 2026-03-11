Sztárvendég: Takács Péter sem kíméli a baloldal messiását – Megérkezett a The Man XX. része

A műsorban Kacsoh Dániel és Lentulai Krisztián vendége Takács Péter volt, aki a beszélgetés során a Tisza Párt kampányáról és Magyar Péter politikai szerepéről is markáns véleményt fogalmazott meg.

Az adásban szóba kerül a Magyar Péterről készült film bemutatója, a Tisza Párt kommunikációja, valamint a választási csalásokról szóló állítások is.

A résztvevők arról is beszélnek, milyen következményekkel járhat az a politikai légkör, amelyben az online agresszió egyre gyakrabban a valóságban is erőszakos cselekményekbe torkollik.