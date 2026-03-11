Ukrán aranykonvoj: messzebbre vezethetnek a pénzmosási botrány szálai

A pénzszállítást az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese pedig korábban a légierőnél szolgált őrnagyként. A konvoj többi tagja szintén katonai múlttal rendelkező személy volt.

A hét ukrán állampolgárt tanúként hallgatták ki, majd kiutasították Magyarországról, és Záhonynál átadták őket az ukrán hatóságoknak. Az akciót követően a TEK főigazgatója egy ismert ukrán szervezet halállistájára is felkerült.

Súlyosabb bűncselekmények gyanúja is felmerülhet

Noha jelenleg pénzmosás gyanúja miatt zajlik a nyomozás, a hatóságok a jövőben ennél súlyosabb bűncselekmények lehetőségét is vizsgálhatják, írta egy másik cikkében a Magyar Nemzet. Egy frissen megjelent kormányrendelet szerint a NAV szélesebb jogkörrel ellenőrizheti, hogy a szállítmány kapcsolatba hozható-e bűn- vagy terrorszervezetekkel, illetve felmerülhet-e a terrorizmus finanszírozásának gyanúja.

A hatóságok azt is vizsgálják, hogy a pénz és az arany legális forrásból származik-e. Amennyiben például adóelkerülésből vagy fiktív számlázással megvalósított áfacsalásból ered, akkor a háttérben költségvetési csalás is állhat. Az érintettek ugyanakkor határozottan állítják, hogy a magyar hatóságok által lefoglalt szállítmány teljes mértékben legális eredetű.