Brüsszel Magyarország Ukrajna Ursula von der Leyen Európai Parlament uniós források Európai Bizottság Európai Unió Nagy Márton

Bele is vághat az újratervezésbe Von der Leyen: Magyarországot már nem tudja olyan könnyen megzsarolni

2025. december 03. 09:36

Az EU jogállamisági aggályok miatt jelenleg csaknem 20 milliárd eurót tart vissza Magyarországtól.

2025. december 03. 09:36
A magyar kormány 17,4 milliárd euró (20,2 milliárd dollár) EU-s védelmi támogatást igényel a SAFE programból hadseregfejlesztésre és finanszírozási költségei csökkentésére – közölte Nagy Márton gazdasági miniszter, írja a Bloomberg.

Orbán Viktor miniszterelnök továbbra is bírálja az EU-t, különösen Ukrajna támogatása miatt,

miközben Magyarország kiemelkedően magas adósságszolgálati terhekkel küzd. A cikk szerint Orbán nem tekinti Oroszországot biztonsági fenyegetésnek, és hangsúlyozza: hazája pénzügyi védelmét inkább az Egyesült Államoktól vagy Kínától várná. Az EU jogállamisági aggályok miatt jelenleg csaknem 20 milliárd eurót tart vissza Magyarországtól.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

Mich99
2025. december 03. 12:13
Nincsenek ott aggályok, csak rágalmak vannak!
balbako_
2025. december 03. 11:40
Ha Magyarország pénzügyi védelmét az EU-ra bízná az olyan lenne mintha Zelenszkire bízná, mindkettő ellopná az utolsó fityingig.
Dixtroy
2025. december 03. 11:30
"Az EU jogállamisági aggályok miatt jelenleg csaknem 20 milliárd eurót tart vissza Magyarországtól." Fogalmazzunk egyenesen: "Az EU jogállamisági rágalmak miatt jelenleg csaknem 20 milliárd eurót tart vissza Magyarországtól."
pipa89
2025. december 03. 11:17
A PÉNZMAFFIA Führerinjével, azaz von der Pfeizerrel támad minket, mert Orbán a magyar választók többségének felhatalmazásával a BÉKEPOLITIKÁJÁVAL keresztül húzza a háború eszkalációs törekvéseiket. Jogállamisági kifogások? Ja, mert nincs köztéren himbilimbi-rázás, nyilvános genderbender sárkányröptetés, pedofilok pátyolgatása, egyéb szivárványos agymenés és az öngyilkosságot jelentő orosz energiáról való lemondás birodalmi központból való parancsra, migráns helyett saját, magyar gyerek? Müezzin helyett pap? Gondolkodjunk már! Hogyan tartozik össze ez a látszólag négy dolog: migráció, woke, keresztényellenesség, orosz/zsidó ellenesség????? Mindet a PÉNZMAFFIA tervszerűen öntött rá a világra. Csak azokat lehet megvezetni, akik nem tanultak történelmet!!!!! Mily szomorú, hogy éppen a németek ülnek a fogyasztói null-tudatban és ők készülnek megint Oroszországba látogatni tankokon!
