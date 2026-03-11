Bezzegrománia: az uniós átlag duplája a gyermekszegénység

Romániában a 16 év alatti gyermekek 31,8 százaléka él anyagi nélkülözésben, miközben az Európai Unióban átlagosan 13,6 százalék ez az arány – írja a Maszol a Mentsétek meg a gyermekeket (Salvați Copiii) civil szervezet friss kimutatása alapján. A számok azt mutatják, hogy a romániai gyermekek jelentős része olyan körülmények között nő fel, ahol az alapvető szükségletek biztosítása is problémát jelent.

A leginkább érintett korosztály a 10–15 évesek csoportja, ahol a nélkülözők aránya eléri a 33,9 százalékot. A legkisebbek helyzete sem sokkal jobb: a hat év alatti gyermekek 27,6 százaléka él hasonló körülmények között. Mindkét mutató messze meghaladja az uniós átlagot.