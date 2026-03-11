Ft
Tisza Párt országgyűlési választás 2026 Magyarország Ukrajna Magyar Péter hitel Fidesz Orbán Viktor Európai Bizottság Európai Unió

A Politico leleplezte Magyar Pétert: képtelen lenne nemet mondani Brüsszelnek

2026. március 11. 09:18

A lap szerint Kijev és az Európai Bizottság is arra játszik, hogy elmozdítsák Orbán Viktort, és újra folyhasson Ukrajnába az uniós pénz.

2026. március 11. 09:18
null

A Politico szerint Brüsszelben nyíltan számolnak azzal, hogy a magyar választás dönthet Ukrajna finanszírozásáról. A lap úgy tudja: az uniós diplomaták abban reménykednek, hogy egy esetleges Magyar-kormány könnyebben rábólintana a Kijevnek szánt 90 milliárd eurós háborús hitelre.

A kezes bárány: minden pénzt Magyra Péterre tesznek

A Politico elemzése szerint az európai döntéshozók figyelme jelenleg a magyar belpolitikára irányul, mert a közelgő választás kulcsszerepet játszhat az Ukrajnának szánt pénzügyi csomag sorsában.

Három uniós diplomata a lapnak arról beszélt: Brüsszelben és Kijevben egyaránt azzal számolnak, hogy ha Orbán Viktor elveszíti a választást,

az ellenzéki vezető, Magyar Péter pedig jóval készségesebb lehet a Kijevnek szánt hitel jóváhagyásában.

A Politico szerint az uniós vezetők úgy látják: Magyar Péter ugyan a kampány során tett kritikus megjegyzéseket Ukrajnával kapcsolatban, és kizárta a fegyverszállítás vagy csapatküldés lehetőségét, de közben Oroszországot nevezte meg agresszornak, ami Brüsszel szemében kedvezőbb kiindulópont.

Az uniós pénzek a mézesmadzag

A cikk szerint az EU-ban abban bíznak, hogy egy új magyar kormányt a befagyasztott uniós források feloldásának ígéretével motiválhatnak abba az irányba, hogy támogassa a Kijevnek szánt pénzügyi csomagot.

A háttéralkuk része lehet az is, hogy Magyarország 16 milliárd eurónyi hitelt igényelt az EU SAFE fegyverbeszerzési programjából, amely kedvezményes kölcsönöket biztosít a tagállamoknak fegyvervásárlásra. Bár a források kifizetését márciusban kellene megkezdenie az EU-nak, az Európai Bizottság erről egyelőre nem döntött.

Orbán blokkolja az ukrán hitelt

A vita középpontjában az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelcsomag áll, amelynek célja, hogy finanszírozza Ukrajna háborús kiadásait egészen 2027 végéig. A lap felidézi, hogy a Magyarország és Szlovákia azért blokkolja a hitel megszavazását, mert ukrajna leállította a két országba irányuló orosz olajtranzitot a Barátság kőolajvezetéken. Külön kiemelik, hogy Orbán Viktor azzal vádolta Kijevet, hogy politikai okokból késlekedik a vezeték „javításával” (valójában a csővezeték minden szakasza üzemképes, de a Politico ebben is ragaszkodik az ukrán narratívához – a szerk.).

Ukrajna pénzügyi helyzete emiatt különösen érzékeny kérdés lett. Bár a Nemzetközi Valutaalap (IMF) nemrég 8,1 milliárd dolláros hitelt hagyott jóvá az ország számára, a Politico szerint

Kijev pénzügyi tartalékai így is legfeljebb május elejéig elegendők.

B terv: külön pénz Ukrajnának

Ha Magyarország továbbra sem támogatja a hitelt, az EU egy alternatív tervet is mérlegel. A Politico szerint a balti és északi országok kétoldalú kölcsönökkel biztosítanának a forrásokat Ukrajnának.

A diplomaták által említett forgatókönyv szerint mintegy 30 milliárd eurót gyűjtenének össze ilyen formában. Mivel ezek kétoldalú hitelek lennének, nem lenne szükség az EU teljes, egyhangú jóváhagyására.

Az elemzés szerint azonban Brüsszel elsődleges célja továbbra is az, hogy az eredeti hitelcsomag átmenjen, és sokan úgy látják, ennek kulcsa a magyar politikai helyzet alakulása lehet.

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

***

Fotó: Ferenc ISZA / AFP

 

