Nyilvánvaló, hogy a Brjanszkra mért ukrán támadást lehetetlen lett volna brit szakértők közreműködése nélkül végrehajtani – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára szerdán újságíróknak.
Nyilvánvaló, hogy ezeknek a rakétáknak a kilövése brit szakértők részvétele nélkül lehetetlen lett volna. Tisztában vagyunk ezzel, mi ezt jól tudjuk, és természetesen figyelembe vesszük”
– mondta.
Peszkov szerint a „különleges hadműveletnek” folytatódnia kell, Ukrajna „demilitarizálása” és az ilyen „barbár csapások” kiküszöbölése érdekében. A támadásra adandó válasz meghatározását az orosz hadsereg hatáskörébe utalta.
A Brjanszk elleni kedd esti támadás következtében hat civil életét vesztette. Alekszandr Bogomaz, a régió kormányzója közölte, hogy a sebesültek száma 37-ről 42-re nőtt, egyikük fiatalkorú. A sérültek közül 29-et kórházban ápolnak, 11-ük állapota súlyos. Kilenc sebesültet Moszkvába szállítottak kezelésre. Brjanszk megyében szerdán gyásznapot hirdettek ki. Ukrán közlés szerint a támadás célpontja egy olyan üzem volt, amely elektronikai alkatrészeket készített az orosz hadsereg rakétafegyvereihez.
Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) bejelentése értelmében
a támadást legkevesebb hat rakéta bevetésével az ukrán katonai hírszerzés és az ukrán hadsereg „bűnszervezetként” hajtotta végre, a lakosság megfélemlítése és az orosz hatóságok munkájának destabilizálása céljából.
A hatóság terrortámadás címén büntetőeljárást indított. Az SZK szerint a támadás következtében több mint 70 infrastrukturális objektumban és számos közlekedési eszközben keletkeztek károk.
Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a Sputnik rádió műsorában kifogásolta, hogy az ENSZ-főtitkár szóvivője olyan nyilatkozatra korlátozta reagálását, amely szerint a világszervezet ellenzi a polgári célpontok elleni támadásokat, függetlenül attól, hogy honnan származnak. Zaharova szerint a tagállamok befizetéseiből fenntartott, de a világszervezet egységes hangjának hangoztatása helyett „elukránosodott” titkárság reakciója nem volt objektív. Felvetette a kérdés, hogy az ügyben meg fog-e szólalni António Guterres főtitkár?
Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem az éjszaka folyamán 185 ukrán drónt lőtt le. Andrej Prosunyin, Szocsi polgármestere közölte, hogy a Fekete-tenger partján lévő üdülőhely csaknem egy nap óta, egy rövid szünettel, ukrán dróntámadás alatt áll.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Nyitókép: Grigory SYSOYEV / POOL / AFP