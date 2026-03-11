Itt van Magyar Péter szakdolgozata: mutatjuk, miről is beszélnek az emberek

Lerántották a leplet Magyar Péter szakdolgozatáról, kiderülhet a tiszás politikus féltve őrzött titka? (VIDEÓ)
Kocsis Máté elmondta, amit Magyar Péter jelleméről tudni kell.
Miről szól a Tisza Párt elnökének szakdolgozata, idéz-e irreleváns módon benne költőket? Megszereztük a dokumentumot, amit Magyar Péter írt az egyetemen!
Megszereztük Magyar Péter szakdolgozatát, amiről legutóbb Kocsis Máté fideszes frakcióvezető beszélt a Hotel Lentulaiban (25.10-től). A téma igencsak érdekelte az olvasóinkat, rengetegen kattintottak a műsorból írt cikkünkre is.
„A társadalmi szervezetek és az alapítványok nyilvántartásba vételi eljárásának nehézségei és a vonatkozó anyagi jogi szabályozás hiányosságai” – ez a címe Magyar Péter egykori, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán írt, 2004-es szakdolgozatának.
A témavezető Lábady Tamás volt, aki 1990-1999 között az első Alkotmánybíróságnak is tagja volt.
Hogy imádja költeményekkel elfedni agresszivitását, az már ekkor is megmutatkozott, hiszen a szakdolgozat egy Arany Jánosnak A nagyidai cigányok című, 1851-es verséből vett hőskölteménnyel kezdődik, holott nemigen szokás jogász szakdolgozatokhoz mottót írni:
„Kettős úton halad az emberi élet:
Egyik a gyakorlat, másik az elmélet,
S minthogy az elmélet , most ezúttal, sáros:
Hadd lám, a gyakorlat merre viszen már most?”
A szakdolgozat egy római mondással indul: „’Tres facere existimat collegium’ – tartották már a rómaiak is.”
A tartalomjegyzék:
Szokatlan módon a szakdolgozat végére is jutott egy kis irodalom, itt Márai Sándor Füveskönyvéből: „Ahhoz, hogy egy emberi alkotás remekbe sikerüljön, s időtlen ragyogással kápráztassa és gyönyörködtesse az embereket, a tehetség, a téma, a kivitel tökéletessége mellett kell valami más is .... Az igazi remekmű néha nem is olyan tökéletes. Csak sugárzik, a „csak álom" is benne van, a csillagok fénye, a tündéri. S a feladatnak ez a része, amikor a művész már nem tud művén segíteni; az utolsó ecsetvonást, a tündérit az Isten végzi el.”
Fotó: Isza Ferenc / AFP