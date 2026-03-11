Ft
03. 11.
szerda
Ukrajna orosz-ukrán háború britek Dmitrij Peszkov

Putyinék kimondták: besegíthettek a britek az ukránoknak – Moszkva azonnal reagált

2026. március 11. 13:21

Terrorcselekménynek tekintik az Ukrajna által végrehajtott pusztítást.

2026. március 11. 13:21
null

Nyilvánvaló, hogy a Brjanszkra mért ukrán támadást lehetetlen lett volna brit szakértők közreműködése nélkül végrehajtani – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára szerdán újságíróknak.

Nyilvánvaló, hogy ezeknek a rakétáknak a kilövése brit szakértők részvétele nélkül lehetetlen lett volna. Tisztában vagyunk ezzel, mi ezt jól tudjuk, és természetesen figyelembe vesszük”

– mondta.

Peszkov szerint a „különleges hadműveletnek” folytatódnia kell, Ukrajna „demilitarizálása” és az ilyen „barbár csapások” kiküszöbölése érdekében. A támadásra adandó válasz meghatározását az orosz hadsereg hatáskörébe utalta.

A Brjanszk elleni kedd esti támadás következtében hat civil életét vesztette. Alekszandr Bogomaz, a régió kormányzója közölte, hogy a sebesültek száma 37-ről 42-re nőtt, egyikük fiatalkorú. A sérültek közül 29-et kórházban ápolnak, 11-ük állapota súlyos. Kilenc sebesültet Moszkvába szállítottak kezelésre. Brjanszk megyében szerdán gyásznapot hirdettek ki. Ukrán közlés szerint a támadás célpontja egy olyan üzem volt, amely elektronikai alkatrészeket készített az orosz hadsereg rakétafegyvereihez.

Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) bejelentése értelmében

a támadást legkevesebb hat rakéta bevetésével az ukrán katonai hírszerzés és az ukrán hadsereg „bűnszervezetként” hajtotta végre, a lakosság megfélemlítése és az orosz hatóságok munkájának destabilizálása céljából.

A hatóság terrortámadás címén büntetőeljárást indított. Az SZK szerint a támadás következtében több mint 70 infrastrukturális objektumban és számos közlekedési eszközben keletkeztek károk.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a Sputnik rádió műsorában kifogásolta, hogy az ENSZ-főtitkár szóvivője olyan nyilatkozatra korlátozta reagálását, amely szerint a világszervezet ellenzi a polgári célpontok elleni támadásokat, függetlenül attól, hogy honnan származnak. Zaharova szerint a tagállamok befizetéseiből fenntartott, de a világszervezet egységes hangjának hangoztatása helyett „elukránosodott” titkárság reakciója nem volt objektív. Felvetette a kérdés, hogy az ügyben meg fog-e szólalni António Guterres főtitkár?

Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem az éjszaka folyamán 185 ukrán drónt lőtt le. Andrej Prosunyin, Szocsi polgármestere közölte, hogy a Fekete-tenger partján lévő üdülőhely csaknem egy nap óta, egy rövid szünettel, ukrán dróntámadás alatt áll.

(MTI)

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: Grigory SYSOYEV / POOL / AFP

 

alenka
2026. március 11. 16:23
Cionista Canadai Rém nekem: "Én soha magyarokat nem gyaláztam, te szerencsétlen ruszki kurva. Dugulj már el és húzz el innen."...
Válasz erre
0
0
isler111
2026. március 11. 16:17
Hajrá Oroszország!!!! Pusztuljon a mocskos NÁCI Ukrán banda!!!!
Válasz erre
1
0
alenka
•••
2026. március 11. 16:08 Szerkesztve
Hé, cionista, hazaáruló Moszad+ CIA ügynök Cionista Canadai Rém!. ... Te beszélsz magyar hazáról?...te becsmérelsz igaz magyarokat?.... Te, ki gyáva módon elhagytad Magyarországot és Canadából ugatsz, gyalázol minket?...a múltban ragadtál és ezért nincs jövőd!.. Becsülni kell azt a nemzetet, mely nem bánt, barátian viselkedik és kiváló, becsületes üzleti partner!... Ez az orosz nemzet. Hazaszerető és türelmes... Putin, Oroszország Anyácska, előre!
Válasz erre
2
0
canadian-deplorable
2026. március 11. 16:02
Hé ruszki ügynökök alenka és johann: Szerintem június 19 nemzeti ünnep kéne legyen. Ezen a napon hordta el magát a ruszki horda Magyarországról. Az utolsó ruszki megszálló Záhonynál átlépett a határon, leengedte maga mögött a sorompót, beszállt a fekete Volgába, és elhúzta a belét szeretett hazánkból, 46 év iszonyú megszállás után. Egy perccel később az egész ország spontán ünnepelt és bulizott. Ugye egyetértünk, hogy ez nemzeti ünnep kéne legyen!
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!