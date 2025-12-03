Felállították a csapdát: ezzel a trükkel árasztaná el migránsokkal Magyarországot az osztrák szociológus
Az EU jogállamisági aggályok miatt jelenleg csaknem 20 milliárd eurót tart vissza Magyarországtól.
A magyar kormány 17,4 milliárd euró (20,2 milliárd dollár) EU-s védelmi támogatást igényel a SAFE programból hadseregfejlesztésre és finanszírozási költségei csökkentésére – közölte Nagy Márton gazdasági miniszter, írja a Bloomberg.
Orbán Viktor miniszterelnök továbbra is bírálja az EU-t, különösen Ukrajna támogatása miatt,
miközben Magyarország kiemelkedően magas adósságszolgálati terhekkel küzd. A cikk szerint Orbán nem tekinti Oroszországot biztonsági fenyegetésnek, és hangsúlyozza: hazája pénzügyi védelmét inkább az Egyesült Államoktól vagy Kínától várná. Az EU jogállamisági aggályok miatt jelenleg csaknem 20 milliárd eurót tart vissza Magyarországtól.
