Zelenszkij először üzent a magyaroknak, amióta halálosan megfenyegette Orbán Viktort
Most az Európai Uniótól követel.
Tiltott pártfinanszírozás és terrorizmusfinanszírozás gyanúja is felmerülhet az ukrán aranykonvoj ügyében lapinformációk szerint.
A pénzmosás gyanújával indult nyomozás mellett további súlyos bűncselekmények lehetőségét is vizsgálhatják az úgynevezett ukrán aranykonvoj ügyében. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) többek között azt is ellenőrizheti, hogy a Magyarországon feltartóztatott hatalmas készpénz- és aranyszállítmányból juthatott-e magyarországi politikai szervezetekhez, illetve kapcsolatba kerülhetett-e bűn- vagy terrorszervezetekkel, számolt be szerdán a Magyar Nemzet.
Az ügy politikai szempontból is érzékennyé vált. Orbán Viktor miniszterelnök a napokban arról beszélt, hogy egy titkosszolgálati jelentés szerint Ukrajnából jelentős összegekkel támogatják a Tisza Pártot. A kormányfő azt is jelezte, hogy a dokumentum nyilvánosságra hozatala sem kizárt. Kocsis Máté, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője hétfőn arról számolt be, hogy információik szerint ukrán források finanszírozhatták Magyar Péter híveinek március 15-i buszoztatását.
Nyilvánvaló, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek az lenne a jó, ha egy vele együttműködőbb kormány lenne Magyarország élén – fogalmazott Nagy Attila Tibor a Párbaj című műsorban. Zelenszkij választása csakis Magyar Péter lehet.
A NAV a Terrorelhárítási Központ (TEK) közreműködésével március 5-én állított meg két páncélozott pénzszállító járművet, valamint hét ukrán állampolgárt. A konvoj Ausztriából tartott Ukrajnába, amikor a magyar hatóságok ellenőrzés alá vonták. A járművek rakterében negyvenmillió dollár, harmincötmillió euró és kilenc kilogramm arany volt.
Az adóhatóság pénzmosás gyanúja miatt indított büntetőeljárást, és közölte: az idei évben már több hasonló szállítmány is áthaladt Magyarország területén. A hatóság adatai szerint 2026 első két hónapjában több mint 900 millió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt vittek Ukrajnába magyarországi útvonalon keresztül. A két hónap alatt szállított pénz és nemesfém összértéke megközelítőleg 480 milliárd forintnak felel meg.
A pénzszállítást az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese pedig korábban a légierőnél szolgált őrnagyként. A konvoj többi tagja szintén katonai múlttal rendelkező személy volt.
A hét ukrán állampolgárt tanúként hallgatták ki, majd kiutasították Magyarországról, és Záhonynál átadták őket az ukrán hatóságoknak. Az akciót követően a TEK főigazgatója egy ismert ukrán szervezet halállistájára is felkerült.
Noha jelenleg pénzmosás gyanúja miatt zajlik a nyomozás, a hatóságok a jövőben ennél súlyosabb bűncselekmények lehetőségét is vizsgálhatják, írta egy másik cikkében a Magyar Nemzet. Egy frissen megjelent kormányrendelet szerint a NAV szélesebb jogkörrel ellenőrizheti, hogy a szállítmány kapcsolatba hozható-e bűn- vagy terrorszervezetekkel, illetve felmerülhet-e a terrorizmus finanszírozásának gyanúja.
A hatóságok azt is vizsgálják, hogy a pénz és az arany legális forrásból származik-e. Amennyiben például adóelkerülésből vagy fiktív számlázással megvalósított áfacsalásból ered, akkor a háttérben költségvetési csalás is állhat. Az érintettek ugyanakkor határozottan állítják, hogy a magyar hatóságok által lefoglalt szállítmány teljes mértékben legális eredetű.
Az ügy kapcsán több feltételezés is napvilágot látott. Egy ukrán újságíró, Diana Pancsenko például azt állította, hogy a konvojban szállított pénz Brüsszelből érkezhetett, és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számára szánták. Állítása szerint a pénzt arra használhatták volna fel, hogy befolyásolják a magyarországi politikai folyamatokat.
A magyar hatóságok ezért a vizsgálat során azt is ellenőrzik, hogy a szállítmányból juthatott-e Magyarországon működő bűnszervezetekhez, terrorszervezetekhez vagy akár politikai szervezetekhez.
Az ukrán aranykonvoj ügye miatt Magyarországon jogszabály-módosítást is kezdeményeztek. Ennek célja, hogy a hatóságok a lefoglalt pénzt és aranyat a vizsgálat lezárásáig visszatarthassák, miközben tisztázzák a szállítmány eredetét, útvonalát és tervezett felhasználását. A nyomozás jelenleg is folyamatban van, és a hatóságok minden lehetséges szálat igyekeznek feltárni annak érdekében, hogy kiderüljön, honnan származik a hatalmas összegű készpénz és nemesfém, valamint kik lehettek volna a végső kedvezményezettjei.
