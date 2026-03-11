Von der Leyen kimondta: Orbán javaslata baklövés, amely „sebezhetőbbé és gyengébbé tenné az Európai Uniót”

Stratégiai baklövés lenne a visszatérés az orosz fosszilis tüzelőanyagokhoz, ugyanis még függőbbé, sebezhetőbbé és gyengébbé tenné az Európai Uniót – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban szerdán.

Az Európai Parlament plenáris ülésének a tagországok állam-, illetve kormányfői jövő heti üléséről, valamint a közel-keleti helyzetről folytatott vitáján Ursula von der Leyen kijelentette: