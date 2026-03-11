Hatalmas fejlesztést vitt végbe a Mol Horvátországban – ezzel új szintre lépett a régió energiabiztonsága

Hangsúlyozta, hogy a projekt hatása túlmutat a finomító működésén. „Horvátország és a régió számára ez nagyobb energiabiztonságot, az ügyfeleink számára stabilabb ellátást, az INA számára pedig erősebb regionális beszállítói pozíciót jelent.” A beruházás a gazdasági növekedéshez és a helyi közösségek fejlődéséhez is hozzájárul.

Egy Mol-INA töltőállomás - Forrás: Mol

Az INA Csoport vezető szerepet tölt be a horvát olajiparban, és jelentős pozícióval rendelkezik a régióban a kőolaj- és földgázkutatás és -termelés, az olajfinomítás, valamint a kőolaj- és kőolajtermékek értékesítése területén. A vállalat több leányvállalatból áll, amelyek teljes egészében vagy részben az INA, d.d. tulajdonában vannak. A csoport székhelye Zágrábban, Horvátországban található. A kőolaj- és földgázkutatás és -termelés területén az INA jelenleg Horvátországban és Egyiptomban folytat tevékenységet. Az olajfinomítás a Rijekai Finomítóban történik, míg a sisaki ipari telephelyet fenntartható, alternatív tevékenységek központjává alakítják át. A regionális kiskereskedelmi hálózat több mint 500 töltőállomást foglal magában Horvátországban és a szomszédos országokban. Az INA Csoport a Mol-csoport tagja.

Több mint egymilliárd eurós fejlesztési ciklus része

A rijekai modernizáció egy hosszabb beruházási program része. Az INA és a Mol-csoport az elmúlt évtizedben több mint egymilliárd eurót fordított finomítói és logisztikai infrastruktúra fejlesztésére. Molnár József, a Mol-csoport vezérigazgatója szerint a projekt lezárása új fejezetet nyit az INA finomítási tevékenységében.

Befejeztük az INA és Horvátország eddigi legnagyobb ipari beruházásának kivitelezési szakaszát. De a munka most kezdődik igazán.”

A vezérigazgató arra is figyelmeztetett, hogy a globális energiapiac továbbra is bizonytalan. „A globális energiapiac továbbra is törékeny, ezért mindent meg kell tennünk a magas termelékenység biztosítása érdekében, és azért, hogy Rijeka Európa egyik leghatékonyabb finomítója legyen.”

A projekt mérete a kivitelezési adatokból is jól látható. Az új egységek megépítéséhez több mint tízezer tonna acélt használtak fel – ez közel másfélszerese az Eiffel-torony acélszerkezetének. Emellett mintegy hatvanezer köbméter beton került beépítésre, amely elegendő lenne egy közepes méretű stadion felépítéséhez. A kivitelezési munkák több mint felét horvát vállalatok végezték, így a beruházás a helyi iparra és munkaerőpiacra is jelentős hatást gyakorolt.

A jövő technológiái: zöldhidrogén Rijeka mellett

A finomító fejlesztése mellett az INA a jövő energiaiparára is készül. A vállalat és a horvát Gazdasági Minisztérium megállapodást írt alá egy zöldhidrogén-termelő üzem létrehozásáról a finomító területén.

A több mint 60 millió eurós projekt keretében egy 10 megawatt teljesítményű elektrolizáló és egy 11 megawattos naperőmű épül. A megtermelt zöld hidrogént elsősorban a közlekedési szektorban kívánják értékesíteni, ugyanakkor a finomító saját folyamataiban is felhasználható lesz.

A beruházás a horvát Nemzeti Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv támogatásával valósul meg, amely legfeljebb 15 millió euróval járul hozzá a fejlesztéshez. A tervek szerint az üzem kivitelezése 2026 végére fejeződik be, míg az első zöldhidrogén-molekulák előállítása 2027-ben kezdődhet meg.

Stabil alap a régió energiabiztonságához

A rijekai beruházás egyszerre erősíti a jelenlegi energiaellátás stabilitását és a jövő technológiáinak kiépítését. A modern finomítói infrastruktúra rövid távon biztosabb üzemanyag-ellátást nyújt a régió számára, miközben a hidrogénprojektek az energiaátmenet következő szakaszára készítik fel az iparágat.

A korszerűsítés lezárásával a Rijekai Finomító a közép-európai energiarendszer egyik kulcsfontosságú létesítményévé válhat. A megnövelt termelési hatékonyság, a diverzifikált nyersanyag-ellátás és az új technológiák együtt olyan stabil alapot teremtenek, amely a következő években is meghatározó szerepet játszhat a régió energiabiztonságának fenntartásában.

Nyitókép: Mol