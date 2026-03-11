A Politico leleplezte Magyar Pétert: képtelen lenne nemet mondani Brüsszelnek

az ellenzéki vezető, Magyar Péter pedig jóval készségesebb lehet a Kijevnek szánt hitel jóváhagyásában.

A Politico szerint az uniós vezetők úgy látják: Magyar Péter ugyan a kampány során tett kritikus megjegyzéseket Ukrajnával kapcsolatban, és kizárta a fegyverszállítás vagy csapatküldés lehetőségét, de közben Oroszországot nevezte meg agresszornak, ami Brüsszel szemében kedvezőbb kiindulópont.

Az uniós pénzek a mézesmadzag

A cikk szerint az EU-ban abban bíznak, hogy egy új magyar kormányt a befagyasztott uniós források feloldásának ígéretével motiválhatnak abba az irányba, hogy támogassa a Kijevnek szánt pénzügyi csomagot.

A háttéralkuk része lehet az is, hogy Magyarország 16 milliárd eurónyi hitelt igényelt az EU SAFE fegyverbeszerzési programjából, amely kedvezményes kölcsönöket biztosít a tagállamoknak fegyvervásárlásra. Bár a források kifizetését márciusban kellene megkezdenie az EU-nak, az Európai Bizottság erről egyelőre nem döntött.