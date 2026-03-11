Itt van Magyar Péter szakdolgozata: mutatjuk, miről is beszélnek az emberek

„A társadalmi szervezetek és az alapítványok nyilvántartásba vételi eljárásának nehézségei és a vonatkozó anyagi jogi szabályozás hiányosságai” – ez a címe Magyar Péter egykori, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán írt, 2004-es szakdolgozatának.

A témavezető Lábady Tamás volt, aki 1990-1999 között az első Alkotmánybíróságnak is tagja volt.

Hogy imádja költeményekkel elfedni agresszivitását, az már ekkor is megmutatkozott, hiszen a szakdolgozat egy Arany Jánosnak A nagyidai cigányok című, 1851-es verséből vett hőskölteménnyel kezdődik, holott nemigen szokás jogász szakdolgozatokhoz mottót írni:

„Kettős úton halad az emberi élet:

Egyik a gyakorlat, másik az elmélet,

S minthogy az elmélet , most ezúttal, sáros:

Hadd lám, a gyakorlat merre viszen már most?”