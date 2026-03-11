Ft
Von der Leyen kimondta: Orbán javaslata baklövés, amely „sebezhetőbbé és gyengébbé tenné az Európai Uniót”

2026. március 11. 13:12

Homlokegyenest szembe ment a valósággal az Európai Bizottság elnöke.

2026. március 11. 13:12
null

Stratégiai baklövés lenne a visszatérés az orosz fosszilis tüzelőanyagokhoz, ugyanis még függőbbé, sebezhetőbbé és gyengébbé tenné az Európai Uniót – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban szerdán. 

Az Európai Parlament plenáris ülésének a tagországok állam-, illetve kormányfői jövő heti üléséről, valamint a közel-keleti helyzetről folytatott vitáján Ursula von der Leyen kijelentette: 

az EU elmúlt években hozott intézkedéseinek köszönhetően Európa ma már sokkal kevésbé van kitéve a fosszilis tüzelőanyagok importjának és az áringadozásoknak.

Elmondta: az öböl menti zavarok mindenhol befolyásolják az árakat, az iráni konfliktus kezdete óta a gázárak 50 százalékkal, az olajárak pedig 27 százalékkal emelkedtek. Ez azt jelenti, hogy a tíz napja tartó háború immár hárommilliárd euróba került az európai adófizetőknek a fosszilis tüzelőanyagok importja révén. „Ez a függőségünk ára” – fogalmazott.

„Bármilyen intézkedéseket is hozunk, amíg a fosszilis tüzelőanyagok jelentős részét instabil régiókból importáljuk, addig sebezhetőek és kiszolgáltatottak maradunk” – tette hozzá az uniós bizottság elnöke.

(MTI)

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

