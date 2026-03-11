Ft
mszp tisza párt dk választás

Beindult a háború a baloldalon: egymásnak esett a DK és az MSZP

2026. március 11. 16:42

Élesedik a helyzet.

2026. március 11. 16:42
null

Egymásnak esett a Demokratikus Koalíció és a Magyar Szocialista Párt maradéka. A III. kerületben az MSZP ugyanis teljes mellszélességgel beállt a Tisza Párt mögé és azt követelik Szabó Tímeától, hogy lépjen vissza a választástól, de emellett szakítanak Kiss László helyi polgármesterrel is, aki a DK tagja. 

A HVG megjegyzi: Szabó Tímea 2022-ben még a baloldali összefogás jelöltjeként jutott be a parlamentbe, ahol korábban az LMP színeit is képviselte. Idén függetlenként indul, de már saját hátországából is támadják. A választókerületben ráadásul rajthoz áll a DK jelöltje is, Nagy Richárd György személyében. 

A DK helyzete ebből a szempontból is pikáns, ráadásul már párton belül sem teljesen egységes a vélemény, ki kit támogasson. Mészáros Dávid, a párt Jász-Nagykun-Szolnok megyei képviselőjelöltje ugyanis a Magyar Nemzet cikke szerint az MSZP korábbi képviselőivel való együttműködésre szólította fel Dobrev Kláráékat. 

A politikus bejegyzésében, amelyben Varju László, Kunhalmi Ágnes, Arató Gergely, Hiller István választási győzelmeiről beszélt, azt állította, kutyakötelességünk mögéjük állni. 

A jelölt bejegyzésében emellett arra is egyértelmű utalást tett, hogy a Demokratikus Koalíció jelöltjeire kizárólag azokban a körzetekben szabad szavazni, ahol nem indul újra olyan ellenzéki jelölt, aki korábban választást nyert.

Nyitókép: Czeglédi Zsolt/MTI

 

