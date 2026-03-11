Beindult a háború a baloldalon: egymásnak esett a DK és az MSZP

Egymásnak esett a Demokratikus Koalíció és a Magyar Szocialista Párt maradéka. A III. kerületben az MSZP ugyanis teljes mellszélességgel beállt a Tisza Párt mögé és azt követelik Szabó Tímeától, hogy lépjen vissza a választástól, de emellett szakítanak Kiss László helyi polgármesterrel is, aki a DK tagja.

A HVG megjegyzi: Szabó Tímea 2022-ben még a baloldali összefogás jelöltjeként jutott be a parlamentbe, ahol korábban az LMP színeit is képviselte. Idén függetlenként indul, de már saját hátországából is támadják. A választókerületben ráadásul rajthoz áll a DK jelöltje is, Nagy Richárd György személyében.