03. 11.
szerda
Kocsis Máté Magyar Péter szakdolgozat Pázmány Péter Katolikus Egyetem jog

Itt van Magyar Péter szakdolgozata: mutatjuk, miről is beszélnek az emberek

2026. március 11. 12:23

Miről szól a Tisza Párt elnökének szakdolgozata, idéz-e irreleváns módon benne költőket? Megszereztük a dokumentumot, amit Magyar Péter írt az egyetemen!

2026. március 11. 12:23
null
Szilvay Gergely
Szilvay Gergely

Megszereztük Magyar Péter szakdolgozatát, amiről legutóbb Kocsis Máté fideszes frakcióvezető beszélt a Hotel Lentulaiban (25.10-től). A téma igencsak érdekelte az olvasóinkat, rengetegen kattintottak a műsorból írt cikkünkre is. 

Magyar Péter szakdolgozata

Ezt is ajánljuk a témában

„A társadalmi szervezetek és az alapítványok nyilvántartásba vételi eljárásának nehézségei és a vonatkozó anyagi jogi szabályozás hiányosságai” – ez a címe Magyar Péter egykori, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán írt, 2004-es szakdolgozatának. 

A témavezető Lábady Tamás volt, aki 1990-1999 között az első Alkotmánybíróságnak is tagja volt. 

Hogy imádja költeményekkel elfedni agresszivitását, az már ekkor is megmutatkozott, hiszen a szakdolgozat egy Arany Jánosnak A nagyidai cigányok című, 1851-es verséből vett hőskölteménnyel kezdődik, holott nemigen szokás jogász szakdolgozatokhoz mottót írni: 

„Kettős úton halad az emberi élet:
Egyik a gyakorlat, másik az elmélet,
S minthogy az elmélet , most ezúttal, sáros:
Hadd lám, a gyakorlat merre viszen már most?” 

A szakdolgozat egy római mondással indul: „’Tres facere existimat collegium’ – tartották már a rómaiak is.” 

A tartalomjegyzék:

  1. Történeti áttekintés 2
    a. A társadalmi szervezetek kialakulása és helye a magyar jogrendszerben 5
    b. Az alapítványok kialakulása és helye a magyar jogrendszerben 5
  2. Az általános szabályok 8
  3. A társadalmi szervezetek és az alapítványok létrejötte 11
  4. A nyilvántartásba bejegyzett adatok változása 22
  5. A nyilvántartási adatok módosításának speciális esetei 27
  6. A társadalmi szervezetek és az alapítványok megszűnése 32
  7. A jogszabályi hiányok kitöltését, valamint az eljárás elhúzódását eredményező okok megszüntetését célzó jogalkotói tevékenység 35
  8. Szabadabb szabadságjogok? A túlzott állami gyámkodás enyhülése az ítélőtáblák működésének megkezdése óta 46
  9. Útkeresés a jövőben 50
  10.  Felhasznált irodalom 53
  11.  Tartalomjegyzék 56 

Szokatlan módon a szakdolgozat végére is jutott egy kis irodalom, itt Márai Sándor Füveskönyvéből: „Ahhoz, hogy egy emberi alkotás remekbe sikerüljön, s időtlen ragyogással kápráztassa és gyönyörködtesse az embereket, a tehetség, a téma, a kivitel tökéletessége mellett kell valami más is .... Az igazi remekmű néha nem is olyan tökéletes. Csak sugárzik, a „csak álom" is benne van, a csillagok fénye, a tündéri. S a feladatnak ez a része, amikor a művész már nem tud művén segíteni; az utolsó ecsetvonást, a tündérit az Isten végzi el.”

Ezt is ajánljuk a témában

 

Fotó: Isza Ferenc / AFP

